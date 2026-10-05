Angleterre vs Tchéquie : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45 Wembley

L’Angleterre et la Tchéquie donneront le coup d’envoi le 6 octobre 2026 à 18 h 45 GMT (14 h 45 EST / 19 h 45 BST / 20 h 45 SAST).

L’Angleterre veut maintenir sa série dominante dans le groupe C

L’Angleterre retrouve Wembley pour recevoir la République tchèque lors de la 4e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l’UEFA Nations League, dans le groupe C. Après une démonstration historique à l’extérieur le week-end dernier, l’équipe de Thomas Tuchel vise à surfer sur cette dynamique devant son public et à consolider sa mainmise en tête du groupe. Pour la Tchéquie de Santi Denia, le déplacement à Londres après une sortie compliquée contre l’Espagne représente un défi de taille, alors qu’elle tente d’éviter une deuxième défaite contre l’Angleterre en l’espace de quinze jours.

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Le récital à sept buts de l’Angleterre à Rijeka

L’Angleterre aborde mardi soir avec une grande confiance après avoir décroché une large victoire 7-0 à l’extérieur contre la Croatie lors de la 3e journée, le 3 octobre. Le capitaine Harry Kane et Bukayo Saka ont chacun inscrit un doublé, tandis que Jude Bellingham, Anthony Gordon et Morgan Rogers, entré en jeu, ont également marqué dans une démonstration offensive impitoyable. Cette prestation marque une deuxième victoire consécutive pour Tuchel après le succès 2-0 décroché à l’extérieur contre la Tchéquie à Prague lors de la 2e journée, et place l’Angleterre dans une position de force.

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Les problèmes de discipline tardifs des Tchèques à Oviedo

La Tchéquie se rend à Wembley en cherchant à se relancer après une défaite 3-1 à l’extérieur contre l’Espagne au stade Carlos Tartiere lors de la 3e journée, le 3 octobre. Jiří Sláma a ramené les visiteurs à une longueur à la 68e minute, mais un deuxième carton jaune tardif adressé à Ladislav Krejčí à la 84e minute a freiné leur élan avant que Mikel Merino ne scelle la victoire de l’Espagne. Sans Krejčí, indisponible en raison d’une suspension, l’équipe de Denia devra faire preuve d’une immense rigueur défensive pour contenir la ligne d’attaque anglaise.

Duel à Wembley : bloc défensif compact contre attaque de feu

Lorsque les deux équipes se sont affrontées à Prague en septembre, des buts en seconde période d’Anthony Gordon et Harry Kane avaient offert à l’Angleterre une victoire 2-0. Le trio axial anglais composé de Jude Bellingham, Elliot Anderson et Trent Alexander-Arnold cherchera à dicter le tempo et à lancer Bukayo Saka et Anthony Gordon sur les côtés. De son côté, la Tchéquie s’appuiera sur un bloc bas emmené par Štěpán Chaloupek et Robin Hranáč, avec l’objectif de servir Adam Hložek sur des contre-attaques rapides. Avec des points cruciaux du groupe C en jeu, la rencontre de mardi promet une opposition internationale intense dès le coup d’envoi.

Compositions probables

Angleterre : Pickford ; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall ; Lewis-Skelly, Anderson ; Saka, Rogers, Eze ; Kane

République tchèque : Kinsky ; Sacek, Chaloupek, Vitik, Slama ; Kral, Sadilek ; Radosta, Sulc, Lingr ; Hlozek

Infos d’équipe et effectifs

Thomas Tuchel fait face à des inquiétudes sur le plan physique avant cette rencontre. Ezri Konsa et Nico O'Reilly ont tous deux manqué l’entraînement collectif avant le déplacement du groupe à Prague, et Tuchel a indiqué qu’il ne savait pas encore avec certitude si l’un ou l’autre serait de la partie. Le onze projeté comprend James Trafford dans le but, avec Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa et Lewis Hall en défense, Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham et Elliot Anderson au milieu, ainsi que Bukayo Saka et Anthony Gordon en soutien de Harry Kane. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Pour la Tchéquie, Santi Denia devrait titulariser Lukas Hornicek dans le but derrière une défense à quatre composée de Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama et Stepan Chaloupek. Michal Sadilek, Alex Kral et Matej Radosta sont annoncés au milieu, avec Pavel Sulc et Lukas Ambros en soutien de l’attaquant Adam Hlozek. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement répertoriée pour l’équipe à domicile.

Forme

L’Angleterre a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec 14 buts marqués et sept encaissés. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-2 contre l’Espagne en Nations League, même si elle avait auparavant battu la France 6-4 en quart de finale de la Coupe du monde. Des victoires contre la Norvège et le Mexique ont également jalonné cette série, l’autre seule défaite étant intervenue contre l’Argentine au stade des demi-finales.

La Tchéquie a enregistré une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, avec six buts marqués et huit encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Croatie en Nations League, et elle a été éliminée de la Coupe du monde dès la phase de groupes après une défaite 3-0 contre le Mexique. Un nul 1-1 contre l’Afrique du Sud et une défaite 2-1 contre la Corée du Sud ont également ponctué cette séquence, sa seule victoire étant intervenue contre le Guatemala.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à l’Euro 2020, où l’Angleterre s’était imposée 1-0. L’Angleterre présente le meilleur bilan sur les quatre dernières confrontations directes, avec trois victoires contre une pour la Tchéquie. Le seul succès de la Tchéquie dans les données remonte à une victoire 2-1 à Prague lors des qualifications pour le Championnat d’Europe en octobre 2019, un résultat intervenu après le succès 5-0 de l’Angleterre lors du match retour à Wembley plus tôt la même année.

Classement