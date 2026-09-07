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Ligue des Champions
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Aperçu du match de Ligue des champions entre le FC Porto et Manchester City

Ligue des Champions
FC Porto
Manchester City
E. Haaland
E. Fernandez
E. Maresca

Présentation complète du match Porto - Manchester City en Ligue des champions. Nous parlons tactique, actualité des équipes, transferts, forme du moment et plus encore.

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Estadio do Dragao

Le match FC Porto - Manchester City débute le 8 septembre 2026 à 15h00 EST et 20h00 GMT.

Aperçu du match

La phase de ligue de la Ligue des champions débute avec le FC Porto, vainqueur en 2004, qui reçoit Manchester City, champion en 2023, à Porto. Les deux clubs ont réalisé un sans-faute au début de leur campagne nationale.

Des équipes en forme se retrouvent en Europe

Sur le point d'entamer une 28e campagne de C1, un record portugais, l'espoir est toujours de mise à Porto. Le club a parfaitement lancé sa saison nationale, battant tout récemment Moreirense vendredi soir. Francesco Farioli effectue ses débuts comme entraîneur en Ligue des champions. Porto n'a pas encore perdu à domicile sur cette année civile et n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matches européens à domicile (10 victoires, 3 nuls).

FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEGetty Images

City a lui aussi démarré sa saison de Premier League par un sans-faute, en battant Coventry 1-0 samedi grâce à un nouveau but d'Erling Haaland, le 300e de sa carrière. De manière incroyable, Manchester City a perdu neuf de ses 17 derniers matches de C1 (6 victoires, 2 nuls). Il s'agira de sa première campagne de Ligue des champions sans Pep Guardiola sur le banc depuis 2015-2016, ce à quoi il faudra un temps d'adaptation.

marescaGetty Images

Stats clés

  • Porto a marqué au moins deux buts lors d'une seule de ses 16 dernières confrontations face à des équipes anglaises.
  • 13 des 15 derniers matches de C1 de City à l'extérieur ont produit plus de 2,5 buts.
  • André Silva, de Porto, a cumulé six implications sur but en huit apparitions en C1 (4 buts, 2 passes décisives) lors de son premier passage au club.
  • Erling Haaland n'est plus qu'à deux buts du record absolu de Sergio Agüero avec City en C1, fixé à 36.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Compositions probables

Porto (433) : D. Costa ; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura ; Fofana, Rosario, Veiga ; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231) : Donnarumma ; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri ; Anderson, Bouaddi ; Semenyo, Cherki, Foden ; Haaland.

Nouvelles des équipes et effectifs

FC Porto vs Manchester City Équipes probables

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formation
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
99D. Costa4J. Kiwior74F. Moura20A. Costa18N. Perez13P. Rosario8V. Froholdt10G. Veiga11Pepe19A. Silva7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi7I. Ndiaye5E. Anderson42A. Semenyo10R. Cherki17E. Fernandez9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Porto

Onze de départ

Manchester City

Entraineur

  • F. Farioli
  • E. Maresca

Le FC Porto est entraîné par Francesco Farioli, bien qu'aucune information confirmée sur les blessures ou suspensions ne soit actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Aucune composition probable n'a été communiquée à ce stade.

Enzo Maresca dirige Manchester City pour ce déplacement au Portugal, mais l'équipe visiteuse n'a pas encore non plus confirmé les détails concernant les blessures ou suspensions, et aucun onze probable n'a été publié. D'autres mises à jour sur les équipes seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Forme

POR

POR - Forme

ALV
V2-0
RA
V0-2
ARO
V2-0
VIS
V0-3
MOR
V2-1
But marqué (encaissé)
11/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
MCI

MCI - Forme

ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le FC Porto aborde cette rencontre après avoir remporté ses cinq matches les plus récents toutes compétitions confondues, avec quatre victoires en Liga Portugal et une en Super Coupe. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 3-0 à l'extérieur contre Academico Viseu, et le club a également battu Arouca 2-0 puis Rio Ave 2-0 lors de précédentes rencontres de championnat. Porto a inscrit huit buts sur ces cinq matches sans en encaisser un seul, une série qui souligne la solidité défensive que Farioli a insufflée à cette équipe.

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant intervenue contre Arsenal dans le Community Shield, avec un revers 3-0. Depuis, l'équipe de Maresca a renoué avec la victoire en Premier League en battant l'AFC Bournemouth 2-1 avant un succès 4-1 sur la pelouse de Crystal Palace. Sur ses cinq derniers matches, City a marqué 10 buts et en a concédé cinq.

Confrontations directes

Face à face

FC PortoNulManchester City
0
1
3
Ligue des Champions
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FDM
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
FDM
Ligue Europa
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FDM
Ligue Europa
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FDM
2Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/4
Les deux équipes ont marqué2/4

La confrontation la plus récente entre ces clubs remonte à décembre 2020, lorsqu'un match de phase de groupes de Ligue des champions à l'Estadio do Dragao s'est terminé sur un score de 0-0. Plus tôt lors de cette même campagne, Manchester City s'était imposé 3-1 à domicile en octobre 2020. Les deux équipes se sont également affrontées en Ligue Europa 2011-2012, avec deux victoires de City : 2-1 à Porto et 4-0 à domicile. Sur les quatre confrontations recensées, Manchester City en a gagné trois et fait un nul, en marquant dix buts contre deux pour Porto.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des champions, le FC Porto et Manchester City occupent actuellement tous deux la première place du classement.

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