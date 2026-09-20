Antonio Rüdiger en plein dedans ! Le derby entre le Real Madrid et l’Atlético dégénère sur le chemin des vestiaires

En regagnant les vestiaires, le défenseur central allemand s’est accroché avec son adversaire Morten Hjulmand. Les deux hommes se sont visiblement parlé avec colère, mais plusieurs membres des deux équipes sont parvenus à les séparer avant que la situation ne dégénère complètement.

La raison exacte de l’altercation n’était pas connue dans un premier temps. Cependant, des échanges verbaux avaient déjà eu lieu plus tôt, au cours des 45 premières minutes de jeu, entre les deux équipes ainsi qu’entre les bancs des entraîneurs.

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