Alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires, le défenseur central allemand s’est accroché avec Morten Hjulmand, de l’Atletico, au début de la pause. Les deux hommes se sont visiblement parlé avec colère, mais plusieurs membres des deux équipes ont réussi à les séparer avant que la situation ne dégénère totalement.

La raison exacte de l’altercation n’était pas encore connue dans un premier temps. Cependant, des échanges verbaux avaient déjà éclaté auparavant, durant les 45 premières minutes de jeu, entre les deux équipes ainsi qu’entre les bancs des entraîneurs.

Entre autres, l’entraîneur des gardiens de l’Atletico Madrid et l’adjoint de l’entraîneur du Real Madrid ont été expulsés par l’arbitre Ortiz Arias. Eux aussi s’étaient accrochés sur le chemin des vestiaires pendant la pause.

Et sur le terrain aussi, le ton est monté. Les joueurs du Real Madrid se sont plaints à plusieurs reprises auprès de l’arbitre de fautes dures d’Alex Baena, de l’Atletico, sur la star du Real Arda Güler, ainsi que d’un duel entre Kang In Lee et Federico Valverde. Cuti Romero a quant à lui reçu un carton jaune après un coup porté à Jude Bellingham, à la suite de l’intervention du VAR.

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Le Real Madrid perd le derby contre l’Atletico Madrid

Après la pause, le spectacle s’est poursuivi. Un carton rouge de Dean Huijsen (52e) a considérablement affaibli le Real. Le défenseur avait d’abord vu jaune pour sa faute sur Giuliano Simeone, mais après visionnage des images vidéo, la décision a été révisée, et Huijsen a dû quitter le terrain.

Le penalty qui a suivi a été transformé par l’ancien joueur de Leverkusen Alejandro Grimaldo (53e), puis Jonathan David a marqué à son tour (59e). La réduction du score signée Rüdiger (89e) est arrivée trop tard : le Real a dû s’incliner de justesse 2-1 (0-0) au terme des 90 minutes.

Pour l’entraîneur des Blancos Jose Mourinho, il s’agissait de la première défaite dans un derby de Madrid. Au total, les Merengue ont déjà perdu pour la deuxième fois de la saison en cours. Au classement, le Real a glissé à la troisième place. Après seulement sept matches, le retard sur l’impressionnant leader, le FC Barcelone, est déjà de six points.

Lors de sa première période comme entraîneur du Real, de 2010 à 2013, Mourinho avait remporté les six derbys de Liga. Son dernier succès jusqu’ici remontait à la fin avril 2013 ; à l’époque déjà, Diego Simeone était sur le banc de l’Atletico.