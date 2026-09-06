Real Madrid - Inter : détails du match

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le coup d’envoi entre le Real Madrid et l’Inter Milan sera donné le 8 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

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Les géants européens s’affrontent lors de la 1re journée

Le Real Madrid retrouve le Santiago Bernabéu pour lancer sa campagne d’UEFA Champions League face à la puissance italienne de l’Inter Milan. Resté sur un week-end national frustrant en Liga, le Real espère rebondir immédiatement sur la scène européenne et donner le ton de sa campagne de groupe. Pour l’Inter Milan, un déplacement à Madrid après une victoire palpitante en championnat représente une occasion idéale d’envoyer un message fort d’entrée face à un rival direct du groupe.

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La frustration du week-end pour le Real : faux pas contre le Real Betis

Le Real Madrid aborde mardi avec l’envie de réagir vite après sa défaite 1-0 à l’extérieur contre le Real Betis en Liga lors de la 4e journée (4 septembre). Malgré une possession maîtrisée et une ligne offensive composée de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham, Madrid a encaissé le but de la victoire à la 81e minute, signé Troy Parrott. Une tentative de penalty de Mbappé dans le temps additionnel a ensuite été stoppée, laissant le Real Madrid bredouille et en quête d’un regain d’efficacité devant le but.

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La victoire renversante à cinq buts des Nerazzurri contre Naples

L’Inter Milan débarque à Madrid pleine de confiance après avoir arraché une victoire renversante 3-2 contre le SSC Napoli à San Siro en Serie A lors de la 3e journée (5 septembre). Mené 2-0 au début de la seconde période, le club lombard a lancé sa remontée grâce à un but de Lautaro Martínez à la 56e minute avant l’égalisation de Marcus Thuram à la 82e minute. Martínez a ensuite complété ce retournement héroïque avec le but de la victoire dans le temps additionnel de la 90e minute, offrant les trois points à l’Inter avant ce déplacement à Madrid avec une dynamique très positive.

Prestige européen et domination précoce dans le groupe

Les confrontations entre ces deux poids lourds du continent produisent systématiquement des batailles tactiques de haute intensité. Les attaques rapides sur les côtés du Real Madrid, portées par Vinícius Júnior et Kylian Mbappé, mettront à l’épreuve la structure défensive à trois de l’Inter, tandis que le duo offensif Lautaro Martínez-Marcus Thuram représentera une menace constante en contre-attaque rapide. Avec des écarts infimes entre les cadors européens, cette affiche de mardi promet un spectacle de tout premier ordre dès le coup d’envoi.

Infos d’équipes et effectifs

Le Real Madrid est entraîné par Jose Mourinho, même si aucune blessure ni suspension confirmée n’a été signalée avant cette rencontre. Aucune composition probable n’a été confirmée à ce stade, et d’autres mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’Inter est dirigé par Cristian Chivu et, là aussi, aucune nouvelle confirmée concernant des blessures ou suspensions n’a été communiquée pour l’effectif visiteur. Les informations concernant les deux équipes seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Forme

Le Real Madrid arrive dans une excellente forme sur le plan national, avec cinq victoires lors de ses cinq matches les plus récents entre la Liga et les amicaux de présaison. Sa dernière sortie s’est soldée par un large succès 4-0 contre Malaga en Liga, après une victoire 4-1 face à la Real Sociedad trois jours plus tôt. L’équipe de Mourinho s’est également imposée 2-1 sur la pelouse de l’Espanyol, démontrant sa capacité à performer loin de ses bases. Sur ces cinq rencontres, le Real Madrid a marqué 13 buts et n’en a encaissé que quatre.

L’Inter est également en grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Ses seuls points laissés en route sont venus d’un nul 1-1 contre l’AC Milan en présaison. Depuis, l’équipe de Chivu n’a plus perdu, avec notamment une victoire 4-1 en Serie A contre Monza et un succès 1-0 à Cagliari le 30 août. L’Inter a inscrit huit buts sur ses cinq dernières rencontres et en a concédé trois.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à la Champions League, le 7 décembre 2021, lorsque le Real Madrid s’était imposé 2-0 au Bernabeu. Sur les quatre dernières confrontations entre les deux équipes en Champions League, le Real Madrid n’a pas perdu une seule fois, avec trois victoires et aucun nul. Durant cette série, le Real Madrid s’est imposé 1-0 à Milan en septembre 2021, a gagné 2-0 sur la pelouse de l’Inter en novembre 2020, puis a arraché un succès 3-2 au terme d’un match palpitant au Bernabeu plus tôt ce même mois.