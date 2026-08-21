Borussia Dortmund vs Bayern Munich : détails du match

Super Coupe - Finale 22 août 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Le coup d'envoi entre le Borussia Dortmund et le FC Bayern Munich sera donné le 22 août 2026 à 18h30 GMT (14h00 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

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Aperçu du match : la royauté allemande s'affronte

Les grands rivaux du football allemand lancent la campagne 2026 dans le cadre de la Franz Beckenbauer Supercup, rebaptisée en l'honneur du défunt Kaiser. Après avoir réalisé le doublé national en 2025/26, le Bayern Munich, champion en titre, permet au Borussia Dortmund, dauphin du championnat, d'obtenir le droit d'accueillir cette affiche électrique sur un seul match au Signal Iduna Park. Porté par le célèbre Mur jaune, le BVB tentera de frapper un grand coup psychologique immédiat contre le géant bavarois et de décrocher le premier trophée mis en jeu cette saison.

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La préparation estivale des Schwarzgelben

Sous les ordres de l'entraîneur principal Niko Kovač, le programme de pré-saison de Dortmund a été conçu pour forger une résilience immédiate. Après une tournée estivale exigeante comprenant des tests face à l'élite européenne, le BVB a bouclé sa campagne de préparation le 15 août avec un nul haletant 2-2 contre l'AS Roma devant un stade comble à domicile. Faisant preuve de son caractère habituel, Julian Ryerson et l'attaquant talismanique Serhou Guirassy ont permis à Dortmund de revenir après avoir été mené de deux buts en l'espace de 30 minutes, offrant au groupe une confiance tactique précieuse avant le classique de samedi.

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Les hommes de Kompany tournent à plein régime

Le Bayern Munich de Vincent Kompany débarque à Dortmund avec une forme estivale redoutable. Le champion de Bundesliga en titre a battu Aston Villa 2-1 avant de livrer un récital offensif lors de son dernier match du 15 août, une victoire 3-1 contre le RB Leipzig. Avec un Luis Díaz immédiatement décisif aux côtés de Jamal Musiala et d'un secteur offensif létal, le pressing à haute intensité du Bayern semble déjà parfaitement en place alors que le club vise une 12e Supercoupe.

Rivalité du Klassiker : des détails qui font la différence dans les grands rendez-vous

Ce match marquera la 10e fois que ces deux clubs titanesques s'affrontent avec la Supercoupe en jeu. Le Bayern possède un léger avantage avec cinq victoires en Supercoupe contre quatre pour Dortmund dans leurs confrontations directes. Leur précédent duel de championnat au Signal Iduna Park s'était soldé par un thriller à cinq buts remporté de justesse 3-2 par le Bayern, ce qui promet une nouvelle rencontre à haute intensité où les exploits individuels et les erreurs sous pressing élevé pourraient faire basculer l'issue du match.

Compositions probables

Borussia Dortmund : Kobel; Gadou, Mane, Bensebaini; Svensson, Bellingham, Nmecha, Ryerson; Karetsas, Inacio; Guirassy

Bayern Munich : Urbig; Boey, Tah, Min-jae, Brown; Kimmich, Bischof, Pavlovic; Saibari, Ibrahimovic, Diaz

Actualité des équipes et effectifs

Niko Kovac n'a aucune blessure ni suspension confirmée à signaler dans les rangs de Dortmund avant la Supercoupe, et aucune composition probable n'a été publiée à ce stade. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

La situation est plus incertaine pour Vincent Kompany au Bayern. Konrad Laimer a été remplacé tôt lors du match amical contre Leipzig avec ce qui semblait être un problème au pied ou au genou, et il était ensuite incapable de marcher sans aide, le staff de Kompany étant incapable de donner un calendrier clair pour son retour. Jamal Musiala a lui aussi quitté ce match en fin de rencontre après avoir souffert, selon les informations rapportées, d'un malaise et de problèmes circulatoires sous une forte chaleur, même si le Bayern a confirmé qu'il allait mieux après le coup de sifflet final. Min-jae Kim est également sorti avec un problème à la cuisse lors du même match. Aucune composition probable n'a été confirmée pour le Bayern.

Forme

Dortmund aborde la Supercoupe avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente s'est terminée sur un 2-2 contre la Roma, après une défaite 3-2 face à Arsenal. Le club s'est également incliné contre le Cerezo Osaka et le Fortuna Düsseldorf pendant sa pré-saison, sa seule victoire étant intervenue contre le FC Tokyo. Dortmund a inscrit six buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches, un bilan qui reflète une équipe encore en quête de repères avant le début de la nouvelle saison.

Le Bayern arrive dans une bien meilleure forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers amicaux. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre le RB Leipzig, et le club a également battu Aston Villa 2-1 ainsi que Jeju SK 2-1 pendant sa tournée de pré-saison. Une démonstration 15-0 contre le FC Rottach-Egern figure aussi au bilan, même si sa seule défaite est survenue contre le Wehen Wiesbaden. Le Bayern a marqué 22 buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Bundesliga le 28 février 2026, lorsque le Bayern s'est imposé 3-2 au Signal Iduna Park. Avant cela, le Bayern avait battu Dortmund 2-1 à Munich en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, le Bayern a l'avantage avec trois victoires contre une pour Dortmund, pour un nul. Le seul succès de Dortmund sur cette série est intervenu sur la pelouse du Bayern en mars 2024, avec une victoire 2-0.