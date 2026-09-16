Aperçu de Real Sociedad - Bournemouth en Ligue Europa de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Real Sociedad vs AFC Bournemouth : détails du match

Ligue Europa - Journée 1 17 sept. 2026 - 15:00 Reale Arena

Real Sociedad et l'AFC Bournemouth donneront le coup d'envoi le 17 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Entrée en lice européenne à Saint-Sébastien

La Real retrouve son stade pour recevoir le club anglais de l'AFC Bournemouth à l'Anoeta Stadium lors de la 1re journée de la phase de ligue de l'UEFA Europa League 2026/27. Après un week-end compliqué en Liga, la Real veut se relancer sous les projecteurs et prendre de précieux premiers points devant ses supporters. Pour Bournemouth, ce déplacement en Espagne après deux matches nuls consécutifs en championnat représente une opportunité excitante d'affirmer ses ambitions européennes dès la soirée d'ouverture.

Getty Images

Le revers de la Real face à l'Atlético de Madrid

La Real Sociedad aborde ce jeudi avec l'envie de rebondir après une défaite 3-0 à domicile contre l'Atlético de Madrid en Liga lors de la 5e journée, le 13 septembre. Après une première période sans but, la Real a concédé un penalty en fin de match avant que des buts de Jonathan David et Giuliano Simeone ne scellent le résultat en faveur des visiteurs. Cette performance fait suite à une victoire 3-2 à l'extérieur contre Elche CF lors de la 4e journée et à un match nul 0-0 contre le Celta Vigo, laissant l'équipe de Pellegrino Matarazzo désireuse de retrouver sa solidité défensive.

Getty Images

Le nul spectaculaire des Cherries au Vitality Stadium

Bournemouth se rend en Espagne après un match nul prolifique 2-2 contre Brentford en Premier League lors de la 4e journée, le 12 septembre. Justin Kluivert et Marcus Tavernier ont marqué pour Bournemouth, mais un doublé de Kevin Schade a forcé le partage des points. Cette performance s'inscrit dans la continuité d'un nul 2-2 sur la pelouse de Newcastle United et d'une victoire 4-0 en EFL Cup contre Lincoln City, preuve que l'équipe de Marco Rose arrive en Europe avec de sérieux arguments offensifs.

Le pressing haut de Bournemouth peut-il perturber le rythme de Saint-Sébastien ?

Les confrontations entre la maîtrise technique espagnole et l'intensité de la Premier League donnent toujours lieu à des affrontements tactiques dynamiques. Le moteur du milieu de terrain de la Real Sociedad, avec Carlos Soler, Luka Sučić et Mikel Oyarzabal, cherchera à dicter le tempo et à contrôler la possession du ballon. De son côté, Bournemouth s'appuiera sur un pressing intense et des transitions rapides sur les côtés avec Justin Kluivert, Marcus Tavernier et Evanilson. Avec des points cruciaux de la phase de ligue en jeu dès la 1re journée, la rencontre de jeudi promet un spectacle de grande qualité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Real Sociedad : Marrero; Fort, Sarr, Pacheco, Gomez; Ochieng, Herrera, Soler, Guedes; Oyarzabal, Sucic

Bournemouth : Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Infos d'équipe et effectifs

La Real Sociedad est dirigée par Pellegrino Matarazzo pour cette rencontre d'Europa League. Aucune composition probable confirmée, ni aucune information sur d'éventuelles blessures ou suspensions, n'est disponible pour l'équipe à domicile à ce stade, et des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Marco Rose sera sur le banc de Bournemouth pour ce déplacement à San Sebastian. Comme pour l'équipe à domicile, aucun détail confirmé sur le groupe, les blessures ou les suspensions n'a été fourni, et d'autres informations suivront à l'approche du match.

Forme

La Real Sociedad aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-3 à domicile contre Elche en Liga, tandis qu'un succès 2-1 face à l'Espanyol figure parmi ses sorties les plus positives sur cette série. Le revers le plus lourd est intervenu contre le Real Madrid, avec une défaite 4-1 en août. Sur ces cinq matches, la Real Sociedad a marqué six buts et en a encaissé sept.

Les cinq derniers résultats de Bournemouth sont d'une victoire, trois nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 contre Brentford en Premier League, après une victoire 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup. Les Cherries ont aussi fait match nul 2-2 à Newcastle United et 1-1 à Everton, leur seule défaite étant un revers 2-1 contre Manchester City. Sur ces cinq matches, Bournemouth a inscrit neuf buts et en a concédé six.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 9 août 2025, lorsqu'ils se sont quittés sur un match nul 1-1 lors d'un amical de pré-saison. Le même jour, une deuxième rencontre entre les deux équipes s'est terminée sur un 0-0. Le seul autre match recensé est un amical de pré-saison en juillet 2022, remporté 2-1 par la Real Sociedad. Les trois matches figurant dans l'historique disponible étaient des rencontres amicales, et aucun affrontement officiel entre les deux clubs n'est recensé.