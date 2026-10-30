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Arsenal a subi un sérieux revers dans ses efforts pour protéger son jeune prodige Max Dowman, après qu’une commission indépendante a rejeté son recours contre le récent carton rouge du joueur. L’attaquant de 16 ans a été expulsé lors d’une soirée frustrante pour Arsenal en Coupe de la Ligue anglaise, et la tentative du club de faire annuler cette décision a officiellement échoué.

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Dowman expulsé lors de l’élimination en Carabao Cup

Le joueur de 16 ans a été expulsé à la 85e minute du match de Carabao Cup d’Arsenal contre Fleetwood Town. Cette expulsion en fin de rencontre est survenue après une intervention musclée de Harrison Neal, à laquelle l’adolescent a mal réagi en donnant un coup de pied à son adversaire.

L’équipe de Mikel Arteta a finalement été éliminée aux tirs au but après un match nul tendu (1-1). Espérant épargner à son jeune joueur formé au club une longue suspension dans les compétitions nationales, le club du nord de Londres a officiellement contesté la décision de l’arbitre, invoquant une expulsion injustifiée et une sanction excessive.

La FA rejette le recours

Ces espoirs ont rapidement été déçus lorsque la Fédération anglaise de football a rejeté la tentative d’Arsenal de faire annuler l’expulsion du jeune joueur. Dans une publication sur X jeudi, un porte-parole de la FA a confirmé que la décision prise sur le terrain serait maintenue par une commission indépendante.

« Une commission disciplinaire indépendante a rejeté les recours pour expulsion injustifiée et sanction excessive concernant Max Dowman », a annoncé l’instance.

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Le communiqué poursuit : « Le joueur d’Arsenal a été expulsé lors du match d’EFL Cup contre Fleetwood Town, le mardi 27 octobre, et sera suspendu pour trois matches. » La FA a également précisé que les motifs détaillés de la décision de la commission seraient publiés ultérieurement.

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Arteta exige une meilleure maîtrise des émotions

Devant les médias immédiatement après cette défaite en milieu de semaine, Arteta a précisé ses attentes tactiques et mentales envers son groupe. Si l’entraîneur espagnol a reconnu ne pas encore avoir parlé directement à Dowman de son expulsion, il a laissé transparaître sa frustration face à ce manque de discipline.

« Lorsque nous avons préparé le contexte du match, nous avons été très clairs sur les choses à respecter et sur celles que nous devons maîtriser sur le plan émotionnel. C’était très clair », a déclaré Arteta.

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Cet incident constitue une rude leçon pour l’adolescent très prometteur. Les occasions de jouer en équipe première sont précieuses pour les joueurs du centre de formation, et cette perte de sang-froid momentanée a désormais compromis son intégration immédiate au groupe professionnel.

Une absence en Premier League se profile

Dowman manquera désormais les prochaines rencontres nationales d’Arsenal, notamment des matches importants de Premier League contre Liverpool, Hull City et Newcastle. Cette suspension prive temporairement Arteta d’une option offensive prometteuse alors qu’Arsenal aborde un calendrier automnal chargé.

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La suspension dans les compétitions nationales ne s’applique toutefois pas aux compétitions européennes. L’attaquant reste éligible pour le match de Ligue des champions d’Arsenal contre le Slavia Prague, le 4 novembre. Son retour dans les compétitions nationales est officiellement prévu pour le choc de Premier League contre Manchester City, le 29 novembre.