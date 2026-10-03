Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League A
team-logoFrance
Stade de France
team-logoBelgique
Regardez ici ! MolotovRegardez ici ! myCANAL
Avec le concours de

Aperçu de France-Belgique en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

UEFA Nations League A
France
Belgique
Kylian Mbappé

Avant-match complet de France - Belgique en Ligue des nations de l’UEFA A. Nous évoquons la tactique, les nouvelles des équipes, la forme du moment et plus encore.

crest
UEFA Nations League A - Journée 4
Stade de France

France - Belgique débute le 5 octobre 2026 à 14h45 EST et 18h45 GMT.

Zizou vise une première victoire à domicile en tant que sélectionneur

La France a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre l’Italie lors du premier match à domicile de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. La superbe frappe de Michael Olise a été annulée par Alessandro Bastoni, qui a profité d’une erreur du milieu milanais Adrien Rabiot. La France a également terminé la rencontre à 10 après le deuxième carton jaune tardif de Dayot Upamecano. La France a remporté ses six dernières confrontations avec la Belgique mais devra se passer de son talisman blessé Kylian Mbappe.

France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images

La Belgique corrige la Grèce

La Belgique, de son côté, s’est montrée bien trop forte pour une équipe de Turquie en forme, en dominant les Turcs 3-0 grâce à des buts de Romelu Lukaku et à un doublé de Kevin De Bruyne. Ce résultat a été le bienvenu pour les Belges après leur courte défaite 1-0 contre la France, après une victoire 2-0 face à l’Italie. Attention au talentueux Mika Godts, 21 ans, star du PSG et buteur contre les Italiens lors de la 1re journée.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

Nouvelles des équipes & effectifs

France vs Belgique Équipes probables

Entraineur

  • Z. Zidane

Zinedine Zidane n’a pas confirmé sa composition probable avant le match, et aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été communiquée pour la France à ce stade. Il existe toutefois une inquiétude concernant Kylian Mbappé, qui a subi une hyperextension du genou pendant la fenêtre internationale, tandis que son club, le Real Madrid, surveille de près sa récupération. Des nouvelles sur sa disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Mark van Bommel n’a pas non plus dévoilé de onze probable pour la Belgique, et aucune blessure ni suspension n’a été confirmée pour l’équipe visiteuse. D’autres informations sur l’équipe seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

FRA

FRA - Forme

ESP
D0-2
ANG
D4-6
TUR
V0-1
BEL
V0-1
ITA
N1-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BEL

BEL - Forme

E-U
V1-4
ESP
D2-1
ITA
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La France aborde cette rencontre après avoir remporté ses deux matches de Ligue des nations, en battant la Türkiye 1-0 à l’extérieur avant d’enchaîner avec une victoire 1-0 contre la Belgique à Bruxelles. Sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, elle a enregistré trois victoires et deux défaites, ces revers étant intervenus contre l’Espagne et l’Angleterre en Coupe du monde, où elle a encaissé un total de huit buts lors de ses deux éliminations en phase à élimination directe. Depuis, elle s’est nettement resserrée défensivement, avec deux clean sheets de suite en Ligue des nations.

La Belgique a également remporté deux de ses cinq derniers matches, le plus récent en Ligue des nations étant une victoire 2-0 contre l’Italie avant la défaite face à la France. Elle a perdu contre l’Espagne à la Coupe du monde et arrive ici avec deux victoires et deux défaites sur ses quatre derniers matches compétitifs, son bilan défensif montrant une certaine vulnérabilité contre les grosses équipes.

Confrontations directes

Face à face

FranceNulBelgique
5
0
0
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
0
France badge
France
FRA
1
FDM
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
1
France badge
France
FRA
2
FDM
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
0
FDM
Championnats d'europe
France badge
France
FRA
1
Belgique badge
Belgique
BEL
0
FDM
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
2
France badge
France
FRA
3
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre les deux sélections remonte à il y a quelques jours seulement, lorsque la France s’est imposée 1-0 à Bruxelles en Ligue des nations de l’UEFA, grâce à un but tardif d’Olise. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France a eu l’avantage, avec quatre victoires contre une pour la Belgique, le seul succès belge étant intervenu lors d’un match de Ligue des nations. La France s’est montrée particulièrement régulière dans cette affiche, en remportant la précédente rencontre de Ligue des nations à domicile 2-0 et en dominant également la Belgique 1-0 à l’Euro 2024.

Classement

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FranceFranceFRA
321031+27
N
V
V
2
BelgiqueBelgiqueBEL
320151+46
V
D
V
3
ItalieItalieITA
311154+14
N
V
D
4
TurquieTurquieTUR
300318-70
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Dans le groupe 1 de la Ligue des nations de l’UEFA, la France occupe actuellement la première place, devant la Belgique, deuxième.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google