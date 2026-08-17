Borussia Dortmund - Bayern Munich : détails du match

Super Coupe - Finale 22 août 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Le coup d'envoi entre le Borussia Dortmund et le FC Bayern Munich sera donné le 22 août 2026 à 18h30 GMT (14h00 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

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Aperçu du match : la royauté allemande s'affronte

Les grands rivaux du football allemand lancent la campagne 2026 dans la Franz Beckenbauer Supercup, rebaptisée en l'honneur du regretté Kaiser. Le Bayern Munich ayant réalisé le doublé national en 2025/26, le Borussia Dortmund, dauphin du championnat, a le droit d'accueillir ce choc à match unique électrique au Signal Iduna Park. Porté par le célèbre Mur jaune, le BVB tentera de frapper un grand coup psychologique immédiat contre le géant bavarois et de décrocher le premier trophée mis en jeu cette saison.

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Le rude été des Schwarzgelben

Sous les ordres de l'entraîneur Niko Kovač, le programme de pré-saison de Dortmund a été conçu pour forger une résistance immédiate. Après une tournée estivale exigeante, comprenant des tests contre l'élite européenne, le BVB a bouclé sa campagne de préparation le 15 août avec un nul 2-2 haletant contre l'AS Roma devant un stade comble à domicile. Affichant sa combativité caractéristique, Julian Ryerson et l'attaquant talismanique Serhou Guirassy ont permis à Dortmund de revenir après avoir été mené de deux buts en l'espace de 30 minutes, offrant à l'effectif une confiance tactique vitale avant le classique de samedi.

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Les hommes de Kompany tournent à plein régime

Le Bayern Munich de Vincent Kompany débarque à Dortmund en affichant une forme estivale tranchante. Les champions d'Allemagne en titre ont battu Aston Villa 2-1 avant d'offrir un récital offensif lors de leur dernière sortie, le 15 août, avec une victoire 3-1 contre le RB Leipzig. Avec Luis Díaz qui a immédiatement laissé sa marque aux côtés de Jamal Musiala et une ligne offensive redoutable, le pressing à haute intensité du Bayern semble parfaitement réglé alors que le club vise une 12e Supercoupe.

La rivalité du Klassiker : des écarts infimes dans les grands rendez-vous

Ce match marque la 10e fois que ces deux clubs titanesques se retrouvent avec la Supercoupe en jeu. Le Bayern possède un léger avantage avec cinq victoires en Supercoupe contre quatre pour Dortmund dans leurs confrontations directes. Leur précédent duel de championnat au Signal Iduna Park a accouché d'un thriller à cinq buts remporté de justesse 3-2 par le Bayern, ce qui promet encore une rencontre de très haute intensité où les éclairs individuels et les erreurs sous pressing pourraient faire basculer l'issue.

Infos d'équipe et effectifs

Niko Kovac n'a aucune blessure ni suspension confirmée à signaler du côté de Dortmund avant la Supercoupe, et aucune composition probable n'a été dévoilée à ce stade. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

La situation est plus incertaine pour Vincent Kompany au Bayern. Konrad Laimer a été remplacé tôt lors du match amical contre Leipzig avec ce qui semblait être un problème au pied ou au genou, et il n'a pas pu marcher sans aide ensuite, le staff de Kompany étant incapable de donner un calendrier clair pour son retour. Jamal Musiala a également quitté ce match en fin de rencontre après avoir souffert, selon les informations rapportées, d'un étourdissement et de problèmes circulatoires sous une forte chaleur, même si le Bayern a confirmé qu'il se sentait mieux après le coup de sifflet final. Min-jae Kim est lui aussi sorti avec un problème à la cuisse lors de ce même match. Aucune composition probable n'a été confirmée pour le Bayern.

Forme

Dortmund aborde la Supercoupe avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente s'est terminée sur un 2-2 contre la Roma, après une défaite 3-2 face à Arsenal. Le club s'est également incliné contre Cerezo Osaka et Fortuna Düsseldorf pendant sa préparation, sa seule victoire étant intervenue contre le FC Tokyo. Dortmund a marqué six buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches, un bilan qui reflète une équipe encore en quête de repères avant le début de la nouvelle saison.

Le Bayern arrive dans une forme nettement meilleure, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers amicaux. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre le RB Leipzig, et le club a aussi battu Aston Villa 2-1 ainsi que Jeju SK 2-1 pendant sa tournée de pré-saison. Une démonstration 15-0 contre le FC Rottach-Egern figure également au bilan, même si sa seule défaite est survenue contre Wehen Wiesbaden. Le Bayern a inscrit 22 buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Bundesliga le 28 février 2026, lorsque le Bayern s'est imposé 3-2 au Signal Iduna Park. Avant cela, le Bayern avait battu Dortmund 2-1 à Munich en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, le Bayern a l'avantage avec trois victoires contre une pour Dortmund, pour un match nul. L'unique victoire de Dortmund sur cette série est intervenue à Munich en mars 2024, avec un succès 2-0.