Aperçu du match amical entre Newcastle United et le Bayer Leverkusen : tout ce qu’il faut savoir

Newcastle United vs Bayer Leverkusen : détails du match

Jeux d'amitié des clubs - Journée 1 15 août 2026 - 10:00

Newcastle United et le Bayer Leverkusen donneront le coup d'envoi le 15 août 2026 à 14 h 00 GMT (10 h 00 EST / 15 h 00 BST).

Aperçu du match

Newcastle United reçoit le Bayer Leverkusen, poids lourd de Bundesliga, à St. James' Park pour un match amical de pré-saison très attendu, alors que les deux équipes apportent les dernières retouches à leur préparation pour la campagne à venir.

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Contexte du match et face-à-face récent

Les deux équipes abordent cette affiche estivale avec un passif compétitif récent, après avoir fait match nul 2-2 dans une rencontre spectaculaire à la BayArena lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA en décembre 2025. Cette confrontation avait été marquée par des transitions rapides, un pressing incessant et un football offensif de haute intensité de part et d'autre. Se retrouver sur Tyneside offre aux deux entraîneurs une base de référence précieuse pour mesurer leur acuité tactique face à une opposition européenne familière de qualité.

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Le parcours de pré-saison de Newcastle United

La préparation estivale de Newcastle sous Matthias Jaissle a débuté sur une note positive à la mi-juillet avec une victoire 3-0 contre Darlington, suivie d'un match nul 1-1 sur le terrain de Gateshead. Newcastle a connu un coup d'arrêt lors de son déplacement de fin juillet à Ashton Gate avec une défaite 4-1 face à Bristol City, mais s'est bien repris le 8 août avec une impressionnante victoire 2-1 à l'extérieur contre le club de Liga de Valence. À l'approche du week-end, après un match en milieu de semaine contre Everton, Newcastle cherche à peaufiner son dispositif devant son public.

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Le parcours de pré-saison du Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen aborde cette rencontre après une pré-saison autoritaire à travers l'Allemagne et l'Europe sous les ordres de Carles Martínez Novell. Le club allemand a lancé son programme estival de manière dominatrice en balayant Sportfreunde Baumberg 7-0 puis Kickers Offenbach 3-1. Il a conservé son élan offensif entre fin juillet et début août avec une victoire 4-0 contre le K.R.C. Genk, un succès 3-0 face au Rot-Weiss Essen, puis une victoire arrachée 2-1 contre Séville. Après un déplacement en milieu de semaine pour affronter Nottingham Forest, Leverkusen vise une nouvelle performance solide pour conclure sa tournée anglaise avant de lancer sa saison officielle en DFB-Pokal.

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Actualité des équipes et compositions

Newcastle aborde cette rencontre sans qu'aucune donnée confirmée sur les blessures ou les suspensions ne soit disponible à ce stade. Anthony Elanga a quitté le terrain sur civière lors de la victoire de pré-saison contre Valence après un gros tacle, et sa participation reste incertaine. Lewis Hall est également rentré du camp d'entraînement en Espagne, le club évoquant un léger souci physique, même si sa situation a suscité des spéculations de transfert de la part de Manchester United. Aucun onze de départ probable n'a été confirmé, et des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Leverkusen n'a pas non plus communiqué d'informations officielles sur son équipe avant le match. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée, et aucune composition probable n'a été confirmée. D'autres informations sur l'effectif seront publiées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Newcastle a affiché un bilan mitigé sur ses cinq derniers matches, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Valence en match amical de pré-saison le 8 août, une rencontre éclipsée par l'incident impliquant Elanga. Le club a également subi une défaite 4-1 contre Bristol City fin juillet et a été tenu en échec 1-1 par Gateshead. Sa dernière sortie en compétition remonte à une défaite 2-0 contre Fulham en Premier League en mai. Sur ces cinq matches, Newcastle a inscrit huit buts et en a encaissé sept.

Leverkusen est en grande forme, avec cinq victoires en cinq matches de pré-saison. Le club a battu Séville 2-1 le 8 août et avait auparavant enregistré une victoire 4-0 contre Genk ainsi qu'un cinglant 7-0 contre Sportfreunde Baumberg. L'équipe allemande a inscrit 15 buts sur ces cinq rencontres et n'en a concédé qu'un seul, avec trois clean sheets à la clé.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue des champions le 10 décembre 2025, lorsque le Bayer Leverkusen et Newcastle ont fait match nul 2-2 à la BayArena. Les seules autres confrontations répertoriées dans les données remontent à la Ligue des champions 2002-03, quand Newcastle a remporté les deux manches : 3-1 à St. James' Park le 26 février et 3-1 à l'extérieur à Leverkusen le 18 février. Sur l'ensemble des trois rencontres listées, Newcastle compte deux victoires et un nul, aucune des deux équipes n'ayant remporté l'affiche la plus récente.

Les aperçus de matches amicaux internationaux mettent en lumière les adaptations tactiques employées par les entraîneurs lorsqu'ils affrontent des adversaires européens disciplinés lors des tournées de pré-saison. Pour vous assurer que vos pronostics du jour de match s'appuient sur des avantages utilisateurs de premier plan, utiliser un code d'inscription est une décision avisée. Rendez-vous sur notre guide promo pour découvrir notre code promo 1xbet vérifié et réclamer votre bonus dès aujourd'hui.