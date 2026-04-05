L'entraîneur irlandais Brendan Rodgers, sélectionneur du club Al-Qadsia, a subi un choc inattendu après une défaite surprenante face à Al-Ittifaq dimanche soir, lors de la dernière journée de la 27e journée du championnat professionnel Roshen. Ce résultat a surpris les supporters des deux équipes et suscité un vif débat sur les performances d'Al-Qadsia sous la houlette de Rodgers.

Al-Qadsia reste bloqué à 60 points à la quatrième place, tandis qu'Al-Ittifaq porte son total à 42 points et se hisse à la septième place du classement de la Ligue Roshen.

Il s'agit de la première défaite de Al-Qadsia sous la houlette de Rodgers en Ligue Roshen, après avoir évité la défaite lors de ses 17 premiers matchs de la compétition cette saison.

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C'est également la première défaite de l'équipe de l'Est dans le championnat Roshen depuis sa défaite contre Al-Ahli le 21 novembre 2025.

Al-Ittifaq a réussi à faire tomber les remparts de Rodgers avec Al-Qadsia, après 135 jours de résistance, faisant reculer l'équipe de l'Est d'un cran dans la course au titre.