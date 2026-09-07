Barcelone vs Feyenoord : détails du match

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

Le FC Barcelone et Feyenoord donneront le coup d'envoi le 9 septembre 2026 à 16 h 45 GMT (12 h 45 EST / 17 h 45 BST / 18 h 45 SAST).

La campagne européenne s'ouvre en Catalogne

Le FC Barcelone retrouve son stade pour recevoir le club néerlandais de Feyenoord au Spotify Camp Nou et lancer sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA. Portée par un début de saison domestique sans faute, l'équipe de Hansi Flick vise à imposer rapidement sa domination en Europe et à défendre son terrain. Pour Feyenoord, un déplacement redoutable à Barcelone constitue un test immédiat de sa crédibilité européenne, alors que le club cherche à s'appuyer sur un résultat domestique encourageant obtenu ce week-end.

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Le carton du Barça à Mestalla, inspiré par Yamal

Le FC Barcelone aborde mercredi soir dans une forme étincelante après avoir écrasé le Valencia CF 5-0 à l'extérieur à Mestalla en Liga lors de la 4e journée (6 septembre). Lamine Yamal a ouvert le score à la 6e minute avant de s'offrir un doublé en fin de match, tandis que Fermín López, Raphinha et Pedri ont eux aussi trouvé le chemin des filets. Cette victoire éclatante permet au Barça de conserver un parcours parfait en Liga avec 12 points en quatre matches et un impressionnant total de 14 buts marqués, ce qui souligne sa puissance offensive implacable sous les ordres de Flick.

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La montée en puissance des Rotterdammers en seconde période à Nimègue

Feyenoord se rend en Espagne avec beaucoup de confiance après une solide victoire 3-1 à l'extérieur contre le NEC Nimègue en Eredivisie lors de la 5e journée (5 septembre). Après une première période sans but, Gjivai Zechiël a débloqué la situation à la 52e minute avant que Luciano Valente et Jerayno Schaken n'ajoutent des buts en seconde période pour mettre le match hors de portée. Ce résultat a mis fin à une série de deux matches nuls consécutifs en championnat et offre à l'équipe de Giovanni van Bronckhorst un rythme offensif bienvenu avant la compétition européenne.

Feu d'artifice offensif sous les lumières catalanes

Les deux équipes privilégient un football agressif et tourné vers l'avant, même si Barcelone dispose d'un net avantage en termes de qualité individuelle et d'environnement à domicile. La ligne d'attaque électrique du Barça, menée par Lamine Yamal et Raphinha, exercera une immense pression sur l'arrière-garde de Feyenoord, articulée autour de Tsuyoshi Watanabe et Jeremiah St. Juste. Avec des points cruciaux en jeu dans la phase de ligue élargie de la Ligue des champions, cette entrée en lice de mercredi promet du rythme élevé et des intentions offensives dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

Barcelone est entraîné par Hans-Dieter Flick, même si aucune information confirmée concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'est actuellement disponible pour l'équipe à domicile, et aucun onze de départ probable n'a été communiqué. Feyenoord aborde cette rencontre sous la direction de Giovanni van Bronckhorst, la situation physique du groupe visiteur restant tout aussi floue à ce stade. Les informations complètes sur les équipes des deux camps seront ajoutées ici à l'approche du coup d'envoi, à mesure que des informations confirmées seront disponibles.

Forme

Barcelone arrive dans une forme remarquable, avec cinq victoires lors de ses cinq matches les plus récents toutes compétitions confondues. L'équipe de Flick s'est montrée particulièrement prolifique en Liga, en battant le Rayo Vallecano 5-2 lors de sa sortie la plus récente et en écrasant Elche 5-0 plus tôt en août. Sur ces cinq rencontres, Barcelone a inscrit 14 buts et n'en a concédé que trois, une série qui comprend deux clean sheets consécutifs contre l'Athletic Bilbao et Elche.

Le bilan récent de Feyenoord est plus irrégulier. L'équipe de Van Bronckhorst a pris trois victoires, un nul et un nul lors de ses cinq derniers matches, son résultat le plus récent étant un match nul 2-2 contre l'ADO Den Haag en Eredivisie. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 5-2 à l'extérieur à Cambuur, même si deux nuls lors de ses trois derniers matches de championnat laissent penser à une certaine fragilité avant la compétition européenne.

Confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe entre Barcelone et Feyenoord n'est disponible dans les éléments fournis. Les informations sur leurs précédentes rencontres seront mises à jour lorsque des données confirmées seront disponibles.