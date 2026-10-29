« Appelez-moi simplement Harry » : Kane, star du Bayern Munich, minimise les spéculations sur le titre de « Sir » et réagit aux rumeurs d’anoblissement après sa victoire au Ballon d’Or

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Harry Kane s’est exprimé sur les spéculations grandissantes concernant la possibilité qu’il soit fait chevalier, après être devenu le premier Anglais depuis 25 ans à remporter le Ballon d’Or. L’attaquant du Bayern Munich a reconnu qu’une telle distinction changerait sa vie, mais a assuré garder les pieds sur terre malgré l’effervescence qui gagne le pays.

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Kane réagit aux rumeurs sur une distinction royale

Le monde du football s’interroge actuellement sur la possibilité de voir la star du Bayern figurer sur la prochaine liste des distinctions du Nouvel An. Après sa victoire historique à Londres, où il est devenu le premier Anglais depuis 25 ans à remporter le Ballon d’Or, un débat s’est ouvert dans tout le pays sur une éventuelle visite au palais de Buckingham. Malgré le prestige d’une telle distinction, le joueur de 33 ans garde les pieds sur terre à l’idée de devenir chevalier.

Interrogé sur la possibilité que le roi Charles III lui accorde cet honneur, Kane a fait preuve de son humilité habituelle tout en reconnaissant l’importance d’un tel geste. « Je ne dirais certainement pas non. Ce serait un grand honneur pour moi », a confié Kane à Bild. « Si cela arrivait, ce serait incroyable et j’en serais immensément fier. Mais je ne veux pas trop m’emballer pour le moment. »

L’attaquant a vite souligné qu’il lui faudrait sans doute un temps d’adaptation pour s’habituer à ce titre dans la vie de tous les jours. À propos de l’appellation « Sir Harry Kane », il a répondu en riant : « Ça sonne bien, mais ça me ferait un peu bizarre que tout le monde m’appelle Sir. Pour l’instant, je préfère qu’on continue à m’appeler Harry. »

Retour sur une victoire historique au Ballon d’Or

La semaine a été mouvementée pour l’ancien joueur de Tottenham, revenu dans sa ville natale pour recevoir le Ballon d’Or. Loin de ses habitudes sur le terrain, il a dû patienter dans la tension pendant la cérémonie avant que son nom soit finalement annoncé comme celui du lauréat. Kane a reconnu avoir ressenti une pression différente dans le public, en se demandant s’il serait vraiment celui qui marcherait sur les traces de Sir Stanley Matthews.

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Le soutien de la communauté du football à travers le monde a été considérable : l’attaquant a reçu une avalanche de messages sur différentes plateformes. « Oui, une semaine complètement folle. Quelle soirée incroyable lundi ! Bien sûr, il y avait beaucoup de nervosité. C’étaient des émotions complètement différentes de celles d’un match de football », a-t-il confié.

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« Il a fallu beaucoup attendre et je n’arrêtais pas d’imaginer ce que ce serait si je gagnais vraiment. Mais, honnêtement, c’était quelque chose de vraiment spécial. Le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et des supporters, par messages et sur les réseaux sociaux, était presque bouleversant. Tant de félicitations ! Et oui, après la cérémonie, j’ai passé une très belle soirée à fêter ça avec mes proches. Ensuite, bien sûr, je me suis tout de suite remis au travail. J’essaie encore de réaliser tout ce qui s’est passé. »

La haie d’honneur de ses coéquipiers du Bayern touche Kane

Les coéquipiers de Kane au Bayern lui ont récemment réservé une haie d’honneur, un geste qui a quelque peu embarrassé le prolifique buteur. Malgré son statut de superstar mondiale, il a reconnu que les hommages individuels le mettent souvent un peu mal à l’aise. Il a assisté depuis le banc à la victoire 6-1 de son équipe contre Magdeburg en Coupe d’Allemagne. « C’est étrange. D’habitude, je n’aime pas trop ce genre de choses. Quand je suis sorti pour m’échauffer et que tout le monde était là, debout, à applaudir, je ne sais pas, c’était presque un peu gênant. Mais bien sûr, je me rends compte que c’est important », a-t-il déclaré.

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Le capitaine de l’Angleterre compte, de son côté, récompenser ses coéquipiers en club comme en sélection. « Certains voulaient des montres ou quelque chose du même genre. Il faut donc que je trouve quelque chose de bien pour eux, au Bayern comme en équipe d’Angleterre. Je vais m’en occuper, je trouverai certainement un beau cadeau pour chacun », a-t-il promis.

Des retrouvailles en famille autour du trophée

Alors que le monde entier célèbre ses exploits sportifs, Kane attend surtout avec impatience un moment d’intimité avec sa famille. Sa femme, Katie, et leurs enfants sont restés à Londres pendant la semaine et n’ont donc pas encore vu le célèbre trophée en personne. L’attaquant a dit avoir hâte de rapporter la lourde récompense dorée à la maison pour la montrer à ses enfants, même s’il s’attend à devoir surveiller la façon dont ils la manipuleront.

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« J’ai vraiment hâte de les revoir et de leur montrer le trophée », a déclaré l’attaquant avec le sourire. « Je sais déjà qu’ils vont essayer de jouer avec ou de le soulever, et il est assez lourd ! Cette fois, je vais sans doute devoir garder un œil dessus. »