Aperçu de Premier League Fulham - Manchester United : tout ce qu’il faut savoir

Fulham - Manchester United : détails du match

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham et Manchester United donneront le coup d'envoi le 20 septembre 2026 à 15h30 GMT (11h30 EST / 16h30 BST / 17h30 SAST).

Fulham reçoit Manchester United au bord de la Tamise

Fulham retrouve Craven Cottage pour recevoir Manchester United lors de la 5e journée de la saison 2026-2027 de Premier League. Après un résultat discipliné à l'extérieur le week-end dernier, l'équipe d'Álvaro Arbeloa vise à tirer profit de l'avantage du terrain pour décrocher sa première victoire en championnat de la saison. Pour le Manchester United de Michael Carrick, ce déplacement à Londres après un revers frustrant à domicile dans le derby représente un test important alors que l'équipe cherche à prendre de l'élan loin de ses bases.

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Le nul de Fulham à Anfield lors de la 4e journée

Fulham aborde le choc de dimanche encouragé par un solide match nul 0-0 décroché à Anfield face à Liverpool lors de la 4e journée, le 12 septembre. Les hommes de Marco Silva ont livré une prestation défensive disciplinée, avec le gardien Bernd Leno comme point d'ancrage d'une arrière-garde qui a contenu l'attaque de Liverpool pendant 90 minutes. Ce match sans encaisser de but apporte une confiance précieuse au club londonien après avoir laissé filer des points lors d'un spectaculaire revers 3-2 à domicile contre Crystal Palace pendant la 3e journée.

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La défaite de Manchester United dans le derby à Old Trafford

Manchester United se rend à Londres avec l'intention de rebondir après une décevante défaite 1-0 à domicile contre Manchester City lors de la 4e journée, le 13 septembre. Bien que City ait vu Phil Foden être expulsé à la 23e minute, l'équipe de Carrick a concédé un but d'Erling Haaland à la 59e minute et n'a pas réussi à faire sauter le bloc bas de City. Ce résultat fait suite à une solide victoire 4-0 en milieu de semaine contre Sabah FK en Ligue des champions et à un match nul 2-2 sur la pelouse d'Everton, ce qui laisse United désireux de retrouver son efficacité.

La structure solide de Fulham peut-elle contenir l'attaque de United ?

Les confrontations à Craven Cottage opposent souvent le bloc médian énergique de Fulham au jeu de transitions rapides d'un candidat au top 4. Le duo du milieu de terrain de Fulham, Sander Berge et Alex Iwobi, cherchera à perturber la relance de United et à lancer Oscar Bobb et Rodrigo Muniz en contre-attaque. De son côté, Manchester United comptera sur la créativité de Bruno Fernandes, Matheus Cunha et Marcus Rashford pour désorganiser la structure défensive de Fulham. Avec des points précieux en jeu, la rencontre de dimanche promet une forte intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Fulham : Leno ; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson ; Berge, Charles ; Bobb, King, Iwobi ; Garcia

Manchester United : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Mainoo, Tielemans ; Mbeumo, Fernandes, Cunha ; Sesko

Nouvelles des équipes et effectifs

Fulham devra faire sans Tom Cairney, blessé, tandis qu'aucune suspension n'est actuellement recensée dans l'effectif d'Alvaro Arbeloa. La composition de départ probable n'a pas encore été confirmée, et d'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Manchester United présente une liste d'absents plus conséquente, avec Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte et Tom Heaton tous forfaits sur blessure. Michael Carrick n'a aucun joueur suspendu à gérer, mais le nombre d'options indisponibles dans l'effectif professionnel limitera ses choix. Des mises à jour seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

Fulham a enregistré une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et neuf encaissés. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 0-0 contre Liverpool en Premier League, après une défaite 3-2 à domicile contre Crystal Palace la semaine précédente. Fulham a bien battu l'AFC Wimbledon 3-0 en Carabao Cup durant cette série, mais peine à trouver de la constance en championnat, avec des défaites contre Sunderland et Chelsea en août.

Les cinq derniers matches de Manchester United montrent deux victoires, un nul et deux défaites. United a battu Sabah FK 4-0 en Ligue des champions le 10 septembre et a dominé Ipswich Town 5-2 en championnat à la fin du mois d'août. Une défaite 1-0 dans le derby contre Manchester City constitue son résultat le plus récent, et l'équipe s'est aussi inclinée 2-0 contre Hull City plus tôt dans la saison. United a marqué 13 buts sur ces cinq matches, mais en a concédé sept.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, lorsque Manchester United a battu Fulham 3-2 à Old Trafford en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations directes, United affiche le meilleur bilan, avec trois victoires et deux nuls, tandis que Fulham n'a toujours pas gagné sur cette série. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Craven Cottage en août 2025, la dernière fois qu'elles se sont affrontées dans cette enceinte.