Manchester United vs Sabah FK : détails du match

Ligue des Champions - Journée 1 10 sept. 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United et Sabah FK donneront le coup d'envoi le 10 septembre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

La campagne européenne s'ouvre à Manchester

Manchester United retrouve Old Trafford pour accueillir le club azerbaïdjanais de Sabah FK lors de la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA. Après un match nul âprement disputé sur la scène nationale le week-end dernier, Manchester United entend profiter de son avantage à domicile pour prendre rapidement le contrôle du classement du groupe. Pour Sabah FK, novice sur la scène européenne, ce déplacement face au géant anglais représente un moment historique et un immense test de sa résistance continentale.

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Le festival offensif de Manchester United en seconde période à Everton

Manchester United aborde ce match d'ouverture de jeudi soir après un intense match nul 2-2 contre Everton au Hill Dickinson Stadium lors de la 3e journée de Premier League, le 6 septembre. Après une première période sans but, Bryan Mbeumo a ouvert le score 61 secondes après le début du second acte. Everton a égalisé à la 83e minute par l'intermédiaire de Tyrique George, mais le remplaçant Benjamin Šeško a redonné l'avantage à United de la tête à la 88e minute. Cependant, Ainsley Maitland-Niles a marqué à la 96e minute pour priver United des trois points.

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La démonstration à cinq buts des Owls contre Zira

Sabah FK se présente à Old Trafford avec une grande confiance après une large victoire 5-0 à domicile contre Zira FK en Premier League d'Azerbaïdjan lors de la 4e journée, le 5 septembre. Veljko Simić a ouvert le score dès la 7e minute avant que l'attaquant Joy-Lance Mickels ne livre une prestation de haut niveau, signant un triplé grâce à des buts inscrits aux 13e, 30e et 57e minutes. Le remplaçant Christian Nwachukwu a ajouté un cinquième but, offrant à l'équipe de Valdas Dambrauskas une dynamique parfaite avant le lancement de la compétition européenne.

David contre Goliath pour la première soirée européenne

Manchester United dispose d'avantages nets en matière de profondeur d'effectif, d'expérience continentale et de soutien du public à domicile. Le trio offensif composé de Bryan Mbeumo, Marcus Rashford et Benjamin Šeško cherchera à presser d'entrée, tandis que Sabah s'appuiera sur un bloc médian compact et sur ses transitions défensives pour lancer Joy-Lance Mickels et Veljko Simić. Avec de précieux points de phase de ligue en jeu, cette affiche de jeudi promet d'être passionnante dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

Manchester United est entraîné par Michael Carrick pour cette rencontre de Ligue des champions. Aucune information concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'a été confirmée à ce stade, et aucune composition probable n'a été communiquée. D'autres informations sur l'équipe seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles, à l'approche du coup d'envoi.

Sabah FK est dirigé par l'entraîneur principal Valdas Dambrauskas. Comme pour United, aucune mise à jour concernant l'effectif ou d'éventuelles blessures n'a été confirmée avant le match. Revenez consulter cette page pour les dernières informations avant la rencontre.

Forme

Manchester United aborde ce match avec un bilan récent contrasté, avec deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une victoire retentissante 5-2 contre Ipswich Town en Premier League le 30 août. Avant cela, le club a subi une défaite 2-0 en championnat contre Hull City et s'est incliné 4-2 face à l'AC Milan lors d'un match amical de pré-saison. United a également fait match nul 1-1 contre Leeds United puis le Paris Saint-Germain en amical. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'équipe a marqué dix buts et en a encaissé neuf.

Sabah FK arrive dans une forme nettement plus solide, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 1-0 à l'extérieur contre Araz PFK en Premier League azerbaïdjanaise le 31 août. Le club a également signé un succès 5-2 contre Hapoel Beer Sheva lors des qualifications pour la Ligue des champions et battu AGF 4-0 au tour préliminaire précédent. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 2-1 à domicile contre Hapoel Beer Sheva, effacé au match retour. Sabah a inscrit douze buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre Manchester United et Sabah FK n'est répertoriée dans les données disponibles. Cette affiche à Old Trafford sera la première confrontation entre les deux clubs.