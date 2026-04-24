Vendredi soir, le Real Madrid a concédé une précieuse perte de points dans la course au titre. En déplacement chez le Real Betis, l’équipe d’Álvaro Arbeloa a longtemps semblé filer vers une victoire 1-0, mais tout s’est subitement compliqué dans les arrêts de jeu : 1-1, grâce à Héctor Bellerín après un excellent travail préparatoire d’Antony. Le titre s’éloigne donc un peu plus pour le Real, car Barcelone peut porter son avance à 11 points samedi contre Getafe.

Les Madrilènes avaient bien entamé la rencontre et se créèrent rapidement des occasions par Mbappé, puis sur coups de pied arrêtés. À la 17^e minute, ils ouvrirent le score : une frappe lointaine de Federico Valverde mal repoussée par Álvaro Valles fut reprise par Vinícius.

Après l’ouverture du score, les hommes de Manuel Pellegrini ont progressivement pris le contrôle du ballon et accentué la pression aux abords de la surface madrilène. Mais Lunin, auteur de plusieurs interventions décisives, dont une double parade juste avant la mi-temps, a maintenu les siens à flot.

Après la pause, les Andalous ont continué à pousser. Un but de Kylian Mbappé a été refusé pour hors-jeu, puis Betis s’est créé plusieurs occasions par Cucho Hernández et Natan. À chaque fois, Lunin a répondu présent.

Des remplaçants de luxe, dont l’ancien Madrilène Isco, ont ensuite tenté de renverser la vapeur, mais sans succès. Les visiteurs ont encore eu l’occasion de tuer le match par Mbappé et Valverde, mais Valles a maintenu les siens dans la partie.

Dans le temps additionnel, Betis a continué à pousser : Antony a réclamé un penalty après un contact avec Antonio Rüdiger, mais l’arbitre César Soto Grado a laissé jouer.

Le Betis n'a jamais abdiqué et a finalement arraché l'égalisation dans le temps additionnel. Parti du côté droit, Antony a aisément éliminé Ferland Mendy avant de centrer à ras de terre. Rüdiger a repoussé le ballon, mais Héctor Bellerín a suivi et marqué dans la foulée : 1-1 à la 90e+3.







