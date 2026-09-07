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Aperçu du match de Ligue des champions entre le Club Bruges et Aston Villa

Ligue des Champions
Club Bruges
Aston Villa
U. Emery

Avant-match complet de Club Bruges contre Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, en phase de groupes de la Ligue des champions. Nous évoquons la tactique, les dernières nouvelles des équipes, les transferts, la forme du moment et bien plus encore.

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Jan Breydel Stadion

Club Bruges contre Aston Villa débute le 8 septembre 2026 à 12 h 45 EST et 17 h 45 GMT.

Aperçu du match

La phase de ligue de la Ligue des champions débute avec la réception, par le Club Bruges, du vainqueur de la Ligue Europa de la saison dernière, Aston Villa.

Bruges en progrès va tester une équipe de Villa en difficulté

Le Club Bruges dispute une 13e participation, nouveau record belge, à la phase de groupes/phase de ligue de l'UCL après avoir survolé le titre national la saison dernière. Le club a remporté quatre de ses cinq matches de championnat cette saison et a atteint la phase à élimination directe de l'UCL lors de chacune de ses trois dernières participations, ce qui lui donne une grande confiance.

Remporter la Ligue Europa en mai a été un moment énorme pour Villa et son entraîneur Unai Emery, mais sa dernière campagne nationale a débuté de manière turbulente. Le club a perdu des joueurs clés, Youri Tielemans, Morgan Rogers et Ezri Konsa, partis chez des rivaux de Premier League, et n'a pas marqué lors de ses trois premiers matches d'EPL cette saison. Sous Emery, Villa a toutefois été excellent dans les compétitions de l'UEFA, ne perdant que trois de ses 21 derniers matches de phase de groupes/phase de ligue (16 v., 2 n.) tout en remportant huit de ses 12 matches d'UCL sous les ordres de l'Espagnol.

Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessures

  • Les 15 derniers matches d'UCL du Club Bruges ont tous produit plus de 2,5 buts.
  • Depuis le début de l'UCL 2024-25, seul Barcelone (44) a encaissé plus de buts que le Club Bruges (43).
  • Villa a gardé sa cage inviolée à neuf reprises lors de ses 16 derniers matches européens.
  • La nouvelle recrue de Villa Johan Manzambi et l'absent de longue date Amadou Onana restent indisponibles, mais Joao Gomes peut jouer en Ligue des champions malgré une suspension de trois matches sur le plan national.
  • L'attaquant de Villa Nicolas Jackson a été impliqué sur cinq buts en dix apparitions d'UCL avec le Bayern la saison dernière (3 buts, 2 passes décisives).
Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Compositions probables

Bruges (4-2-3-1) : Sommer ; Sabbe, Mechele, Lee, Seys ; Potts, Vanaken ; Forbs, Vetlesen, Diakhon ; Tresoldi.

Villa (4-2-3-1) : Suzuki ; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen ; Kamara, Gomes ; McGinn, Buendía, Hemmings ; Jackson.

Nouvelles des équipes et effectifs

Club Bruges vs Aston Villa Équipes probables

4-2-3-1
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
Formation
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer3H. Lee64K. Sabbe44B. Mechele65J. Seys17R. Vermant10H. Vetlesen67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3Victor Nilsson Lindelöf22I. Maatsen5T. Mings7J. McGinn6R. Barkley8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Club Bruges

Onze de départ

Aston Villa

Entraineur

  • I. Leko
  • U. Emery

Le Club Bruges est entraîné par Ivan Leko, bien qu'aucune information confirmée sur des blessures ou suspensions ne soit actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Aucune composition probable n'a été confirmée avant le match, et d'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur principal d'Aston Villa, Unai Emery, n'a pas non plus confirmé de onze probable, aucune blessure ni suspension n'étant répertoriée dans les dernières données disponibles. Les nouvelles des équipes des deux côtés seront mises à jour à mesure que des informations seront disponibles.

Forme

CLB

CLB - Forme

KOR
V3-0
OHL
V0-3
CER
V1-0
GNT
D2-1
LOM
V0-1
But marqué (encaissé)
9/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
AVL

AVL - Forme

PSG
D2-1
BMG
D2-1
BHA
D4-0
ARS
D0-1
HUL
N0-0
But marqué (encaissé)
2/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Club Bruges a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-1 contre La Gantoise en Jupiler Pro League le 30 août. Avant cela, Bruges a battu le Cercle Bruges 1-0 et s'est imposé 3-0 sur le terrain d'OH Leuven, avec aussi une victoire 3-0 à domicile contre Courtrai dans cette série. Son autre seule défaite est intervenue contre l'Union Saint-Gilloise en Supercoupe de Belgique, sur un score de 1-1 avant une défaite aux tirs au but. Sur ces cinq matches, Bruges a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

Aston Villa a perdu ses cinq matches les plus récents. Sa dernière sortie a été une défaite 1-0 contre Arsenal en Premier League le 31 août. Avant cela, Villa a été battu 4-0 par Brighton, s'est incliné 2-1 face au Borussia Moenchengladbach en amical, a perdu 2-1 contre le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA, puis 2-1 contre le Bayern Munich en pré-saison. Villa a marqué trois buts et en a encaissé dix sur ces cinq rencontres.

Face-à-face

Face à face

Club BrugesNulAston Villa
1
0
2
Ligue des Champions
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
0
FDM
Ligue des Champions
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FDM
Ligue des Champions
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FDM
2Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué1/3

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte au 12 mars 2025, quand Aston Villa a battu le Club Bruges 3-0 en Ligue des champions à Villa Park. Avant cela, Villa avait aussi remporté le match aller 3-1 au Jan Breydel Stadion le 4 mars 2025. La seule autre rencontre précédente dans les données a vu le Club Bruges battre Aston Villa 1-0 à domicile en Ligue des champions le 6 novembre 2024. Sur les trois confrontations enregistrées, Aston Villa compte deux victoires contre une pour le Club Bruges, avec six buts marqués pour Villa contre deux pour Bruges.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des champions, le Club Bruges et Aston Villa figurent actuellement tous deux à la première place.

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