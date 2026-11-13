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Antonio Nusa s’est exprimé sur les spéculations croissantes concernant son avenir, alors que plusieurs cadors de Premier League seraient sur les rangs pour le recruter. L’ailier du RB Leipzig connaît une ascension fulgurante en Bundesliga cette saison, ce qui lui vaut d’être annoncé du côté d’Arsenal et de Tottenham Hotspur pour un transfert lucratif.

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Nusa réagit aux rumeurs sur la Premier League

Le profil de l’international norvégien de 21 ans a pris une nouvelle dimension cet automne après une série de prestations décisives en Allemagne. Sa forme n’est pas passée inaperçue en Angleterre, où l’Arsenal de Mikel Arteta et Tottenham seraient en tête d’un groupe de grands clubs qui suivent les progrès de l’attaquant. Malgré les rumeurs, Nusa assure garder les pieds sur terre, tout en reconnaissant qu’il voit les gros titres.

« J’essaie de prendre du recul. Il se passe beaucoup de choses en même temps en ce moment. J’essaie de ne pas regarder mon téléphone trop souvent, parce qu’il y a toujours quelque chose dessus », a confié le jeune joueur à TV 2 en riant.

Les pieds sur terre malgré l’intérêt de la Premier League

Alors que les spéculations l’envoyant en Premier League dans le cadre d’un transfert retentissant se multiplient, l’ancien joueur du Club Brugge reconnaît qu’il est impossible d’échapper complètement aux rumeurs de transfert dans le paysage numérique actuel. Mais plutôt que de se laisser distraire par ces rumeurs grandissantes, il affirme garder la tête froide et s’appuyer sur un entourage de confiance pour faire abstraction de l’agitation extérieure.

« Je vois tout, moi ! Tout ce qui sort. Je ne suis pas aveugle, après tout, donc je suis au courant. C’est pour ça que j’essaie de prendre du recul. Je suis bien entouré. Ce n’est pas une source de stress. J’essaie simplement de profiter de mon quotidien à Leipzig. C’est une équipe fantastique, avec un entraîneur fantastique. À côté de ça, j’ai un agent qui s’occupe de tout le reste et me laisse me concentrer sur le football. C’est le plus important pour moi », a-t-il déclaré.

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Une ascension presque irréelle en Bundesliga

Depuis son arrivée à la Red Bull Arena, Nusa est devenu l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Il attribue ses débuts remarqués à un programme rigoureux de progression personnelle entrepris après la dernière Coupe du monde. Cette approche globale lui a permis de s’adapter sans difficulté aux exigences de l’un des meilleurs championnats du monde.

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« C’est presque un peu irréel. Il s’est passé beaucoup de choses d’un seul coup. En même temps, je savais que j’arriverais ici un jour. C’est peut-être pour ça que ça ne m’a pas semblé trop inhabituel. C’était agréable », a expliqué Nusa.

Solbakken appelle à la patience malgré l’intérêt suscité

Le sélectionneur de la Norvège, Staale Solbakken, s’est lui aussi exprimé sur la progression du joueur, estimant qu’une année supplémentaire en Allemagne lui serait bénéfique. Solbakken considère que, même si Leipzig est réputé pour vendre ses joueurs, le moment d’un départ en Premier League doit être soigneusement choisi afin de favoriser la réussite de Nusa sur le long terme au plus haut niveau.

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« Je pense qu’il est judicieux qu’il joue cette saison là-bas et réalise une bonne saison en Bundesliga, où il pourra mûrir un peu plus avant de franchir la dernière étape. S’il part ensuite à la fin d’une saison plutôt qu’en cours de saison, il bénéficiera aussi d’une longue préparation estivale et pourra apprendre à connaître les entraîneurs et les joueurs pendant un été sans Championnat d’Europe ni Coupe du monde », a expliqué l’entraîneur de 57 ans.