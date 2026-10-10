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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Après 13 ans, les étrangers d'Al-Hilal écrivent une nouvelle page d'histoire dans le Clásico

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
G. Martinelli
O. Watkins
C. Summerville
Arabie saoudite
Brésil
Angleterre
Pays-Bas

« Al-Zaïm » décroche une victoire difficile

Les joueurs étrangers du club d'Al-Hilal ont écrit une nouvelle page d'histoire lors du Clasico face à l'éternel rival Al-Ittihad en Roshn Saudi League, après près de 13 années complètes.

Al-Hilal s'est imposé face à son rival Al-Ittihad sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi, au stade Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans le cadre de la 8e journée de la Roshn League.

Les buts d'Al-Hilal ont été inscrits par l'ailier brésilien Gabriel Martinelli à la 11e minute, l'attaquant anglais Ollie Watkins à la 30e minute, puis l'ailier néerlandais Crysencio Summerville à la 64e minute.

Selon le réseau de statistiques « Opta », c'est la première fois que 3 joueurs étrangers différents marquent pour le club d'Al-Hilal lors d'un Clasico face à Al-Ittihad en Roshn Saudi League depuis près de 13 années complètes.

La première et dernière fois où cela s'était produit remontait à septembre 2013, lorsqu'Al-Hilal l'avait emporté face à Al-Ittihad sur le score de 5-2, dans le cadre des compétitions du championnat saoudien pour la saison 2013-2014.

À cette époque, le Français Adil Hermach et le Sud-Coréen Cho Sung-hwan avaient chacun inscrit un but pour Al-Hilal, tandis que le Brésilien Thiago Neves avait marqué un doublé.

À noter que cette victoire a porté le total d'Al-Hilal à 21 points, lui permettant d'occuper la tête du classement du championnat saoudien, avec deux points d'avance sur Al-Qadsiah et Al-Nassr, tandis que le total d'Al-Ittihad s'est arrêté à 17 points, à la quatrième place.

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