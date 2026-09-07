Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Le match FC Porto - Manchester City débute le 8 septembre 2026 à 15h00 EST et 20h00 GMT.

Aperçu du match

La phase de ligue de la Ligue des champions débute avec le FC Porto, vainqueur en 2004, qui reçoit Manchester City, champion en 2023, à Porto. Les deux clubs ont réalisé un sans-faute au début de leur campagne nationale.

Des équipes en forme se retrouvent en Europe

Sur le point d'entamer une 28e campagne de C1, un record portugais, l'espoir est toujours de mise à Porto. Le club a parfaitement lancé sa saison nationale, battant tout récemment Moreirense vendredi soir. Francesco Farioli effectue ses débuts comme entraîneur en Ligue des champions. Porto n'a pas encore perdu à domicile sur cette année civile et n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matches européens à domicile (10 victoires, 3 nuls).

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City a lui aussi démarré sa saison de Premier League par un sans-faute, en battant Coventry 1-0 samedi grâce à un nouveau but d'Erling Haaland, le 300e de sa carrière. De manière incroyable, Manchester City a perdu neuf de ses 17 derniers matches de C1 (6 victoires, 2 nuls). Il s'agira de sa première campagne de Ligue des champions sans Pep Guardiola sur le banc depuis 2015-2016, ce à quoi il faudra un temps d'adaptation.

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Stats clés

Porto a marqué au moins deux buts lors d'une seule de ses 16 dernières confrontations face à des équipes anglaises.

13 des 15 derniers matches de C1 de City à l'extérieur ont produit plus de 2,5 buts.

André Silva, de Porto, a cumulé six implications sur but en huit apparitions en C1 (4 buts, 2 passes décisives) lors de son premier passage au club.

Erling Haaland n'est plus qu'à deux buts du record absolu de Sergio Agüero avec City en C1, fixé à 36.

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Compositions probables

Porto (433) : D. Costa ; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura ; Fofana, Rosario, Veiga ; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231) : Donnarumma ; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri ; Anderson, Bouaddi ; Semenyo, Cherki, Foden ; Haaland.

Nouvelles des équipes et effectifs

Le FC Porto est entraîné par Francesco Farioli, bien qu'aucune information confirmée sur les blessures ou suspensions ne soit actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Aucune composition probable n'a été communiquée à ce stade.

Enzo Maresca dirige Manchester City pour ce déplacement au Portugal, mais l'équipe visiteuse n'a pas encore non plus confirmé les détails concernant les blessures ou suspensions, et aucun onze probable n'a été publié. D'autres mises à jour sur les équipes seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Forme

Le FC Porto aborde cette rencontre après avoir remporté ses cinq matches les plus récents toutes compétitions confondues, avec quatre victoires en Liga Portugal et une en Super Coupe. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 3-0 à l'extérieur contre Academico Viseu, et le club a également battu Arouca 2-0 puis Rio Ave 2-0 lors de précédentes rencontres de championnat. Porto a inscrit huit buts sur ces cinq matches sans en encaisser un seul, une série qui souligne la solidité défensive que Farioli a insufflée à cette équipe.

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant intervenue contre Arsenal dans le Community Shield, avec un revers 3-0. Depuis, l'équipe de Maresca a renoué avec la victoire en Premier League en battant l'AFC Bournemouth 2-1 avant un succès 4-1 sur la pelouse de Crystal Palace. Sur ses cinq derniers matches, City a marqué 10 buts et en a concédé cinq.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces clubs remonte à décembre 2020, lorsqu'un match de phase de groupes de Ligue des champions à l'Estadio do Dragao s'est terminé sur un score de 0-0. Plus tôt lors de cette même campagne, Manchester City s'était imposé 3-1 à domicile en octobre 2020. Les deux équipes se sont également affrontées en Ligue Europa 2011-2012, avec deux victoires de City : 2-1 à Porto et 4-0 à domicile. Sur les quatre confrontations recensées, Manchester City en a gagné trois et fait un nul, en marquant dix buts contre deux pour Porto.

Classement

En Ligue des champions, le FC Porto et Manchester City occupent actuellement tous deux la première place du classement.