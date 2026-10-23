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Antonio Conte a pris la parole sur les réseaux sociaux pour répondre directement aux spéculations de plus en plus insistantes sur son avenir. L’ancien entraîneur de Naples suscite un vif intérêt de la part de Manchester United et de la Juventus, mais il assure qu’il ne décidera de sa prochaine destination que lorsque les conditions seront réunies.

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Conte écarte l’idée d’un retour imminent

Le marché des entraîneurs s’est emballé ces dernières semaines, et Conte est au cœur des discussions. Après son passage réussi à Naples, le technicien italien est largement présenté comme le principal candidat pour prendre les rênes de Manchester United, où Michael Carrick subit une pression immense, ou pour revenir à la Juventus si le club venait à se séparer de Luciano Spalletti. Conte a toutefois démenti les affirmations selon lesquelles un accord avec un nouveau club serait sur le point d’être conclu.

Dans une déclaration détaillée publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter a clairement indiqué qu’il n’était pas pressé de retrouver un banc. « Mon nom a été associé à de nombreux clubs, mais à l’heure actuelle, aucune négociation n’est à un stade avancé », indique le communiqué publié par l’entraîneur, cité par La Gazzetta dello Sport. « Après une période merveilleuse et couronnée de succès à la tête de Naples, je prendrai le temps nécessaire pour déterminer comment et quand reprendre un poste d’entraîneur. Ce sera une décision mûrement réfléchie, que je prendrai lorsque j’estimerai que les conditions seront réunies. »

Des rumeurs sur ses exigences financières démenties

Au-delà des pistes menant à Old Trafford et à Turin, plusieurs articles avaient laissé entendre que Conte formulait d’importantes exigences financières et réclamait le contrôle total du recrutement. Certains médias affirmaient que son « fort caractère » constituait un obstacle dans les négociations avec les dirigeants de certains clubs. Conte a rapidement qualifié ces détails précis de pures inventions, soulignant qu’en l’absence de discussions approfondies, toute évocation de son salaire ou de sa personnalité était prématurée.

L’entraîneur a fermement dénoncé la manière dont ces articles fondés sur des spéculations dépeignent sa réputation professionnelle. « J’ai lu des informations sur de prétendues exigences financières et des demandes de pleins pouvoirs que j’aurais déjà présentées aux clubs mentionnés, ainsi que sur des réserves liées à ce qui est décrit comme mon ‘fort caractère’. Ces récits sont sans fondement car, en l’état, aucun élément concret ne permet d’étayer de telles appréciations », a ajouté Conte.

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Les conditions d’un éventuel accord

Le message de Conte précise également la façon dont il entend aborder de futures discussions. Il a laissé entendre qu’il ne parlerait des conditions d’un accord qu’une fois qu’un projet officiel lui aurait été présenté. Il reste ouvert à la bonne opportunité, mais insiste sur le respect mutuel entre l’entraîneur et la direction du club. En fixant publiquement ces limites, il a repris la main sur le récit entourant la suite de sa carrière après son départ du Stadio Diego Armando Maradona.

« Si une opportunité concrète se présente, ce sera le moment de discuter avec le club concerné et d’évaluer ensemble les conditions d’un éventuel accord, dans le respect des besoins de chacun et des caractéristiques qui définissent mon travail d’entraîneur, a précisé l’Italien. D’ici là, toute hypothèse concernant mes exigences et mon avenir professionnel relève de la pure spéculation et ne peut être considérée comme un fait. »

Une attente aux enjeux considérables

Le moment choisi pour cette déclaration est particulièrement intéressant au vu de la crise que traverse actuellement Manchester United. Le club a subi une défaite humiliante contre Como, ce qui a intensifié les interrogations sur l’avenir de Carrick. Si la direction de Manchester United a provisoirement apporté son soutien à son entraîneur actuel, l’ombre de Conte continue de planer sur le géant de Premier League. De son côté, la Juventus surveille aussi attentivement le marché, avec l’objectif de redevenir la force dominante de Serie A. Pour l’heure, le monde du football doit patienter. Qu’il s’agisse d’un retour à l’Allianz Stadium ou d’une arrivée au « Théâtre des rêves », Conte a fait savoir que toute future nomination se ferait à ses conditions et selon son seul calendrier, envoyant ainsi un message clair à tous les clubs intéressés.