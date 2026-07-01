Apparu avec une grosse poche de glace, Declan Rice clarifie sa participation au match contre le Mexique

Declan Rice, la star de l’Angleterre, a tranché : il sera bien aligné lundi prochain, dès l’aube, pour affronter le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions ont évité de justesse l'une des plus grandes surprises de ce Mondial en s'imposant 2-1 face à la République démocratique du Congo au tour précédent.

Selon le journal « The Sun », le milieu de terrain anglais Declan Rice a été vu en train d’appliquer une poche de glace sur son tendon d’Achille après cette victoire palpitante contre le Congo.

Il a disputé l’intégralité de la rencontre avant d’être remplacé par John Stones dans le temps additionnel, alors que les « Three Lions » défendaient leur avantage.

Rappelons que le milieu de terrain était déjà légèrement touché avant la rencontre.

Des images le montrent en train d’appliquer une grosse poche de glace sur sa jambe alors qu’il était assis dans la zone des remplaçants.

La star d’Arsenal avait déjà été préservée lors du dernier match de groupe face au Panama, par mesure de précaution, après la révélation de douleurs aux ischio-jambiers datant de six mois.

Interrogé par la radio « BBC 5 Live » après la rencontre, le milieu de terrain a affirmé : « Je vais bien. Tout va bien. Je vais bien. »

Interrogé sur son apparente fatigue à la fin du match, il a ajouté : « Je pense que c’est ce qui arrive quand on joue par 30 °C. »

Il a conclu : « C’était un match difficile. J’ai donné le meilleur de moi-même, et mon corps a beaucoup souffert pendant cette rencontre. Il est temps de récupérer et de revenir au plus vite. »