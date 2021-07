Antonio Conte s'exprime sur les forces et faiblesses de l'Angleterre

L'ancien entraîneur de Chelsea est impressionné par les Three Lions, mais pense que l'Italie peut l'emporter avec la bonne tactique.

L'ancien sélectionneur de l'Italie Antonio Conte a évalué les forces et les faiblesses de l'Angleterre avant la finale de l'Euro 2020 - et a quelques conseils pour les Azzurri qui se préparent pour le match de dimanche à Wembley.

Conte est bien placé pour parler du football anglais, ayant remporté la Premier League et la FA Cup pendant ses deux années à la tête de Chelsea entre 2016 et 2018.

Avant cela, il a passé deux ans à la tête de la sélection italienne et pense avoir identifié une zone du terrain que ses anciens joueurs pourront exploiter dimanche.

Dans sa chronique pour la Gazzetta dello Sport, Conte a fait l'éloge des joueurs offensifs de l'Angleterre et pense qu'ils constitueront une plus grande menace que l'Espagne, adversaire de l'Italie en demi-finale.

"Contrairement à l'Espagne, qui avait tendance à faire des passes en arrière, [l'Angleterre] essaie toujours de vous frapper dans des situations de un contre un", a déclaré Conte, qui a mené l'Italie en quart de finale de l'Euro 2016.

"Dribbles, courses intérieures et chevauchements... il n'y a pas seulement [Raheem] Sterling mais aussi [Bukayo] Saka, [Phil] Foden, [Jadon] Sancho, [Jack] Grealish.

"Et puis bien sûr Harry Kane. Beaucoup font l'éloge de sa capacité à aller chercher le ballon et à faire le lien avec l'équipe, comme sur le but égalisateur contre le Danemark. Bien sûr, il est très bon à cela, mais c'est au milieu de la surface de réparation qu'il est très fort, un tireur d'élite, et je le garderais toujours là en tant que manager, car il peut être dévastateur."

Cependant, Conte pense que si l'Italie peut contenir la menace offensive de l'Angleterre, elle est vulnérable à l'autre bout du terrain.

"Au milieu du terrain, ils ont deux milieux de terrain très physiques en [Declan] Rice et [Kalvin] Phillips, des joueurs capables qui apportent de l'équilibre mais très peu de passes verticales, allant souvent vers l'option la plus facile", a-t-il ajouté.

"L'un des points faibles de l'Angleterre est que, si leur défense est pressée lorsqu'ils construisent depuis l'arrière, ils ne sont pas aussi bons que l'Espagne pour échapper à la pression de leurs adversaires. Mais si vous les attaquez avec un pressing ultra-offensif et qu'ils s'échappent, alors faites attention à leur vitesse en attaque.

"Encore une fois, c'est à ce moment-là que les joueurs [italiens] doivent montrer leur expérience pour lire les différents moments du jeu."