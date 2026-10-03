UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

France - Belgique débute le 5 octobre 2026 à 14h45 EST et 18h45 GMT.

Zizou vise une première victoire à domicile en tant que sélectionneur

La France a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre l’Italie lors du premier match à domicile de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. La superbe frappe de Michael Olise a été annulée par Alessandro Bastoni, qui a profité d’une erreur du milieu milanais Adrien Rabiot. La France a également terminé la rencontre à 10 après le deuxième carton jaune tardif de Dayot Upamecano. La France a remporté ses six dernières confrontations avec la Belgique mais devra se passer de son talisman blessé Kylian Mbappe.

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La Belgique corrige la Grèce

La Belgique, de son côté, s’est montrée bien trop forte pour une équipe de Turquie en forme, en dominant les Turcs 3-0 grâce à des buts de Romelu Lukaku et à un doublé de Kevin De Bruyne. Ce résultat a été le bienvenu pour les Belges après leur courte défaite 1-0 contre la France, après une victoire 2-0 face à l’Italie. Attention au talentueux Mika Godts, 21 ans, star du PSG et buteur contre les Italiens lors de la 1re journée.

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Nouvelles des équipes & effectifs

Zinedine Zidane n’a pas confirmé sa composition probable avant le match, et aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été communiquée pour la France à ce stade. Il existe toutefois une inquiétude concernant Kylian Mbappé, qui a subi une hyperextension du genou pendant la fenêtre internationale, tandis que son club, le Real Madrid, surveille de près sa récupération. Des nouvelles sur sa disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Mark van Bommel n’a pas non plus dévoilé de onze probable pour la Belgique, et aucune blessure ni suspension n’a été confirmée pour l’équipe visiteuse. D’autres informations sur l’équipe seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

La France aborde cette rencontre après avoir remporté ses deux matches de Ligue des nations, en battant la Türkiye 1-0 à l’extérieur avant d’enchaîner avec une victoire 1-0 contre la Belgique à Bruxelles. Sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, elle a enregistré trois victoires et deux défaites, ces revers étant intervenus contre l’Espagne et l’Angleterre en Coupe du monde, où elle a encaissé un total de huit buts lors de ses deux éliminations en phase à élimination directe. Depuis, elle s’est nettement resserrée défensivement, avec deux clean sheets de suite en Ligue des nations.

La Belgique a également remporté deux de ses cinq derniers matches, le plus récent en Ligue des nations étant une victoire 2-0 contre l’Italie avant la défaite face à la France. Elle a perdu contre l’Espagne à la Coupe du monde et arrive ici avec deux victoires et deux défaites sur ses quatre derniers matches compétitifs, son bilan défensif montrant une certaine vulnérabilité contre les grosses équipes.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre les deux sélections remonte à il y a quelques jours seulement, lorsque la France s’est imposée 1-0 à Bruxelles en Ligue des nations de l’UEFA, grâce à un but tardif d’Olise. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France a eu l’avantage, avec quatre victoires contre une pour la Belgique, le seul succès belge étant intervenu lors d’un match de Ligue des nations. La France s’est montrée particulièrement régulière dans cette affiche, en remportant la précédente rencontre de Ligue des nations à domicile 2-0 et en dominant également la Belgique 1-0 à l’Euro 2024.

Classement

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 France FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 N V V 2 Belgique BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 V D V 3 Italie ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 N V D 4 Turquie TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 1 de la Ligue des nations de l’UEFA, la France occupe actuellement la première place, devant la Belgique, deuxième.