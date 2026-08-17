Manchester City - AFC Bournemouth : détails du match

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City et l'AFC Bournemouth donneront le coup d'envoi le 23 août 2026 à 13h00 GMT (9h00 EST / 14h00 BST / 15h00 SAST).

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Début de Premier League à Manchester

Manchester City lance sa campagne de Premier League 2026/27 à domicile en recevant l'AFC Bournemouth à l'Etihad Stadium. Après un après-midi compliqué dans le Community Shield, City cherchera à imposer immédiatement son autorité devant son public et à donner un ton énergique à la nouvelle saison de championnat. Pour Bournemouth, un déplacement à Manchester lors de la 1re journée représente un test d'entrée très relevé face à une opposition de haut niveau.

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La remise à zéro de City : tourner la page de la déception du Community Shield

L'équipe d'Enzo Maresca aborde cette ouverture de la Premier League en quête d'une réaction rapide après une défaite 3-0 contre Arsenal dans le FA Community Shield au Principality Stadium de Cardiff, le 16 août. Malgré des périodes de possession maîtrisées, des largesses défensives précoces et des occasions manquées ont coûté cher, puisque les buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Ødegaard ont scellé le résultat pour Arsenal. Avec des cadres comme Erling Haaland, Phil Foden et les nouvelles recrues qui cherchent à rapidement trouver des automatismes, City veut affûter son réalisme et sa discipline défensive de retour sur sa pelouse.

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Le défi de Bournemouth pour faire chuter City

L'AFC Bournemouth se rend à l'Etihad Stadium avec l'intention de contrarier le dispositif de City grâce à une organisation défensive rigoureuse et des contre-attaques rapides. Bournemouth a montré sa capacité à pousser les grandes équipes dans leurs retranchements en fin de saison dernière, en arrachant un nul spectaculaire 1-1 contre City au Vitality Stadium en mai 2026 grâce à un but d'Eli Junior Kroupi, avant qu'Erling Haaland n'égalise tard dans le temps additionnel. Bournemouth s'appuiera fortement sur cette résilience pour tenter de casser la structure de pressing de City lors de cette journée d'ouverture.

Historique des confrontations : un bilan largement dominant malgré des duels récemment serrés

Historiquement, Manchester City a largement dominé cette affiche, restant invaincu dans ses confrontations de Premier League contre Bournemouth. Cependant, les rencontres récentes ont été plus serrées ; en plus du nul 1-1 en championnat en mai 2026, City a difficilement pris le dessus sur Bournemouth 2-1 en quart de finale de la FA Cup au début de l'année 2025. City cherchera à maintenir son niveau dominant à domicile, tandis que Bournemouth tentera de décrocher une première victoire historique en Premier League à l'Etihad.

Nouvelles des équipes et effectifs

Manchester City aborde ce match avec un nombre important d'absents. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku et Matheus Nunes sont tous indisponibles. Maresca n'a pas encore de composition probable confirmée à ce stade, et des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Bournemouth compte une liste encore plus longue de joueurs indisponibles pour Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams et Julian Araujo sont tous absents en raison d'une blessure. Ryan Christie est également forfait, car suspendu. Comme pour City, aucun onze de départ probable n'a été confirmé avant le match.

Forme

Les cinq derniers résultats de Manchester City sont mitigés. Le club a remporté deux de ses matches amicaux de pré-saison, en battant l'Atletico Madrid 3-1 et les K-League All Stars 3-1 lors de sa tournée. Hormis un nul contre l'Inter et une défaite lors de son ultime match de préparation, le résultat le plus marquant est venu dimanche, quand Arsenal l'a battu 3-0 dans le Community Shield. Son dernier match de championnat en compétition s'est soldé par une défaite 2-1 sur la pelouse d'Aston Villa en mai.

Le bilan de pré-saison de Bournemouth affiche trois victoires, un nul et une défaite en cinq matches. Le résultat le plus marquant a été une démonstration 10-1 contre le Genoa, même si le niveau de cette opposition doit être relativisé en conséquence. Bournemouth a aussi gagné 5-2 sur le terrain d'Augsburg et 4-1 contre St. Pauli, avant de faire match nul 2-2 avec le Real Betis puis de s'incliner 2-1 face à Mayence 05 plus récemment. L'équipe de Rose a inscrit 20 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé huit.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est terminée sur un score de 1-1 au Vitality Stadium en mai 2026, un match de Premier League qui a empêché City de s'imposer facilement à l'extérieur. Avant cela, City avait remporté trois des quatre confrontations précédentes, dont une victoire 3-1 à domicile en novembre 2025 et un succès 3-1 à l'Etihad en mai 2025. La seule victoire de Bournemouth lors des cinq dernières confrontations directes est arrivée avec un succès 2-1 à domicile en championnat en novembre 2024.