Les joueurs étrangers du club d'Al-Hilal ont écrit une nouvelle page d'histoire lors du Clasico face à l'éternel rival Al-Ittihad en Roshn Saudi League, après près de 13 années complètes.

Al-Hilal s'est imposé face à son rival Al-Ittihad sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi, au stade Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans le cadre de la 8e journée de la Roshn League.

Les buts d'Al-Hilal ont été inscrits par l'ailier brésilien Gabriel Martinelli à la 11e minute, l'attaquant anglais Ollie Watkins à la 30e minute, puis l'ailier néerlandais Crysencio Summerville à la 64e minute.

Selon le réseau de statistiques « Opta », c'est la première fois que 3 joueurs étrangers différents marquent pour le club d'Al-Hilal lors d'un Clasico face à Al-Ittihad en Roshn Saudi League depuis près de 13 années complètes.

La première et dernière fois où cela s'était produit remontait à septembre 2013, lorsqu'Al-Hilal l'avait emporté face à Al-Ittihad sur le score de 5-2, dans le cadre des compétitions du championnat saoudien pour la saison 2013-2014.

À cette époque, le Français Adil Hermach et le Sud-Coréen Cho Sung-hwan avaient chacun inscrit un but pour Al-Hilal, tandis que le Brésilien Thiago Neves avait marqué un doublé.

À noter que cette victoire a porté le total d'Al-Hilal à 21 points, lui permettant d'occuper la tête du classement du championnat saoudien, avec deux points d'avance sur Al-Qadsiah et Al-Nassr, tandis que le total d'Al-Ittihad s'est arrêté à 17 points, à la quatrième place.