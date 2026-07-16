L’attaquant français de Al-Hilal, Karim Benzema, a provoqué un vif débat en publiant une nouvelle vidéo sur son compte officiel « X ».

Dans cette publication, l’attaquant français apparaît successivement dans plusieurs tenues, mais c’est le maillot floqué du numéro 10 de la star brésilienne Ronaldo Nazário à l’Inter Milan qui retient particulièrement l’attention.

Ce contenu a été diffusé alors que son nom circule avec insistance en vue d’un départ du club saoudien lors du prochain mercato estival, en raison des blessures qui l’handicapent depuis son arrivée en février dernier.

Pourtant, ce clin d’œil au maillot de Ronaldo n’a rien d’étonnant : l’attaquant français a souvent affirmé que le Brésilien était son idole depuis l’enfance.

Rappelons que le joueur de 38 ans n’a disputé que 13 matchs avec Al-Hilal lors de la seconde partie de la saison dernière, inscrivant 9 buts et délivrant 5 passes décisives.