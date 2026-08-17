Aperçu de Brighton & Hove Albion contre Aston Villa en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Brighton & Hove Albion vs Aston Villa : détails du match

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion et Aston Villa donneront le coup d'envoi le 23 août 2026 à 13h00 GMT (9h00 EST / 14h00 BST / 15h00 SAST).

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Feu d'artifice attendu à l'Amex pour la 1re journée

Brighton & Hove Albion lance sa campagne de Premier League 2026/27 en recevant Aston Villa à l'American Express Stadium. Alors que les deux clubs nourrissent de grandes ambitions en vue d'une qualification européenne et d'une stabilité sur la scène nationale, une victoire inaugurale sur la côte sud offrirait une occasion immédiate de frapper un grand coup sur le plan psychologique avant la longue saison de championnat à venir.

Les larges victoires à domicile de Brighton en pré-saison nourrissent sa dynamique estivale

Brighton aborde ce week-end d'ouverture après une impressionnante série de matches de préparation. Après l'annulation de son match amical programmé contre le FC Annecy fin juillet, Brighton a enchaîné trois victoires consécutives à domicile. Le club a lancé le mois d'août en dominant le pensionnaire de Ligue 1, le RC Strasbourg, 4-3, avant d'enchaîner avec un succès net 3-0 contre l'AS Roma, puis de boucler sa préparation le 15 août avec une victoire maîtrisée 1-0 face à Bologne.

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Des tests exigeants pour Aston Villa face à l'élite européenne

Aston Villa aborde la 1re journée après un programme estival intense qui a mis à l'épreuve la profondeur de son effectif à travers plusieurs compétitions. L'équipe d'Unai Emery a décroché des victoires amicales confortables contre Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) et BG Pathum United (3-1). Cependant, Villa a ensuite été confronté à une opposition de très haut niveau, s'inclinant de justesse contre le Bayern Munich (2-1), le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA (2-1) et le Borussia Mönchengladbach (2-1) lors de son ultime répétition le 15 août.

Historique des confrontations directes : des duels côtiers très disputés

Les récentes confrontations entre Brighton et Aston Villa ont systématiquement donné lieu à des rencontres serrées et tactiques. Lors de leur plus récent duel de championnat, en février 2026, Villa s'est imposé 1-0 à Villa Park grâce à un but contre son camp à la 86e minute. Les deux équipes s'appuyant sur des transitions rapides sur les côtés et un pressing structuré, l'ouverture de la saison dimanche s'annonce très indécise, où une seule erreur pourrait s'avérer décisive.

Actualités des équipes et effectifs

L'entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, est privé de plusieurs joueurs de l'équipe première pour cette rencontre. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba et Yankuba Minteh sont tous annoncés blessés, et aucune composition probable n'a été confirmée avant le coup d'envoi. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du match.

L'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, fait lui aussi face à des casse-têtes dans ses choix. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi et Alejandro Garnacho sont tous forfait en raison de blessures. Aucun onze de départ probable n'a été annoncé, et les informations sur l'équipe seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Brighton arrive avec une solide forme de pré-saison, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 3-0 contre Manchester United lors de la dernière journée de Premier League de la saison passée. L'équipe de Hurzeler a inscrit 12 buts au cours de ses quatre victoires de pré-saison, dont deux succès consécutifs 4-3 contre Strasbourg et un 3-0 face à la Roma, pour seulement trois buts encaissés sur ces quatre rencontres.

La série récente d'Aston Villa raconte une toute autre histoire. L'équipe d'Emery n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, un succès 3-1 contre BG Pathum United en Thaïlande. Elle s'est inclinée contre la Real Sociedad, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA et le Borussia Moenchengladbach, encaissant neuf buts lors de ces quatre défaites tout en n'en marquant que cinq.

Historique des confrontations

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, quand Aston Villa a battu Brighton 1-0 à Villa Park en Premier League. Avant cela, Brighton avait reçu Villa en décembre 2025 dans un match fou à sept buts, avec une remontée de Villa pour s'imposer 4-3 à l'American Express Community Stadium. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Villa a l'avantage avec trois victoires contre deux pour Brighton, ainsi qu'un match nul. Villa a marqué 10 buts lors de ces cinq matches, tandis que Brighton en a inscrit sept.