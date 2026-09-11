Selon un rapport de kicker, l’ancien attaquant international est un candidat à la succession de Stephan Lichtsteiner au poste d’entraîneur du FC Bâle, 21 fois champion de Suisse.

Bâle s’était séparé de Lichtsteiner mercredi dernier après seulement sept mois et demi, après que le club n’avait pris que dix points lors des sept premières journées de Super League.

Lors des trois derniers matches officiels contre les Young Boys Berne, le FC Sion et le FC Lugano, l’équipe n’a pris qu’un seul point, ce qui a fait glisser Bâle à la cinquième place du classement. Le retard sur le leader, Lugano, est déjà de huit points.

Selon le rapport de kicker, le grand club suisse aurait donc désormais jeté son dévolu sur Wagner, qui serait même le « favori » du FCB. Pour Wagner, Bâle serait la première expérience à l’étranger, lui qui n’a jusqu’ici travaillé que dans le football allemand ainsi que pour l’équipe nationale allemande.

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Dans quels clubs Sandro Wagner a-t-il encore été sous contrat ?

Dernièrement, l’ancien professionnel passé par le Werder Brême, le Hertha Berlin, Hoffenheim et le Bayern Munich officiait sur le banc du FC Augsbourg, avant que les Fuggerstädter ne se séparent de lui au début du mois de décembre 2025.

Wagner avait pris les rênes d’Augsbourg pour la saison 2025/26, mais après une victoire convaincante lors de l’ouverture contre le SC Fribourg (3-1), il n’a ensuite récolté que sept points en onze matches de Bundesliga, raison pour laquelle il a été mis à pied après une défaite 3-0 contre Hoffenheim lors de la 12e journée.

Auparavant, Wagner avait été entraîneur du SpVgg Unterhaching, avec lequel il avait fêté la montée en 3. Liga en 2023, et adjoint des équipes d’Allemagne U20 et d’Allemagne A. Cette dernière, il l’a encadrée avec l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann pendant l’Euro 2024 à domicile, où l’équipe du DFB a atteint les quarts de finale avant d’y être éliminée de malheureuse manière par l’Espagne.