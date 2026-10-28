Alors que le Barça, dirigé par l'Allemand Hansi Flick, récoltait les fruits de sa foi absolue en son style offensif, s'adjugeant deux titres consécutifs de champion d'Espagne ainsi que la Supercoupe et la Coupe du Roi avec brio, une facture salée a commencé à se faire sentir pour cet enthousiasme sans condition.

Depuis l'arrivée de Flick, le but le plus récurrent encaissé par le club catalan face aux équipes d'élite suit un schéma connu par cœur, qui exploite avec une habileté excessive l'avancée permanente et exagérée de la ligne défensive du Barça.

L'Atlético Madrid, qui se prépare à affronter le Barça dans dix jours lors du choc pour la tête de la Liga, est l'exemple le plus évident d'une équipe qui a retenu la leçon et l'a appliquée à la perfection.

Celui qui suit le parcours du Barça sous la houlette de Flick, dont le dernier épisode est le Clásico face au Real Madrid, remarque que l'équipe encaisse des buts assassins dans les dernières minutes, même lorsqu'elle mène au score. Et la recette du but est pratiquement toujours la même, immuable : une passe en profondeur ou un centre qui brise la ligne défensive avancée pour attaquer l'espace derrière le latéral, suivi d'une percée verticale rapide de l'attaquant dans la profondeur pour conclure l'action.

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Cette équation à hauts risques, que Flick n'a pas su équilibrer, s'est révélée particulièrement payante face à l'Atlético Madrid depuis 2024, selon ce qu'a rapporté « Mundo Deportivo ».

La nuit de Montjuïc : le commencement

Lors de la 18e journée de la saison 2024-2025 au stade de Montjuïc, le match était décisif pour la tête du classement. Le score était de 1-1 jusqu'à la 96e minute, un résultat qui maintenait le Barça en tête. Mais l'acharnement de Flick à presser pour arracher la victoire a ouvert la porte en grand.

Diego Simeone a profité de l'audace catalane : Nahuel Molina s'est élancé seul, sans surveillance, sur le couloir droit et a adressé un centre au ras du sol vers le second poteau, qu'Íñigo Martínez et Pau Cubarsí n'ont pu intercepter, permettant à Alexander Sørloth de la placer d'une seule touche dans les filets d'Iñaki Peña et de terminer l'année 2024 en tête.

L'avertissement de Pedri resté lettre morte

La scène s'est répétée le 25 février 2025 lors du match aller des demi-finales de la Coupe du Roi. Le Barça menait 4-2 à la 75e minute, puis 4-3 à la 93e. La défense du Barça se positionnait littéralement au milieu du terrain, une passe longue vers l'aile gauche a laissé Samuel Lino sans surveillance, qui a servi facilement l'impitoyable Sørloth, lequel a inscrit l'égalisation 4-4 face à Wojciech Szczęsny.

Après cette nuit, Pedri a lancé un avertissement explicite : « Cela nous est arrivé en championnat, et cela se reproduit maintenant. Nous devons être prudents, nous devons apprendre à conserver la possession et à ne pas exposer ainsi notre ligne défensive dans les dernières minutes. »

Mais l'avertissement est resté lettre morte. Lors du match aller des demi-finales de la Coupe du Roi de la saison 2025-2026, le 13 février 2026, l'Atlético a écrasé le Barça sur le score de 4-0 au Wanda Metropolitano. Les troisième et quatrième buts sont venus selon le même scénario : des centres venus des ailes et des percées dans la profondeur, signés Ademola Lookman et Julián Álvarez.

Et la tragédie s'est répétée sur la scène européenne en quart de finale de la Ligue des champions de la même saison. À la 44e minute, alors que le score était de 0-0, Álvarez a transmis le ballon à Giuliano Simeone, seul, provoquant l'expulsion de Cubarsí, puis marquant sur le coup franc qui a suivi.

En seconde période, alors que la défense s'était rapprochée du gardien Joan García, le but de Sørloth est venu d'un centre de Matteo Ruggeri sur la gauche. Au match retour, malgré l'avance précoce du Barça 2-0, le but de l'Atlético réduisant l'écart à 2-1 est survenu sur une contre-attaque classique à la 30e minute, qui semblait tout droit sortie de la 90e : un centre de Marcos Llorente vers Lookman.

Un phénomène qui ne se limite pas à l'Atlético

L'Atlético est celui qui en profite le plus, mais il n'est pas le seul. En phase de groupes de la Ligue des champions, le Barça avait égalisé 1-1 contre le Paris Saint-Germain à Montjuïc à la 90e minute, avant de s'incliner 2-1 sur un but au même schéma : défense au milieu du terrain, passe de Vitinha vers Achraf Hakimi sur la droite, centre précis pour Gonçalo Ramos.

Quant au moment le plus douloureux, il s'est produit lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions 2024-2025 face à l'Inter Milan. Le Barça inscrivait le but de la qualification pour la finale à la 88e minute, puis à la 93e, alors qu'il poussait pour en marquer davantage, Marcus Thuram récupérait le ballon et le transmettait à Denzel Dumfries, qui débordait Gerard Martín pour le servir à Acerbi, auteur du 3-3 qui a conduit l'Inter en finale.

Flick a toujours justifié la chose par un manque de concentration ou une perte d'énergie, comme il l'a fait après le dernier Clásico, s'accrochant à un style offensif sans condition. C'est ce même style que d'autres entraîneurs issus de l'école du Barça, comme Pep Guardiola et Luis Enrique, ont su tempérer en activant des zones de sécurité et des protocoles tenant compte des erreurs individuelles.

Avec Flick, en revanche, l'idée reste unilatérale, ne tenant compte d'aucun contexte si ce n'est le respect du plan : attaquer avec une ligne défensive toujours avancée. Par conséquent, son succès dépend entièrement de l'excellence tactique et technique absolue de tous les joueurs et de l'absence de la moindre erreur de leur part, une chose impossible dans le football moderne.



