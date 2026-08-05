La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de début de saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Dans ce long format, nous nous penchons sur le NEC. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous nous plongeons dans le style de jeu de Dick Schreuder, nous désignons un joueur capable de surprendre et formulons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

Là où le NEC avait abordé le championnat la saison dernière sans trop d’attentes, la situation a complètement changé douze mois plus tard. Après une troisième place historique, une finale de Coupe perdue et un billet pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, la barre est nettement plus haute à Nimègue. La question n’est plus de savoir si le NEC peut surprendre, mais si l’équipe de Dick Schreuder peut prouver que cette saison historique n’était pas un simple exploit sans lendemain.

Retour sur la saison dernière

La saison 2025/26 restera longtemps dans les mémoires à Nimègue. Sous la direction de Dick Schreuder, le NEC a réalisé la meilleure saison d’Eredivisie de l’histoire du club. Les Nijmégois ont terminé troisièmes, atteint la finale de la Coupe des Pays-Bas et se sont qualifiés pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. En outre, le club a battu plusieurs records, dont son total de points le plus élevé et son plus grand nombre de buts marqués sur une saison d’Eredivisie.

Schreuder a imposé sa patte à l’équipe dès son premier jour de travail. Le NEC a peut-être pratiqué le football le plus offensif d’Eredivisie et a impressionné par sa haute intensité, ses nombreux permutations de position et son énorme volonté d’aller de l’avant. En contrepartie, les Nijmégois se sont parfois montrés vulnérables défensivement, mais les supporters du NEC ont surtout retenu un football attractif, associé à de très bons résultats.

Il sera intéressant de voir si le NEC peut donner une bonne suite à cette saison historique. De nombreux adversaires connaissent désormais le style offensif de Schreuder. En outre, le football européen représente une charge supplémentaire pour l’effectif. Schreuder fait donc peut-être face à un défi encore plus grand qu’il y a un an.

Transferts entrants et sortants

Une saison réussie passe rarement inaperçue et le NEC n’a pas échappé cet été à l’intérêt suscité par ses hommes forts. Basar Önal a rejoint Lille OSC pour un montant record de 12,5 millions d’euros, tandis que Kodai Sano est en route vers le PSV. Le club a d’ailleurs déjà trouvé un accord verbal avec le club d’Eindhoven au sujet du transfert du Japonais. Sano s’est imposé la saison dernière comme l’un des grands atouts de l’équipe de Schreuder et doit rapporter au club 14,5 millions d’euros, hors bonus. Le NEC battrait ainsi à nouveau un record de transfert.

Le NEC s’attend par ailleurs à un intérêt accru pour d’autres joueurs révélés la saison dernière. Noé Lebreton, Deveron Fonville, Darko Nejasmic et Sami Ouaissa sont bien cotés auprès d’autres clubs, avec notamment Ouaissa, très clairement associé à Feyenoord.

Outre Önal, le club s’est également séparé, entre autres, de Dirk Proper, Jasper Cillessen, Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Rober González et Youssef El Kachati.

Avec le football européen en ligne de mire, l’effectif a naturellement aussi été largement renforcé. Le directeur technique Carlos Aalbers a encore davantage misé sur l’expérience en recrutant librement Dusan Tadic, Perr Schuurs, Emre Mor et Jamiro Monteiro. Les trois premiers, surtout, ont largement fait leurs preuves au plus haut niveau. Kaj Sierhuis, Tobias Storm, Adam Tahaui et le joueur prêté Clement Bischoff ont également rejoint De Goffert.

La saison dernière, le NEC a surtout profité de l’essor fulgurant de joueurs relativement jeunes. Le choix assumé de miser davantage sur l’expérience cet été s’explique donc aisément. La combinaison d’un programme européen chargé et d’attentes revues à la hausse exige des joueurs qui savent ce qu’il faut pour performer sur plusieurs fronts. Les prochains mois devront montrer si les nombreux nouveaux visages s’adaptent aussi vite au style intensif de Schreuder que leurs prédécesseurs.

Résultats de la préparation

La préparation du NEC a donné des résultats contrastés. Les Nijmégois ont commencé par un match nul contre De Treffers (1-1), puis se sont inclinés face au MSV Duisburg (3-2), à Anderlecht (3-2), à Elversberg (0-1) et à Séville (2-1). En face, ils ont battu V-Varen Nagasaki (3-1) et Al Fayha (7-0).

Pour Dick Schreuder, les résultats restaient toutefois secondaires. Lui aussi savait que le NEC devait surtout être à son pic au début du mois d’août pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. La préparation a donc surtout été marquée par l’intégration des nombreux nouveaux venus et par l’affinage des automatismes.

Le fait que le NEC semble prêt pour les choses sérieuses s’est vu mardi soir lors du match aller contre l’Olympiakos. Les Nijmégois ont brillamment tenu le grand club grec en échec sur le score de 0-0 et ont fait une excellente impression. Avec cette performance, l’équipe a prouvé qu’elle pouvait parfaitement tenir son rang au niveau européen, ce qui lui offre de réelles perspectives d’une place au tour de barrage décisif de la Ligue des champions.

Le style de jeu

Haute intensité, pression constante et une bonne dose d’opportunisme : voilà comment on peut parfaitement caractériser le style de jeu de Schreuder. Avec son « football à plein régime », Schreuder a apporté beaucoup de couleur à l’Eredivisie. Tous ses joueurs étaient au top physiquement, si bien que presque tout le monde pouvait surgir dans la surface adverse.

L’entraîneur a très vite mis en place une philosophie de jeu claire et il n’y a absolument aucune raison d’y renoncer cette saison. Les Nijmégois évoluent généralement dans un système en 3-4-2-1, dans lequel les trois défenseurs centraux assurent la relance et les pistons couvrent pratiquement tout leur couloir. Le NEC peut ainsi presser avec beaucoup de joueurs dans le camp adverse et se projeter sans cesse vers l’attaque.

Cela produit un football séduisant, mais exige aussi énormément des joueurs. Les pistons doivent sans cesse faire les allers-retours, le milieu de terrain doit couvrir de grandes distances et beaucoup de mouvement est demandé devant. C’est précisément pour cela que le NEC a clairement investi cet été dans des joueurs expérimentés. Ils doivent non seulement apporter de la qualité, mais aussi être capables de fournir l’intensité qu’exige le style de jeu de Schreuder.

La question est surtout de savoir comment les adversaires vont s’adapter. La saison dernière, les Nijmégois ont surpris beaucoup d’équipes avec leur style ultra-offensif. Désormais, chaque club d’Eredivisie sait à quoi s’attendre. C’est à Schreuder de lier à nouveau jeu attractif et résultats, maintenant que l’entraîneur n’a plus de secrets pour beaucoup d’adversaires.

Le joueur clé

Après une excellente première saison à Nimègue, Lebreton semble prêt à s’imposer définitivement comme l’un des véritables piliers du NEC. Le Français a peut-être été la plus grande surprise de l’effectif de Dick Schreuder la saison dernière, impressionnant par son énorme volume de course et son intelligence tactique, notamment grâce à ses appels fréquents en profondeur sans ballon. Et une fois qu’il a le ballon, il est presque impossible à arrêter avec ses dribbles.

C’est justement après le départ imminent de Kodai Sano qu’encore plus de responsabilités vont reposer sur les épaules de Lebreton. Le Français devra non seulement préserver l’équilibre du milieu de terrain, mais aussi jouer un rôle important dans la manière dont le NEC presse et se projette rapidement. Il occupe ainsi un rôle clé dans le style intensif de Schreuder.

Qui va créer la bonne surprise ?

Clement Bischoff pourrait bien être l’une des surprises de la saison d’Eredivisie. L’ailier prêté par le Red Bull Salzburg semble avoir d’emblée de réelles chances d’intégrer le onze de départ et obtient au NEC l’occasion de se montrer à un niveau supérieur.

L’international jeunes danois correspond en outre au profil que Schreuder apprécie : des joueurs rapides avec beaucoup de profondeur. Si Bischoff s’adapte facilement au football néerlandais, il peut devenir l’une des révélations du championnat.

Quand la saison sera-t-elle réussie ?

Bien que le NEC ait terminé troisième la saison dernière, l’objectif officiel reste inchangé : une place dans les huit premiers et une nouvelle qualification européenne, comme Schreuder l’a récemment fait savoir. Cela peut sembler une ambition modeste, mais c’est assurément réaliste compte tenu du double programme et des attentes nouvelles.

Aux yeux de Schreuder, cette saison est surtout celle de la confirmation. Non pas en terminant à nouveau troisième, mais en montrant que le NEC peut durablement rivaliser avec le haut du ventre mou du football néerlandais.

Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Tjaronn Chery. Nejasmic, autre candidat à ce prix, n’est pas retenable et partira plus tard dans ce mercato. Même à 38 ans, Chery reste le cerveau créatif du NEC. La saison dernière, il a parfois porté l’équipe avec de très beaux buts et restera extrêmement important pour le club lors du prochain exercice.

Plus grande déception : Emre Mor. Mor a beaucoup de talent, mais l’a rarement montré sur une longue période ces dernières années. Au NEC, il a l’occasion de relancer sa carrière, mais la concurrence est forte, si bien qu’il ne parvient pas à décrocher une place de titulaire.

Meilleure recrue : Dusan Tadic. Le NEC a attiré avec Tadic une énorme dose d’expérience. Le style de jeu de Schreuder semble taillé pour le Serbe. Sur les côtés, il ne peut plus tout donner pendant quatre-vingt-dix minutes, mais en tant qu’attaquant de pointe, il va avoir une grande valeur.

Meilleur buteur : Chery figurait déjà parmi les joueurs les plus productifs du NEC la saison dernière et tire en plus les penalties. Grâce à son excellente qualité de frappe, il deviendra le meilleur buteur, d’autant plus que Linssen et Tadic alterneront à la pointe de l’attaque.

Résultat européen : Quart de finale de la Ligue Europa. Le NEC atteint les barrages de la Ligue des champions, mais y échoue de justesse (malheureusement) contre le FK Bodø/Glimt. Les Nijmégois sauront ensuite convaincre lors de la phase de groupes de la Ligue Europa, avant que les quarts de finale ne constituent leur terminus.

Classement final en Eredivisie : Cinquième place. Une nouvelle troisième place sera difficile à aller chercher en raison d’un calendrier plus lourd et du départ de plusieurs cadres. Le NEC dispose toutefois encore de suffisamment de qualité pour décrocher à nouveau un billet européen.

Autres présentations de début de saison

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs à l’honneur. Ci-dessous, vous trouverez les présentations des clubs déjà publiées :

ADO La Haye

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Curieux de savoir quand la présentation de début de saison de votre club favori sera publiée ? Demandez-le dans les commentaires. Et partagez aussi vos prédictions (audacieuses) sur le NEC.







