Keane fulmine contre l'apathie de Manchester United

La lourde défaite de Manchester United à Anfield a suscité la colère bien connue de son ancien capitaine, Keane. Consultant pour Sky Sports, l'Irlandais s'est indigné de la prestation de l'équipe et de la réaction des joueurs après le coup de sifflet final. Les buts de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha et Victor Munoz ont condamné les visiteurs à une défaite démoralisante.

Keane a déclaré à Sky Sports : « Cette équipe a terminé 15e il y a deux ans, a-t-il expliqué. On parle de la dernière année ou des deux dernières. On accuse la direction, les propriétaires, les entraîneurs. Quand les joueurs assumeront-ils la responsabilité de certaines de leurs décisions ? Liverpool aurait probablement dû marquer huit buts, peut-être huit ou neuf, tant ses occasions étaient incroyables. Et tout le monde quitte le terrain en disant que quatre [buts], ce n'est pas si mal ? J'ai envie de jurer. J'ai trouvé United désespérant. Tellement mauvais. »

Des débuts cauchemardesques à Anfield pour Pochettino

Les débuts de Mauricio Pochettino devaient marquer un nouveau départ, mais l'entraîneur argentin a vu ses plans tactiques s'effondrer en quelques minutes. Leny Yoro a reçu un carton rouge très tôt dans la rencontre, laissant son équipe exposée aux assauts adverses pendant plus de 80 minutes.

Malgré ces circonstances difficiles, Keane n'était pas disposé à accepter l'infériorité numérique comme excuse. Il s'en est particulièrement pris à son ancien coéquipier Gary Neville, dont le regard sur le résultat était plus mesuré. « Neville trouve le 4-0 acceptable ? Vous êtes en train de me dire qu'ils auraient pu faire mieux ? Le 4-0 n'est pas si mal à dix ? Est-ce que quelqu'un a déjà obtenu un résultat à dix ? C'est possible ! Des gens qui ont joué pour le club disent que le 4-0 n'est pas si mal ? Waouh. Les supporters applaudissent. Ils applaudissent quoi ? Une prestation nulle », a ajouté l'ancien milieu de terrain lors de l'analyse d'après-match.

Pochettino désigne l'expulsion de Yoro comme le tournant du match

Alors que Keane déplorait le manque de combativité, Pochettino s'attardait sur l'arbitrage et décrivait un après-midi incroyablement difficile à accepter. L'entraîneur estimait que l'expulsion de Yoro pour une faute sur Alexander Isak avait mis fin au suspense.

L'entraîneur a reconnu que le résultat était tellement douloureux et décevant pour toutes les personnes présentes dans le vestiaire. Pochettino a déclaré : « Tellement, tellement douloureux. Je suis tellement déçu. On n'imagine pas commencer ici, en Premier League, dans une telle situation. Le seul problème, c'est que le match a complètement changé après six minutes. Maintenant, on peut parler et tout expliquer, mais le mal est fait. C'est tellement douloureux. Les joueurs ressentent la douleur que provoque ce genre de situation. Je leur ai dit qu'ils devaient rester calmes et que ce qui s'était passé était totalement injuste. »