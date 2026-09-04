Swansea City vs Wrexham : détails du match

Championship - Journée 5 5 sept. 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City et Wrexham donneront le coup d'envoi le 5 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Derby 100 % gallois à fort enjeu à Swansea

Swansea City retrouve son public pour accueillir son rival Wrexham au Swansea.com Stadium à l'occasion de la 5e journée de Championship. Portés par une longue série d'invincibilité pour lancer leur campagne en championnat, les Swans visent à défendre leur terrain et à maintenir la pression en haut du classement. Pour Wrexham, ce déplacement dans le sud du pays, juste après sa première victoire de la saison en championnat, représente une excellente occasion de prendre un vrai élan dans la course en Championship.

Getty Images

Le départ canon des Swans fait sombrer Watford

Swansea City aborde samedi avec une grande confiance après sa victoire 2-0 à domicile contre Watford lors de la 4e journée (1er septembre). Eom Ji-sung a ouvert le score à la 8e minute avant qu'Adam Idah ne double la mise avant la demi-heure de jeu. En ajoutant ce succès à leur victoire 3-0 sur le terrain de Derby County, à leur nul 0-0 contre Sheffield United et à leur victoire 2-1 lors de la journée d'ouverture contre Stoke, Swansea compte 10 points en quatre matches avec deux clean sheets de suite.

Getty Images

Le triomphe à trois buts des Red Dragons à The Den

Wrexham se déplace vers le sud avec une confiance retrouvée après avoir décroché une large victoire 3-0 à l'extérieur contre Millwall à The Den lors de la 4e journée (2 septembre). Un but contre son camp de Zak Sturge a lancé Wrexham en première période, avant que l'attaquant Kieffer Moore et le piston Jacques Ekomié ne mettent le match hors de portée après la pause. Après deux nuls et une courte défaite contre Birmingham en ouverture de saison, l'équipe de Phil Parkinson compte cinq points et affiche enfin la solidité défensive et l'efficacité offensive nécessaires pour les déplacements compliqués.

Fierté du derby et ambitions de première moitié de tableau

Les derbies entre rivaux gallois donnent toujours lieu à des duels physiques intenses et à des transitions rapides sur le terrain. La ligne d'attaque de Swansea, emmenée par Eom Ji-sung et Adam Idah, mettra à l'épreuve la défense à trois de Wrexham, tandis que Wrexham comptera sur la présence physique de Kieffer Moore et Josh Windass pour perturber les hôtes. Avec la suprématie locale et le positionnement de début de saison en jeu, le derby de samedi promet une intensité de très haut niveau dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Swansea City : Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic Opoku, Eustaquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham : Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O'Brien, Moore

Nouvelles des équipes & effectifs

Swansea City est entraîné par Vitor Matos. Aucune information confirmée sur d'éventuelles blessures ou suspensions n'est disponible pour l'équipe à domicile à ce stade, et aucune composition probable n'a été publiée. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Wrexham est entraîné par Phil Parkinson. De même, aucun détail confirmé sur les blessures ou suspensions n'est disponible pour les visiteurs, et aucune composition probable n'a été fournie. Revenez consulter la page pour les dernières nouvelles des équipes à l'approche de la rencontre.

Forme

Swansea City a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 en Championship sur le terrain de Derby County le 29 août, après un match nul sans but contre Sheffield United le 22 août. Swansea a également battu Stoke City 2-1 à l'extérieur le 15 août. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre Birmingham City en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, Swansea a marqué six buts et en a concédé deux.

Wrexham a perdu trois fois, fait un nul et n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 à domicile contre Birmingham City en Championship le 28 août. Avant cela, Wrexham avait fait match nul 1-1 contre Watford le 22 août puis 1-1 contre Cardiff City le 17 août. Wrexham a encaissé lors de chacun de ses quatre derniers matches et n'a pas encore gagné de rencontre officielle cette saison.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 13 mars 2026, lorsque Wrexham a battu Swansea City 2-0 en Championship. Avant cela, Swansea s'était imposé 2-1 à domicile lors du match aller le 19 décembre 2025. Sur les deux confrontations officielles les plus récentes, chaque équipe compte une victoire. Les deux clubs se sont également affrontés dans les divisions inférieures, avec des rencontres plus anciennes en League Two et en League One au début des années 2000.