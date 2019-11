Antonio Valencia : "Paul Pogba peut être encore plus grand"

L'ancien milieu de terrain de MU pense que Paul Pogba gagnerait à se donner à fond sous le maillot mancunien.

Paul Pogba pourrait être une "grande star" à et il est important qu'il reçoive "l'amour" de son manager, selon Antonio Valencia. Le milieu de terrain français n'a jamais semblé s'épanouir Old Trafford depuis son retour au club depuis la en 2016, alors qu'il travsersait pourtant l'une des meilleures périodes de sa carrière aux sélection. La Pioche était aux prises avec des problèmes de cheville depuis début septembre, ne faisant que deux apparitions depuis le début, souffrant du problème de la condition physique.

Pogba était, par ailleurs, souvent en conflit avec José Mourinho lors de la dernière partie du mandat du directeur portugais au Théâtre des Rêves. En somme que des obstacles et Valencia a laissé entendre que la tension aurait pu entraver la forme de l'international tricolore. "Paul est intelligent, un leader, un grand joueur talentueux mais qui a besoin d'un feeling et de la connexion d'une équipe. C'est une star… mais il peut être une plus grande star", a déclaré Valencia à The Athletic.

"Paul a besoin de l'amour d'un manager. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de talent mais qui doivent se sentir importants et avoir le manager à leurs côtés. Je pense que (Ole Gunnar) Solskjaer le lui a restauré", a poursuit l'Equatorien.

Valence a fait 339 apparitions pour United sur 10 saisons - remportant deux titres en , une , deux Carabao Cup et une Europa League - avant de quitter le club à la fin de la dernière campagne.