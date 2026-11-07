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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
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Après 180 jours d'absence : Militão fait un retour en force dans les plans de Mourinho

Eder Militao
FC Valence vs Real Madrid
FC Valence
Real Madrid
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J. Mourinho
Brésil
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De l'enfer des blessures au onze de départ

Le défenseur Éder Militão a retrouvé sa place dans le onze de départ du Real Madrid, après une absence de 180 jours pour cause de blessure, disputant l'intégralité de la rencontre lors de la victoire du club madrilène face à l'AEK Athènes sur le score de 3-2, après avoir renversé un retard pour s'imposer, en Ligue des champions.

Selon le quotidien espagnol « AS », Militão n'avait joué que 5 minutes au cours des 180 derniers jours, précisément lors du match face à Séville, lorsque l'entraîneur José Mourinho l'avait aligné au poste d'arrière droit, après que le résultat de la rencontre eut été scellé.

Il ne s'agissait là que d'une apparition symbolique du défenseur brésilien, mais sa participation face à l'AEK Athènes a revêtu un caractère tout à fait différent, en marquant son véritable retour sur les terrains, avec toute l'importance que représente ce retour.

La blessure de Militão remonte au 21 avril, lors de la confrontation face à Alavés sur la pelouse du Santiago Bernabéu, lorsqu'il a ressenti de vives douleurs en tentant de frapper le ballon, avant de s'écrouler au sol, quelques minutes avant la fin de la première période. Le défenseur brésilien n'a alors pas pu poursuivre le jeu ni même prendre appui sur sa jambe.

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07 nov. 2026

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Les examens médicaux ont révélé une grave blessure consistant en une rupture du tendon proximal du biceps fémoral de sa jambe gauche, ce qui a nécessité son déplacement en Finlande pour y subir une opération chirurgicale.

Militão a été absent des matches officiels pendant 6 mois et demi, se contentant de figurer dans la liste de l'équipe lors de 3 matches consécutifs sans y participer, avant de revenir directement dans le onze de départ face à l'AEK Athènes.

Dans un entretien avec la chaîne brésilienne « TNT Sports », après la rencontre, Militão a évoqué l'importance de la période de récupération après la série de blessures dont il a été victime, et a également salué le rôle de l'entraîneur José Mourinho dans la manière dont il l'a géré en début de saison.

Le défenseur brésilien a déclaré : « Je suis heureux de revenir et de pouvoir jouer et aider mes coéquipiers. C'était une période durant laquelle j'ai dû beaucoup prendre soin de moi. Je revenais à chaque fois et je participais aux matches, mais une nouvelle blessure réapparaissait. L'entraîneur est quelqu'un qui se soucie beaucoup des joueurs, et c'est pourquoi je pense que c'était le bon moment pour revenir. Je me suis beaucoup préparé, l'entraîneur m'a parlé en permanence, et j'ai pu aujourd'hui disputer 90 minutes. »

Il a ajouté, en faisant l'éloge de l'entraîneur portugais : « C'est un excellent entraîneur, et quelqu'un qui nous accompagne en permanence dans notre vie quotidienne. Il nous écoute aussi beaucoup et échange avec nous de nombreuses idées. C'est une personne exceptionnelle. »

Militão a disputé jusqu'à présent deux matches sous la direction de l'entraîneur portugais au cours de la saison en cours.

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