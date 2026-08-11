Après 10 ans : Cristiano Ronaldo annonce son mariage avec Georgina lors d'une cérémonie familiale

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a entamé une nouvelle étape de sa vie personnelle après avoir épousé Georgina Rodriguez lors d'une cérémonie civile privée organisée dans la ville portugaise de Cascais, en présence de leurs enfants.

Ronaldo a annoncé, ce mardi, son mariage avec Georgina après près d'une décennie de relation amoureuse, à travers une photo publiée sur son compte Instagram où apparaissaient leurs alliances, se contentant de la légender par la formule : « C❤️G »

Le représentant du capitaine de la sélection portugaise a confirmé la tenue de la cérémonie de mariage, et a précisé, dans des déclarations mises en avant par le journal britannique « Daily Mail », que Ronaldo et Georgina sont officiellement devenus mari et femme, lors d'une cérémonie « privée et intime » qui s'est limitée aux membres de la famille, au premier rang desquels leurs enfants.

Ronaldo n'a pas rejoint le stage de son équipe Al-Nassr durant la période de préparation de la nouvelle saison, en raison des préparatifs du mariage.

Il est attendu que le Don soit absent du coup d'envoi de la campagne du club en Roshn Saudi League contre Al-Fateh, ainsi que du match face à Al-Diriyah en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

La fin de plusieurs années d'attente

Le mariage intervient environ un an après l'annonce des fiançailles du couple, et après de longues années durant lesquelles leur relation a suscité la curiosité du public quant au moment où elle franchirait le cap du mariage.

Ronaldo avait révélé auparavant qu'il n'avait pas franchi le pas du mariage parce qu'il ne ressentait pas ce qu'il a décrit comme « le bon moment », avant de finalement demander Georgina en mariage en août dernier, en lui offrant une luxueuse bague en diamant.

La star portugaise a évoqué par la suite les détails de la demande en mariage, expliquant que la chose n'avait pas été planifiée de manière traditionnelle, ses deux filles ayant joué un rôle en le poussant à prendre la décision cette nuit-là.

Ronaldo a raconté qu'une de ses amies lui avait donné la bague pour l'offrir à Georgina, et qu'au moment où il s'y préparait, ses deux filles sont entrées et lui ont dit : « Tu vas donner la bague à maman et tu vas la demander en mariage. »

Il a ajouté que cela avait été pour lui « le bon moment », affirmant qu'il savait qu'il épouserait Georgina un jour, mais qu'il n'avait pas prévu de le faire précisément cette nuit-là.

D'une boutique « Gucci » à l'épouse de Ronaldo

L'histoire de Ronaldo et Georgina remonte à 2016, lorsque cette dernière travaillait dans une boutique « Gucci » de la capitale espagnole, Madrid, avant que le hasard ne les réunisse.

Georgina a évoqué auparavant cette première rencontre, indiquant qu'elle avait ressenti « des papillons dans le ventre » lorsque Ronaldo est entré dans la boutique en compagnie de son fils aîné et de ses amis.

La relation s'est rapidement transformée en histoire d'amour, avant que le couple n'apparaisse pour la première fois publiquement ensemble lors de la cérémonie des prix « The Best » décernés par la Fédération internationale de football, début 2017.

En mars de la même année, Ronaldo a officialisé leur relation sur son compte Instagram, après avoir publié une photo le montrant avec Georgina.

Une famille qui a grandi au milieu de la célébrité et des projecteurs

Les années suivantes ont vu se former la famille devenue le centre de la vie de Ronaldo et Georgina.

Le couple a eu leur fille Alana Martina en novembre 2017, tandis que Ronaldo et Georgina sont devenus parents de jumeaux, Eva et Mateo, par le biais d'une mère porteuse la même année.

En 2022, le couple a traversé ses moments les plus difficiles, après le décès de leur fils lors de l'accouchement, tandis que sa sœur jumelle Bella Esmeralda a survécu.

Ronaldo avait évoqué cette expérience douloureuse, affirmant que cette épreuve avait renforcé le lien entre lui et Georgina, et que la famille s'était entraidée pour surmonter cette période difficile.

« Elle est la femme de ma vie »

Au fil des années passées, Ronaldo n'a pas caché son profond attachement à Georgina, affirmant à plus d'une reprise qu'elle était la compagne de sa vie et la mère de ses enfants.

Avant le mariage, la star portugaise avait expliqué la raison du retard de cette étape, précisant qu'il attendait ce qu'il a décrit comme « le déclic », ou ce sentiment intérieur lui indiquant que le moment était venu.