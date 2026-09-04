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Aperçu du match de Championship entre Swansea City et Wrexham : tout ce qu’il faut savoir

Swansea vs Wrexham
Championship
Swansea
Wrexham

Présentation complète du match entre Swansea City et Wrexham en Championship. Nous revenons sur les résultats de la 4e journée, la forme récente et les principaux enjeux avant le derby gallois de ce samedi soir au Swansea.com Stadium.

Swansea City vs Wrexham : détails du match

crest
Championship - Journée 5
Swansea.com Stadium

Swansea City et Wrexham donneront le coup d'envoi le 5 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Derby 100 % gallois à fort enjeu à Swansea

Swansea City retrouve son public pour accueillir son rival Wrexham au Swansea.com Stadium à l'occasion de la 5e journée de Championship. Portés par une longue série d'invincibilité pour lancer leur campagne en championnat, les Swans visent à défendre leur terrain et à maintenir la pression en haut du classement. Pour Wrexham, ce déplacement dans le sud du pays, juste après sa première victoire de la saison en championnat, représente une excellente occasion de prendre un vrai élan dans la course en Championship.

Swansea City v Watford - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Le départ canon des Swans fait sombrer Watford

Swansea City aborde samedi avec une grande confiance après sa victoire 2-0 à domicile contre Watford lors de la 4e journée (1er septembre). Eom Ji-sung a ouvert le score à la 8e minute avant qu'Adam Idah ne double la mise avant la demi-heure de jeu. En ajoutant ce succès à leur victoire 3-0 sur le terrain de Derby County, à leur nul 0-0 contre Sheffield United et à leur victoire 2-1 lors de la journée d'ouverture contre Stoke, Swansea compte 10 points en quatre matches avec deux clean sheets de suite.

Millwall v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Le triomphe à trois buts des Red Dragons à The Den

Wrexham se déplace vers le sud avec une confiance retrouvée après avoir décroché une large victoire 3-0 à l'extérieur contre Millwall à The Den lors de la 4e journée (2 septembre). Un but contre son camp de Zak Sturge a lancé Wrexham en première période, avant que l'attaquant Kieffer Moore et le piston Jacques Ekomié ne mettent le match hors de portée après la pause. Après deux nuls et une courte défaite contre Birmingham en ouverture de saison, l'équipe de Phil Parkinson compte cinq points et affiche enfin la solidité défensive et l'efficacité offensive nécessaires pour les déplacements compliqués.

Fierté du derby et ambitions de première moitié de tableau

Les derbies entre rivaux gallois donnent toujours lieu à des duels physiques intenses et à des transitions rapides sur le terrain. La ligne d'attaque de Swansea, emmenée par Eom Ji-sung et Adam Idah, mettra à l'épreuve la défense à trois de Wrexham, tandis que Wrexham comptera sur la présence physique de Kieffer Moore et Josh Windass pour perturber les hôtes. Avec la suprématie locale et le positionnement de début de saison en jeu, le derby de samedi promet une intensité de très haut niveau dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Swansea City : Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic Opoku, Eustaquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham : Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O'Brien, Moore

Nouvelles des équipes & effectifs

Swansea vs Wrexham Équipes probables

Swansea crest
Swansea
SWA
Formation
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Wrexham crest
Wrexham
WRE

Entraineur

  • V. Matos

Swansea City est entraîné par Vitor Matos. Aucune information confirmée sur d'éventuelles blessures ou suspensions n'est disponible pour l'équipe à domicile à ce stade, et aucune composition probable n'a été publiée. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Wrexham est entraîné par Phil Parkinson. De même, aucun détail confirmé sur les blessures ou suspensions n'est disponible pour les visiteurs, et aucune composition probable n'a été fournie. Revenez consulter la page pour les dernières nouvelles des équipes à l'approche de la rencontre.

Forme

SWA

SWA - Forme

BIR
D0-1
STK
V1-2
SHU
N0-0
DER
V0-3
WAT
V2-0
But marqué (encaissé)
7/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
WRE

WRE - Forme

MID
D1-0
CAC
N1-1
WAT
N1-1
BIR
D1-2
MIL
V0-3
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Swansea City a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 en Championship sur le terrain de Derby County le 29 août, après un match nul sans but contre Sheffield United le 22 août. Swansea a également battu Stoke City 2-1 à l'extérieur le 15 août. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre Birmingham City en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, Swansea a marqué six buts et en a concédé deux.

Wrexham a perdu trois fois, fait un nul et n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 à domicile contre Birmingham City en Championship le 28 août. Avant cela, Wrexham avait fait match nul 1-1 contre Watford le 22 août puis 1-1 contre Cardiff City le 17 août. Wrexham a encaissé lors de chacun de ses quatre derniers matches et n'a pas encore gagné de rencontre officielle cette saison.

Confrontations directes

Face à face

SwanseaNulWrexham
1
1
3
Championship
Wrexham badge
Wrexham
WRE
2
Swansea badge
Swansea
SWA
0
FDM
Championship
Swansea badge
Swansea
SWA
2
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
FDM
League Two
Swansea badge
Swansea
SWA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
0
FDM
League Two
Wrexham badge
Wrexham
WRE
4
Swansea badge
Swansea
SWA
0
FDM
League One
Swansea badge
Swansea
SWA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
FDM
2Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 13 mars 2026, lorsque Wrexham a battu Swansea City 2-0 en Championship. Avant cela, Swansea s'était imposé 2-1 à domicile lors du match aller le 19 décembre 2025. Sur les deux confrontations officielles les plus récentes, chaque équipe compte une victoire. Les deux clubs se sont également affrontés dans les divisions inférieures, avec des rencontres plus anciennes en League Two et en League One au début des années 2000.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
SwanseaSwanseaSWA
431071+610
V
V
N
V
2
Queens Park RangersQueens Park RangersQPR
431073+410
V
V
N
V
3
CharltonCharltonCHA
431063+310
N
V
V
V
4
WolverhamptonWolverhamptonWOL
4211118+37
D
V
V
N
5
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
421175+27
N
V
D
V
6
Bristol CityBristol CityBRC
421176+17
V
V
N
D
7
West BromwichWest BromwichWBA
421176+17
N
D
V
V
8
BirminghamBirminghamBIR
413054+16
N
V
N
N
9
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
413054+16
V
N
N
N
10
MillwallMillwallMIL
420268-26
D
D
V
V
11
WrexhamWrexhamWRE
412164+25
V
D
N
N
12
West HamWest HamWHU
412187+15
V
N
D
N
13
BlackburnBlackburnBLB
41215505
N
D
V
N
14
WatfordWatfordWAT
412145-15
D
N
N
V
15
BoltonBoltonBOL
411245-14
D
D
N
V
16
DerbyDerbyDER
411257-24
V
D
N
D
17
Lincoln CityLincoln CityLIN
411235-24
N
V
D
D
18
SouthamptonSouthamptonSOU
4211105+53
N
V
V
D
19
CardiffCardiffCAC
403167-13
D
N
N
N
20
NorwichNorwichNOR
410357-23
D
V
D
D
21
PortsmouthPortsmouthPOR
410358-33
D
D
V
D
22
StokeStokeSTK
410349-53
V
D
D
D
23
BurnleyBurnleyBUR
4022510-52
N
D
D
N
24
PrestonPrestonPNE
400439-60
D
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

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