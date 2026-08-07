La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment sur le point de commencer. Dans une série de présentations de saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Dans cet article, place au PSV. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous nous penchons sur le style de jeu de Peter Bosz, nous désignons un joueur capable de créer la surprise et faisons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

Après trois titres de champion consécutifs, le PSV repart une nouvelle fois comme le grand favori pour le sacre. Les Eindhovenois ont écrasé l’Eredivisie la saison dernière et sont entrés dans l’histoire avec le titre le plus précoce ainsi que la plus grande avance jamais enregistrée sur le deuxième. Pourtant, Peter Bosz est loin d’avoir une raison de se reposer sur ses lauriers. L’entraîneur veut non seulement mener à nouveau son équipe au titre, mais aussi lui faire franchir un nouveau palier sur le plan défensif. C’est peut-être précisément là que se situe le plus grand défi de cette saison.

Retour sur la saison dernière

Le PSV a de nouveau vécu une saison historique. L’équipe de Bosz a été sacrée championne des Pays-Bas pour la troisième année de suite, et ce de manière convaincante. Le PSV a assuré le titre extrêmement tôt. Il a ainsi confirmé une nouvelle fois qu’il est l’équipe la plus dominante des Pays-Bas.

Le style de jeu a lui aussi récolté de nombreuses louanges. Sous les ordres de Bosz, le PSV a pratiqué au cours des trois dernières saisons un football soigné et offensif, avec beaucoup de permutations et un pressing haut. Les adversaires étaient souvent étouffés dès leur propre moitié de terrain.

La saison a toutefois aussi eu un revers très net. Malgré son jeu dominant, le PSV a encaissé pas moins de 45 buts en Eredivisie, un total exceptionnellement élevé pour un champion. En Ligue des champions aussi, l’équipe a montré par moments qu’elle pouvait rivaliser avec le gratin européen. Il suffit de penser aux impressionnantes victoires contre Liverpool et Naples. Une place en tour intermédiaire lui a finalement échappé de peu après une défaite tardive contre le Bayern Munich. Pour Bosz, la mission est donc claire : conserver ce football offensif, tout en réduisant la fragilité défensive.

Transferts entrants et sortants

Bien que le PSV ait reçu cet été une somme de plusieurs millions pour sa grande révélation Ismail Saibari, l’exode annoncé n’a pas eu lieu. L’international marocain est, avec Anass Salah-Eddine, le seul titulaire indiscutable à être parti. Saibari a rejoint le Bayern Munich pour un montant record d’environ 55 millions d’euros. Par ailleurs, le club s’est séparé de Joël Drommel, Robin van Duiven, Myron Boadu et Tygo Land.

Comme l’équipe championne est en grande partie restée intacte, le PSV n’a pas opté cet été pour une rénovation complète de l’effectif, mais pour des renforts ciblés. Mijnans doit compenser le départ de Saibari et apporte beaucoup de volume de course ainsi qu’une capacité à marquer. Kostic peut être considéré comme le remplaçant de Salah-Eddine. En outre, le PSV a recruté définitivement Matej Kovár, après que le gardien avait déjà impressionné la saison dernière sous forme de prêt.

Le directeur technique Earnest Stewart a également bouclé l’arrivée de Kodai Sano. Le Japonais doit apporter davantage de dynamisme et d’intensité, et peut évoluer à pratiquement tous les postes du milieu de terrain. Il n’est d’ailleurs pas à exclure qu’il joue avec Joey Veerman dans l’entrejeu.

L’été du PSV sur le marché des transferts ne semble toutefois pas encore terminé pour Stewart. Le club espère encore renforcer l’effectif dans les prochaines semaines avec un défenseur central, tout en tenant compte de l’intérêt suscité par Veerman, Sergiño Dest, Ricardo Pepi et Ivan Perisic. Il y a donc de fortes chances que l’effectif évolue encore à l’approche de la fin du mercato.

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Résultats de la préparation

La préparation du PSV a donné des résultats mitigés. Les Eindhovenois ont fait match nul contre le Royal Antwerp (1-1) et ont battu le Raków polonais (3-2) ainsi que l’Union Saint-Gilloise (7-3). En face, il y a eu une défaite contre Villarreal (1-3), lors de laquelle l’équipe de Peter Bosz a donné une impression de grande fragilité sur le plan défensif.

Le Johan Cruijff Schaal a également accouché d’une grosse désillusion. Le PSV a perdu 4-0 contre l’AZ, même si le champion des Pays-Bas a disputé quasiment tout le match en infériorité numérique après un carton rouge précoce pour Joey Veerman. La rencontre n’était donc guère représentative du rapport de force, même si Bosz a sans doute encore dû s’inquiéter de la fragilité de son équipe sans ballon.

Le fait que l’organisation défensive demande encore du travail ne surprendra pas l’entraîneur. Pendant la préparation, Bosz a déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il voulait réduire fortement le nombre de buts encaissés par rapport à la saison dernière. Les prochaines semaines ne seront donc pas seulement consacrées à l’intégration de nouveaux venus comme Kostic et Sano, mais aussi au perfectionnement des automatismes défensifs.

Le style de jeu

La philosophie footballistique de Peter Bosz changera peu cette saison non plus. L’entraîneur continuera de s’appuyer sur les principes qui ont permis au PSV de connaître tant de succès ces dernières années : pressing haut, domination avec le ballon, nombreuses permutations et défense vers l’avant. Les Eindhovenois cherchent ainsi à enfermer leurs adversaires le plus tôt possible et à récupérer le ballon dans les secondes suivant sa perte.

Ce style de jeu exige beaucoup de chaque joueur. Sur l’ensemble du terrain, la défense se fait en un contre un, les latéraux se projettent régulièrement au milieu et les attaquants sont eux aussi censés presser en permanence. C’est précisément ce qui permet au PSV de maintenir ses adversaires sous pression pendant de longues périodes, mais cela crée aussi beaucoup d’espaces dès que ceux-ci parviennent à sortir de ce premier pressing.

C’est là que se trouve la mission principale de Bosz cette saison. Bien que le PSV ait été sacré champion de manière convaincante l’an dernier, l’équipe a encaissé pas moins de 45 buts en Eredivisie. Ce total doit baisser selon l’entraîneur, sans que son équipe n’abandonne son style offensif si identifiable. La préparation a montré qu’il restait du travail dans ce domaine, même si Bosz a également souligné qu’il n’avait pas l’intention de bouleverser totalement sa manière de jouer.

Avec les arrivées de joueurs comme Sano et Kostic, le PSV espère néanmoins franchir un nouveau cap. Bosz n’exclut pas non plus de varier davantage l’occupation du terrain au fil de la saison. Même si le 4-3-3 reste le système de base, l’entraîneur a déjà laissé entendre pendant la préparation qu’un schéma avec trois défenseurs centraux faisait aussi partie des options. Les principes, eux, restent les mêmes : pratiquer un football dominant et dicter le match.

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Le joueur-clé

Après une saison durant laquelle il est resté longtemps sur la touche en raison d’une grave blessure au genou, Ruben van Bommel semble prêt à imposer sa marque au PSV. L’ailier avait bien commencé la saison dernière, avant que le sort ne s’acharne. Il est désormais totalement remis.

Van Bommel possède les qualités qui correspondent parfaitement au style de jeu de Peter Bosz. Avec sa profondeur, sa vitesse et son danger en un contre un, il peut débloquer un match à partir de rien. C’est précisément ce type d’attaquant dont le PSV a besoin pour transformer sa domination dans la possession en buts et en actions décisives.

Joey Veerman reste considéré comme l’un des joueurs les plus importants du PSV, mais le milieu est clairement dans le viseur de clubs étrangers. Il n’est donc pas exclu qu’il s’en aille encore cet été. Van Bommel, lui, semble à l’aube de son explosion définitive. S’il reste en forme, il peut sans aucun doute devenir décisif dans la course au titre.

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Qui va exploser ?

Noah Fernandez semble être le principal candidat pour exploser définitivement au PSV la saison prochaine. Le milieu de vingt ans avait déjà pu goûter prudemment à l’équipe première la saison dernière.

Le fait que Bosz ait beaucoup confiance en Fernandez est aussi apparu dans la manière dont il l’a utilisé. En raison du manque de solutions derrière, le milieu a même débuté comme latéral gauche lors de plusieurs matches amicaux. L’entraîneur a ainsi montré qu’il appréciait ses qualités footballistiques.

Une percée définitive ne sera toutefois pas une tâche simple. La concurrence dans l’entrejeu eindhovenois est énorme avec des joueurs comme Joey Veerman, Kodai Sano, Mauro Júnior et Sven Mijnans. Bosz est en outre connu pour ne donner leur chance aux jeunes joueurs que lorsqu’il est convaincu qu’ils sont totalement prêts. Chaque minute de jeu obtenue par Fernandez cette saison peut donc être importante pour la suite de son développement.

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Quand la saison sera-t-elle réussie ?

Au PSV, l’objectif est le même chaque saison : être champion. Avec la disparition d’un billet direct pour la Ligue des champions pour le deuxième du classement, cette mission est peut-être devenue encore plus importante. Les Eindhovenois repartent une nouvelle fois comme favoris et tout autre résultat qu’un quatrième titre de champion d’affilée sera considéré comme une déception.

En plus de remporter l’Eredivisie, le PSV veut naturellement aussi briller en Ligue des champions. Pendant la préparation, Bosz a également affiché l’ambition de jouer un rôle important dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ces dernières années, le PSV a montré par moments qu’il pouvait rivaliser avec le top européen, mais a finalement souvent été trop irrégulier. Il suffit de penser à la défaite 2-0 à domicile contre l’Union Saint-Gilloise la saison passée, ou au match nul 1-1 contre l’Olympiakos.

Par ailleurs, Bosz veut aussi faire franchir un nouveau palier à son équipe sur le plan défensif. Si le PSV parvient à conserver son titre, à encaisser moins de buts et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions, on pourra peut-être parler de la meilleure saison de l’ère Bosz.

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Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Ruben van Bommel. Après une saison durant laquelle une grave blessure au genou a freiné son développement, Van Bommel semble prêt à porter le PSV pendant toute une saison.

La plus grande déception : Yarek Gasoriowski. L’Espagnol possède sans aucun doute beaucoup de talent et a régulièrement montré la saison dernière pourquoi le PSV l’avait fait venir à Eindhoven. Pourtant, il a aussi été responsable de plusieurs erreurs coûteuses, notamment en Ligue des champions. Je m’attends à ce qu’il ne parvienne pas à gagner en régularité la saison prochaine, ce qui lui fera finalement perdre sa place de titulaire.

Meilleure recrue : Kodai Sano. Le Japonais a prouvé la saison dernière à NEC qu’il pouvait associer un énorme volume de course à une intelligence de jeu. Précisément parce qu’il peut être utilisé à plusieurs postes, il semble être un joueur dont Bosz pourra se servir dans quasiment chaque match.

Meilleur buteur : Ricardo Pepi. L’Américain a déjà prouvé la saison dernière qu’il avait le sens du but. La probabilité de le voir encore quitter le PSV semble diminuer de jour en jour. S’il reste apte pendant toute une saison, il marquera plus de 25 buts.

Classement final en Eredivisie : champion. Le PSV entame logiquement la nouvelle saison dans la peau du favori. L’effectif est resté en grande partie intact, tandis que des renforts ciblés ont été recrutés avec Sano, Mijnans et Kostic. Même si l’écart avec l’Ajax et Feyenoord sera bien moins grand que la saison dernière, le PSV sera champion pour la quatrième année d’affilée.

Résultat européen : tour intermédiaire de la Ligue des champions. Le PSV a déjà montré ces dernières saisons qu’il pouvait par moments rivaliser avec le top européen. Tout dépendra d’un tirage favorable. Si c’est le cas, l’équipe de Bosz se qualifiera pour le tour intermédiaire en terminant parmi les 24 premiers clubs.

Autres présentations de saison

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs à l’honneur. Ci-dessous, vous trouverez les présentations de clubs déjà publiées :

ADO La Haye

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningue

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

Telstar

Vous voulez savoir quand la présentation de saison de votre club favori sera publiée ? Demandez-le dans les commentaires. Et partagez aussi vos prédictions (audacieuses) sur le PSV.



