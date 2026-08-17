Borussia Dortmund - Bayern Munich : détails du match

Super Coupe - Finale 22 août 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Le coup d'envoi entre le Borussia Dortmund et le FC Bayern Munich sera donné le 22 août 2026 à 18h30 GMT (14h00 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

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Aperçu du match : la royauté du football allemand s'affronte

Les grands rivaux du football allemand lancent la campagne 2026 dans le cadre de la Franz Beckenbauer Supercup, rebaptisée en l'honneur du défunt Kaiser. Après le doublé national réalisé par le Bayern Munich en 2025/26, le Borussia Dortmund, dauphin en championnat, a gagné le droit d'accueillir ce duel électrique à match unique au Signal Iduna Park. Porté par le célèbre Mur Jaune, le BVB tentera de porter un premier coup psychologique immédiat au géant bavarois et de décrocher le premier trophée mis en jeu cette saison.

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L'été intense des Schwarzgelben

Sous les ordres de l'entraîneur Niko Kovač, le programme de pré-saison de Dortmund a été conçu pour forger une résistance immédiate. Après une tournée estivale exigeante, marquée notamment par des tests face à l'élite européenne, le BVB a bouclé sa campagne de préparation le 15 août avec un nul renversant 2-2 contre l'AS Roma devant un stade comble à domicile. Faisant preuve de son esprit de combat habituel, Julian Ryerson et l'attaquant talisman Serhou Guirassy ont permis à Dortmund de revenir après avoir été mené de deux buts en l'espace de 30 minutes, offrant à l'effectif une confiance tactique précieuse avant le classique de samedi.

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Les hommes de Kompany tournent à plein régime

Le Bayern Munich de Vincent Kompany arrive à Dortmund porté par une forme estivale très affûtée. Le champion en titre de Bundesliga a dominé Aston Villa 2-1 avant de livrer un nouveau récital offensif lors de son dernier match, le 15 août, avec une victoire 3-1 contre le RB Leipzig. Avec un Luis Díaz immédiatement décisif aux côtés de Jamal Musiala et un secteur offensif redoutable, le jeu de pressing à haute intensité du Bayern semble déjà parfaitement en place alors que le club vise une 12e Supercoupe.

La rivalité du Klassiker : des écarts minimes dans les grands rendez-vous

Ce match marquera la 10e fois que ces deux clubs titanesques se retrouvent avec la Supercoupe en jeu. Le Bayern possède un léger avantage avec cinq victoires en Supercoupe contre quatre pour Dortmund dans leurs confrontations directes. Leur précédent affrontement en championnat au Signal Iduna Park s'était soldé par un thriller à cinq buts remporté de justesse 3-2 par le Bayern, ce qui promet encore une rencontre de très haute intensité où l'éclat individuel et les erreurs liées au pressing haut pourraient faire basculer l'issue.

Infos d'équipes et effectifs

Niko Kovac n'a, à ce stade, aucun souci confirmé de blessure ou de suspension répertorié pour Dortmund avant la Supercoupe, et aucune composition probable n'a été publiée. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

La situation est plus incertaine pour Vincent Kompany au Bayern. Konrad Laimer a été remplacé prématurément lors du match amical contre Leipzig en raison de ce qui semblait être un problème au pied ou au genou, et il était ensuite incapable de marcher sans soutien, le staff de Kompany étant dans l'incapacité de donner un calendrier clair concernant son retour. Jamal Musiala a également quitté ce match en fin de rencontre après avoir souffert, selon les informations rapportées, d'un étourdissement et de problèmes de circulation sous une forte chaleur, même si le Bayern a confirmé qu'il se sentait mieux après le coup de sifflet final. Min-jae Kim est lui aussi sorti avec un problème à la cuisse lors de ce même match. Aucune composition probable n'a été confirmée pour le Bayern.

Forme

Dortmund aborde la Supercoupe avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente s'est terminée sur un 2-2 contre la Roma, après une défaite 3-2 contre Arsenal. Le club s'est également incliné face au Cerezo Osaka et à Fortuna Düsseldorf au cours de sa préparation, sa seule victoire étant intervenue contre le FC Tokyo. Dortmund a marqué six buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres, un bilan qui reflète une équipe encore en quête de repères avant le début de la nouvelle saison.

Le Bayern arrive dans une forme nettement meilleure, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers amicaux. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre le RB Leipzig, et le club a aussi battu Aston Villa 2-1 ainsi que Jeju SK 2-1 durant sa tournée de pré-saison. Une démonstration 15-0 contre le FC Rottach-Egern figure également au bilan, même si sa seule défaite est survenue contre le Wehen Wiesbaden. Le Bayern a inscrit 22 buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches.

Historique des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes a eu lieu en Bundesliga le 28 février 2026, lorsque le Bayern s'est imposé 3-2 au Signal Iduna Park. Avant cela, le Bayern avait battu Dortmund 2-1 à Munich en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, le Bayern a l'avantage avec trois victoires contre une pour Dortmund, pour un match nul. L'unique victoire de Dortmund sur cette série a eu lieu sur la pelouse du Bayern en mars 2024, avec un succès 2-0.