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À l’approche du déplacement à Hambourg pour la 11e journée de Bundesliga, le Bayern Munich manque de joueurs, surtout en attaque. Vincent Kompany a convoqué deux autres joueurs de son centre de formation. L’un d’eux, âgé de 16 ans, pourrait faire ses débuts professionnels, très attendus par de nombreux supporters.

Comme l’a rapporté en premier kicker, l’ailier Maycon Cardozo, 18 ans, et Bastian Assomo figurent dans le groupe face à Hambourg pour la première fois cette saison. Le Brésilien Cardozo, qui a grandi en Thaïlande, était déjà devenu la saison dernière le premier joueur issu de la World Squad du Bayern à disputer deux matches de Bundesliga avec le club, avant d’être absent depuis août en raison d’une blessure à l’épaule. Assomo, lui, n’a encore jamais joué avec l’équipe première.

Bastian Friedrich Assomo, de son nom complet, est considéré comme le plus grand espoir au poste d’attaquant issu du centre de formation du Bayern depuis plusieurs années. Né à Berlin et mesurant 1,90 m, le joueur de 16 ans avait déjà figuré une fois dans le groupe de l’équipe première, en avril dernier face au 1. FSV Mayence 05, sans entrer en jeu. Ces dernières semaines, Assomo a fait parler de lui en inscrivant de nombreux buts en très peu de temps, suscitant chez beaucoup de supporters et d’observateurs l’espoir de le voir bientôt faire ses débuts professionnels.

Ces attentes ont grandi après les blessures de Harry Kane (ligament de la syndesmose), de son remplaçant Ismael Saibari (également au ligament de la syndesmose) et de Serge Gnabry (blessure musculaire à la cuisse). Mais Vincent Kompany s’est passé d’Assomo lors des derniers matches. Il a préféré faire entrer pour quelques minutes l’attaquant de 19 ans Noah Codjo-Evora, aussi bien lors du nul 1-1 contre le 1. FC Cologne que pendant la défaite 2-1 sur le terrain du LOSC Lille en Ligue des champions.

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Codjo-Evora, qui a récemment prolongé son contrat avec le Bayern jusqu’en 2030, compte cinq buts en 20 matches cette saison, toutes compétitions et toutes équipes confondues. Assomo, de son côté, a marqué ces derniers temps avec une facilité déconcertante. Le Berlinois de naissance a inscrit 13 buts lors de ses six derniers matches : il a marqué deux fois lors de chacun de ses deux derniers matches avec l’équipe réserve en Regionalliga Bayern. Entre-temps, il a inscrit huit (!) buts en trois rencontres avec la sélection nationale U17. Mercredi, il a poursuivi sa série avec un but et une passe décisive en Youth League.

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Cette convocation intervient au lendemain d’une nouvelle aggravation de la situation du Bayern sur le front des blessures. Vendredi, Kompany a d’abord annoncé que Michael Olise manquerait également le match à Hambourg en raison de douleurs. En fin d’après-midi, une nouvelle rechute de Jamal Musiala a provoqué une vive inquiétude autour du champion d’Allemagne record. La déchirure musculaire qui l’avait déjà tenu éloigné des terrains pendant huit semaines, avant son retour pour deux brèves apparitions, s’est rouverte. Un triste point bas dans une succession d’épreuves qui semble désormais interminable.

Selon un média, Kompany aurait déconseillé à Musiala de jouer contre Lille. Le joueur aurait toutefois insisté pour participer à la rencontre en raison de la pression publique exercée par les dirigeants du Bayern . Ces dernières semaines, le président d’honneur Uli Hoeneß, le PDG Jan-Christian Dreesen et surtout l’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge avaient soulevé la question de savoir si Musiala pourrait retrouver son ancien niveau en raison de ses dysfonctionnements neurologiques. Ils avaient aussi évoqué un ajustement de son salaire. Rummenigge, en particulier, avait été critiqué pour des propos jugés très froids et calculateurs.

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Bastian Assomo, espoir du Bayern Munich : ses forces et ses faiblesses

Certes, ces matches se sont joués chez les jeunes et en quatrième division. Il pourrait désormais montrer s’il est déjà prêt pour la Bundesliga. Pendant la préparation de la saison, Assomo s’était déjà illustré avec l’équipe première en marquant deux buts en quatre matches amicaux. « Il est déjà impressionnant pour son âge », s’enthousiasmait alors Tom Bischof.

Le nombre de buts inscrits par Assomo parle de lui-même. Toutefois, son encadrement au centre de formation et Kompany verraient encore chez lui une importante marge de progression. Son premier contrôle et sa compréhension tactique seraient notamment à améliorer. Malgré son mètre quatre-vingt-dix, son jeu de tête ne serait pas encore parfait non plus.

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Bayern Munich : le onze de départ de Vincent Kompany à Hambourg

En raison du manque de joueurs disponibles au Bayern Munich, l’arrière droit Sacha Boey, le milieu de terrain Sapoko Bara N'Diaye et l’attaquant Noah Codjo-Evora intègrent le onze de départ. Le Bayern pourrait donc s’aligner ainsi :

Urbig - Boey, Tah, Kim, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Bischof, Bara N'Diaye - Codjo-Evora