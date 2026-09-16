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Aperçu de Fulham - Manchester United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Fulham vs Manchester United
Premier League
Fulham
Manchester United

Aperçu complet du match entre Fulham et Manchester United en Premier League. Nous décryptons les résultats de la 4e journée, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de dimanche après-midi à Craven Cottage.

Fulham vs Manchester United : détails du match

crest
Premier League - Journée 5
Craven Cottage

Fulham et Manchester United donneront le coup d'envoi le 20 septembre 2026 à 15h30 GMT (11h30 EST / 16h30 BST / 17h30 SAST).

Fulham reçoit Manchester United sur les bords de la Tamise

Fulham retrouve Craven Cottage pour recevoir Manchester United lors de la 5e journée de la saison 2026/27 de Premier League. Après un résultat solide à l'extérieur le week-end dernier, l'équipe d'Álvaro Arbeloa vise à tirer profit de l'avantage du terrain pour décrocher sa première victoire en championnat de la saison. Pour le Manchester United de Michael Carrick, le déplacement à Londres après un derby frustrant perdu à domicile représente un test important dans l'optique de lancer une dynamique à l'extérieur.

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Le nul de Fulham à Anfield lors de la 4e journée

Fulham aborde le choc de dimanche encouragé par un solide match nul 0-0 décroché à l'extérieur contre Liverpool à Anfield lors de la 4e journée, le 12 septembre. Les hommes de Marco Silva ont livré une performance défensive disciplinée, avec le gardien Bernd Leno comme point d'ancrage d'une arrière-garde qui a contenu l'attaque de Liverpool pendant les 90 minutes. Ce clean sheet apporte une confiance précieuse au club londonien après avoir laissé filer des points lors d'un spectaculaire revers 3-2 à domicile contre Crystal Palace pendant la 3e journée.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

La défaite de Manchester United dans le derby à Old Trafford

Manchester United se rend à Londres avec l'objectif de réagir après une décevante défaite 1-0 à domicile contre Manchester City lors de la 4e journée, le 13 septembre. Bien que City ait vu Phil Foden expulsé à la 23e minute, l'équipe de Carrick a encaissé un but d'Erling Haaland à la 59e minute et n'a pas réussi à faire sauter le bloc bas de City. Ce résultat intervient après une large victoire 4-0 en milieu de semaine contre Sabah FK en Ligue des champions et un match nul 2-2 sur la pelouse d'Everton, ce qui pousse United à vouloir retrouver son efficacité.

La solide structure de Fulham peut-elle résister à l'attaque de United ?

Les confrontations à Craven Cottage opposent souvent le bloc médian énergique de Fulham au jeu de transition rapide d'un candidat au top 4. Le duo du milieu de terrain de Fulham, composé de Sander Berge et Alex Iwobi, cherchera à perturber la relance de United et à lancer Oscar Bobb et Rodrigo Muniz en contre. De son côté, Manchester United comptera sur la créativité de Bruno Fernandes, Matheus Cunha et Marcus Rashford pour désorganiser la structure défensive de Fulham. Avec des points précieux en jeu, la rencontre de dimanche promet une forte intensité dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Fulham vs Manchester United Équipes probables

Entraineur

  • A. Arbeloa

Fulham devra se passer de Tom Cairney sur blessure, tandis qu'aucune suspension n'est actuellement signalée dans l'effectif d'Alvaro Arbeloa. La composition probable n'a pas encore été confirmée, et de nouvelles informations sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Manchester United présente une liste d'absents plus conséquente, avec Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte et Tom Heaton tous forfaits sur blessure. Michael Carrick n'a aucun joueur suspendu à gérer, mais le nombre d'options indisponibles en équipe première limitera ses choix. Des mises à jour seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

FUL

FUL - Forme

WIM
V3-0
SUN
D1-0
CRY
D2-3
LIV
N0-0
WHU
V2-3
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MUN

MUN - Forme

HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
N2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Fulham a enregistré une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et neuf encaissés. Sa dernière sortie s'est soldée par un nul 0-0 contre Liverpool en Premier League, après une défaite 3-2 à domicile contre Crystal Palace la semaine précédente. Fulham a bien battu l'AFC Wimbledon 3-0 en Carabao Cup durant cette série, mais peine à trouver de la constance en championnat, avec des défaites contre Sunderland et Chelsea en août.

Les cinq derniers matches de Manchester United se soldent par deux victoires, un nul et deux défaites. United a battu Sabah FK 4-0 en Ligue des champions le 10 septembre et a dominé Ipswich Town 5-2 en championnat à la fin du mois d'août. Une défaite 1-0 dans le derby contre Manchester City constitue son résultat le plus récent, et le club a également subi un revers 2-0 contre Hull City plus tôt dans la saison. United a marqué 13 buts sur ces cinq matches, mais en a encaissé sept.

Confrontations directes

Face à face

FulhamNulManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
FA Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, lorsque Manchester United a battu Fulham 3-2 à Old Trafford en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations directes, United affiche le meilleur bilan avec trois victoires et deux nuls, tandis que Fulham n'a toujours pas gagné durant cette série. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Craven Cottage en août 2025, la dernière fois qu'elles se sont affrontées dans cette enceinte.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
N
N
V
4
HullHullHUL
422052+38
N
N
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
N
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
N
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
N
N
N
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
N
V
N
N
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
N
N
N
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
N
N
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
N
V
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
N
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
N
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
N
N
N
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
N
N
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
N
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
N
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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