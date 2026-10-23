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Bart DHanis
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Après 186 jours, Feyenoord peut de nouveau compter sur un international à 36 sélections face au PSV

Feyenoord

Jakub Moder est de retour dans le groupe de Feyenoord pour le match face au PSV, a révélé Giovanni van Bronckhorst lors du point presse précédant ce choc.

Moder s’est blessé pendant la préparation de cette saison. Il n’a plus joué depuis, mais pourrait faire son retour dimanche prochain à Eindhoven.

L’international polonais, qui compte 36 sélections, a dû être opéré du genou l’été dernier et a été absent plus de 180 jours pour Feyenoord.

La saison dernière, Moder avait déjà manqué plus de six mois en raison d’une hernie au dos. Depuis son arrivée en janvier 2025, il a manqué 53 matches du club.

Moder a jusqu’ici disputé 30 matches avec le club de Rotterdam. Il y a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives.

« Il s’entraîne de nouveau avec nous depuis une semaine et demie. Il fera partie du groupe dimanche prochain », a déclaré Van Bronckhorst lors du point presse précédant le match face au PSV.

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