Antonio Rudiger aurait frappé un agent de sécurité lors d’une bagarre dans le tunnel entre le Real Madrid et Valence

Partager Suivez GOAL sur Google

Antonio Rudiger aurait frappé un agent de sécurité au visage lors d’une violente bagarre dans le tunnel à la mi-temps du match entre le Real Madrid et Valence. Ces scènes de chaos ont été déclenchées par une contestation d’une décision arbitrale, obligeant la police à intervenir d’urgence pour rétablir l’ordre.

Publicité

Le Real Madrid impliqué dans une bagarre dans le tunnel

La nette victoire 3-0 de Madrid contre Valence a été éclipsée par une violente altercation à la mi-temps dans le tunnel du stade. La tension a dégénéré alors que les joueurs des deux équipes regagnaient les vestiaires.

Selon les informations de Marca, Rudiger s’est retrouvé au cœur d’une importante altercation physique. Le défenseur international allemand aurait violemment affronté des joueurs et des membres du personnel de Valence lors de scènes particulièrement chaotiques, hors de portée des caméras. La dispute verbale aurait rapidement tourné à l’affrontement physique, obligeant le personnel du stade à intervenir d’urgence.

Le directeur sportif provoque une vive indignation

La bagarre a commencé lorsque le directeur sportif de Valence, Braulio Vasquez, s’en est pris avec véhémence à l’arbitre assistant. Vasquez était furieux de la faute qui avait directement conduit au premier but du Real Madrid.

Ce but est venu d’un coup franc transformé par les coéquipiers de Kylian Mbappe, ce qui a manifestement irrité les dirigeants de l’équipe à domicile. Vasquez a vivement contesté la décision arbitrale, criant à l’arbitre assistant : « Ce n’est pas une faute, c’est un contact autorisé, pourquoi en faire toute une histoire ! »

Publicité Publicité

Cet échange tendu, à quelques pas de distance, a rapidement préparé le terrain à un affrontement bien plus important et dangereux entre les deux camps.

Related Topics

Bellingham intervient alors que la situation dégénère

Jude Bellingham s’est retrouvé au milieu de la situation, qui continuait de s’envenimer, alors qu’il se dirigeait vers le vestiaire des visiteurs. Le milieu international anglais a instinctivement saisi la veste de Vasquez pour éloigner le directeur sportif de l’arbitre assistant pris à partie.

Mais ce geste a considérablement accru les tensions entre les représentants de Valence et l’équipe madrilène en déplacement. Trois agents de sécurité sont aussitôt intervenus pour tenter d’éloigner les joueurs du Real Madrid de la zone de danger.

Publicité

La situation s’est rapidement détériorée et plusieurs coups de poing ont été échangés dans cet espace exigu. Au cours de la mêlée qui a suivi, Rudiger aurait frappé un agent de sécurité en plein visage alors que celui-ci tentait désespérément de séparer les deux groupes.

La police contrainte d’intervenir rapidement pour rétablir l’ordre

La violence et l’ampleur de cette soudaine altercation ont finalement contraint la police locale à intervenir pour éviter d’autres blessures. Alors que le chaos atteignait son paroxysme, Ibrahima Konate est courageusement intervenu pour tenter d’apaiser les protagonistes en colère.

Publicité

L’intervention de Konate a finalement contribué à calmer les esprits. L’ordre a été rétabli dans le tunnel, permettant à la seconde période de se dérouler.

Sur le terrain, Madrid s’est finalement imposé confortablement 3-0, sans encaisser de but. Mais les affrontements dans le tunnel et l’intervention de la police qui a suivi devraient dominer les discussions dans l’immédiat après-match.