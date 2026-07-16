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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Apparu avec le maillot de Ronaldo, Benzema pourrait-il trouver en Serie A un échappatoire au cauchemar d’Al-Hilal ?

Mercato
K. Benzema
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L'attaquant français va-t-il quitter Al-Hilal ?

L’attaquant français de Al-Hilal, Karim Benzema, a provoqué un vif débat en publiant une nouvelle vidéo sur son compte officiel « X ».

Dans cette publication, l’attaquant français apparaît successivement dans plusieurs tenues, mais c’est le maillot floqué du numéro 10 de la star brésilienne Ronaldo Nazário à l’Inter Milan qui retient particulièrement l’attention.

Cette publication intervient alors que son nom circule avec insistance pour un départ du club saoudien lors du prochain mercato estival, en raison des blessures qui l’handicapent depuis son arrivée en février dernier.

Pourtant, ce clin d’œil au maillot de « la Phénomène » brésilien, qu’il a toujours cité comme son idole, ne présage pas forcément un départ vers l’Inter Milan.

Rappelons que le joueur de 38 ans n’a disputé que 13 matchs avec Al-Hilal lors de la seconde partie de la saison dernière, inscrivant 9 buts et délivrant 5 passes décisives.

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