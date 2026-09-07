Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Club Bruges contre Aston Villa débute le 8 septembre 2026 à 12 h 45 EST et 17 h 45 GMT.

Aperçu du match

La phase de ligue de la Ligue des champions débute avec la réception, par le Club Bruges, du vainqueur de la Ligue Europa de la saison dernière, Aston Villa.

Bruges en progrès va tester une équipe de Villa en difficulté

Le Club Bruges dispute une 13e participation, nouveau record belge, à la phase de groupes/phase de ligue de l'UCL après avoir survolé le titre national la saison dernière. Le club a remporté quatre de ses cinq matches de championnat cette saison et a atteint la phase à élimination directe de l'UCL lors de chacune de ses trois dernières participations, ce qui lui donne une grande confiance.

Remporter la Ligue Europa en mai a été un moment énorme pour Villa et son entraîneur Unai Emery, mais sa dernière campagne nationale a débuté de manière turbulente. Le club a perdu des joueurs clés, Youri Tielemans, Morgan Rogers et Ezri Konsa, partis chez des rivaux de Premier League, et n'a pas marqué lors de ses trois premiers matches d'EPL cette saison. Sous Emery, Villa a toutefois été excellent dans les compétitions de l'UEFA, ne perdant que trois de ses 21 derniers matches de phase de groupes/phase de ligue (16 v., 2 n.) tout en remportant huit de ses 12 matches d'UCL sous les ordres de l'Espagnol.

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Statistiques clés et nouvelles des blessures

Les 15 derniers matches d'UCL du Club Bruges ont tous produit plus de 2,5 buts.

Depuis le début de l'UCL 2024-25, seul Barcelone (44) a encaissé plus de buts que le Club Bruges (43).

Villa a gardé sa cage inviolée à neuf reprises lors de ses 16 derniers matches européens.

La nouvelle recrue de Villa Johan Manzambi et l'absent de longue date Amadou Onana restent indisponibles, mais Joao Gomes peut jouer en Ligue des champions malgré une suspension de trois matches sur le plan national.

L'attaquant de Villa Nicolas Jackson a été impliqué sur cinq buts en dix apparitions d'UCL avec le Bayern la saison dernière (3 buts, 2 passes décisives).

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Compositions probables

Bruges (4-2-3-1) : Sommer ; Sabbe, Mechele, Lee, Seys ; Potts, Vanaken ; Forbs, Vetlesen, Diakhon ; Tresoldi.

Villa (4-2-3-1) : Suzuki ; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen ; Kamara, Gomes ; McGinn, Buendía, Hemmings ; Jackson.

Nouvelles des équipes et effectifs

Le Club Bruges est entraîné par Ivan Leko, bien qu'aucune information confirmée sur des blessures ou suspensions ne soit actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Aucune composition probable n'a été confirmée avant le match, et d'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur principal d'Aston Villa, Unai Emery, n'a pas non plus confirmé de onze probable, aucune blessure ni suspension n'étant répertoriée dans les dernières données disponibles. Les nouvelles des équipes des deux côtés seront mises à jour à mesure que des informations seront disponibles.

Forme

Le Club Bruges a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-1 contre La Gantoise en Jupiler Pro League le 30 août. Avant cela, Bruges a battu le Cercle Bruges 1-0 et s'est imposé 3-0 sur le terrain d'OH Leuven, avec aussi une victoire 3-0 à domicile contre Courtrai dans cette série. Son autre seule défaite est intervenue contre l'Union Saint-Gilloise en Supercoupe de Belgique, sur un score de 1-1 avant une défaite aux tirs au but. Sur ces cinq matches, Bruges a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

Aston Villa a perdu ses cinq matches les plus récents. Sa dernière sortie a été une défaite 1-0 contre Arsenal en Premier League le 31 août. Avant cela, Villa a été battu 4-0 par Brighton, s'est incliné 2-1 face au Borussia Moenchengladbach en amical, a perdu 2-1 contre le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA, puis 2-1 contre le Bayern Munich en pré-saison. Villa a marqué trois buts et en a encaissé dix sur ces cinq rencontres.

Face-à-face

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte au 12 mars 2025, quand Aston Villa a battu le Club Bruges 3-0 en Ligue des champions à Villa Park. Avant cela, Villa avait aussi remporté le match aller 3-1 au Jan Breydel Stadion le 4 mars 2025. La seule autre rencontre précédente dans les données a vu le Club Bruges battre Aston Villa 1-0 à domicile en Ligue des champions le 6 novembre 2024. Sur les trois confrontations enregistrées, Aston Villa compte deux victoires contre une pour le Club Bruges, avec six buts marqués pour Villa contre deux pour Bruges.

Classement

Au classement de la Ligue des champions, le Club Bruges et Aston Villa figurent actuellement tous deux à la première place.