Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United - Tottenham Hotspur débutera le 10 octobre 2026 à 12h30 EST et 16h30 GMT.

United et Tottenham doivent tous les deux lancer leur saison

Manchester United et Tottenham Hotspur avaient sans doute tous les deux besoin d’une longue pause en Premier League pour réfléchir à ce qui n’a pas fonctionné jusqu’ici. En bref, presque tout. Old Trafford sera-t-il le remède dont Manchester United a tant besoin ?

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Manchester United souffle le chaud et le froid, mais surtout le froid

Depuis une victoire 5-2 contre Ipswich, Manchester United reste sur quatre matches sans victoire sur la scène nationale, une série qui comprend une défaite en EFL Cup face à Brighton. Une défaite à domicile contre Manchester City réduit à 10 n’a pas été bien accueillie par les supporters, et des matches nuls à l’extérieur contre Everton et Fulham n’ont fait qu’ajouter à la frustration des fans. L’égalisation de Matheus Cunha à la 89e minute a permis d’arracher un point contre Fulham, mais elle laisse United végéter à la 12e place.

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Tottenham heureux de jouer loin de ses bases ?

La saison de Tottenham a commencé comme l’exercice 2025-2026 s’était terminé. Les Londoniens n’ont remporté aucun de leurs cinq premiers matches et n’ont pas marqué lors de quatre d’entre eux. Leurs deux seuls points jusqu’ici sont venus de deux matches nuls 0-0, ce qui met en lumière leurs problèmes d’efficacité devant le but. Leurs premiers buts de la saison n’ont servi qu’à réduire l’écart lors de leur dernière défaite 2-3 à domicile contre Aston Villa.

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Statistiques clés et point sur les blessés

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko et Noussair Mazraoui ont tous manqué les engagements internationaux en raison de problèmes physiques et sont incertains ici pour les hôtes.

Xavi Simons et Wilson Odobert sont absents de longue durée pour les visiteurs, tandis que Dejan Kulusevski se rapproche d’un retour.

Tottenham a remporté quatre des six dernières confrontations entre ces deux équipes.

Compositions probables

United (4231) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Tielemans, Santos ; Mbuemo, Fernandes, Rashford ; Cunha.

Tottenham (4231) : Kinsky ; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson ; Bentancur, Tonali ; Savio, Fernandes, Marmoush ; Solanke.

Actualité des équipes et effectifs

Carrick fait face à une crise majeure des blessures à Old Trafford, avec Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui tous indisponibles. Aucune suspension n’a été signalée, même si l’ampleur des absences laisse l’effectif de United très amoindri avant ce match. La recrue estivale Carlos Baleba a récemment repris la compétition lors d’un match amical à huis clos après un problème à la cheville, ce qui offre un motif d’encouragement au milieu des inquiétudes liées aux blessures.

De Zerbi est lui aussi privé d’éléments importants, avec Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n’est recensée chez les visiteurs, mais ces absences compliquent encore un début de saison déjà difficile. Des mises à jour concernant les deux effectifs seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Forme

United a pris deux points sur ses trois derniers matches de Premier League, avec un nul 1-1 contre Fulham lors de sa sortie la plus récente et un partage des points 2-2 avec Everton plus tôt dans cette série. Entre ces deux résultats, il y a eu une défaite 1-0 à domicile contre Manchester City, et l’équipe s’est aussi inclinée 2-3 face à Brighton en Carabao Cup. Son seul vrai motif de satisfaction sur cette série de cinq matches a été une victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah FK, ce qui lui laisse un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites sur la période.

Le bilan récent de Tottenham est inquiétant à lire. L’équipe de De Zerbi a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont des défaites contre Aston Villa, Liverpool en Carabao Cup et Newcastle United. Elle a fait 0-0 contre Everton puis Nottingham Forest en Premier League, sans marquer lors de trois de ces cinq rencontres. Tottenham a encaissé huit buts sur ces cinq matches tout en n’en marquant que quatre.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par une victoire 2-0 de Manchester United à Old Trafford en février 2026. Sur les cinq dernières rencontres, Tottenham en a remporté deux, United une, et un match s’est terminé par un nul, les deux équipes s’étant aussi affrontées en finale de la Ligue Europa en mai 2025, que Tottenham a remportée 1-0. Le bilan de United à domicile dans cette affiche offre quelques motifs d’encouragement, mais Tottenham a montré qu’il pouvait poser des problèmes dans plusieurs compétitions.

Classement

Au classement de la Premier League, Manchester United occupe la 12e place tandis que Tottenham est lanterne rouge en 20e position, ce qui fait de cette affiche un match aux enjeux différents mais urgents pour les deux équipes.