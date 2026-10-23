Partager Suivez GOAL sur Google

Antonio Conte aurait donné son feu vert à une éventuelle arrivée à Manchester United, mais l’ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus aurait posé deux conditions majeures avant d’accepter le poste. Alors que Michael Carrick fait l’objet de vives critiques après une série de résultats désastreux, le technicien italien apparaît comme l’un des favoris pour tenter de redresser la situation à Old Trafford.

Publicité

Conte pose ses conditions aux dirigeants de Manchester United

Après une lourde défaite 4-1 contre Côme en Ligue des champions, les dirigeants de Manchester United auraient pris contact avec Conte. Les discussions se sont intensifiées mercredi soir, l’Italien manifestant un vif intérêt pour un retour en Premier League. Toutefois, selon La Repubblica, l’entraîneur a posé deux conditions strictes avant d’accepter le poste à Old Trafford.

Conte exige de conserver la maîtrise totale de la stratégie de recrutement du club afin que toutes les recrues correspondent à sa vision tactique. L’ancien entraîneur de Naples et de l’Inter réclame également une liberté totale pour composer son propre staff, refusant de reprendre l’encadrement technique actuel. Les dirigeants de Manchester United évaluent désormais leurs options et doivent décider s’ils acceptent ces conditions strictes.

La direction divisée sur le choix du prochain entraîneur

Getty Images

En coulisses, les hauts responsables du club seraient divisés sur le candidat idéal pour prendre les rênes de l’équipe en cas de limogeage de Carrick. Si Conte figure parmi les principaux noms envisagés, Jason Wilcox et Christopher Vivell défendent des approches différentes pour la suite.

Vivell milite activement pour confier la reconstruction à Julian Nagelsmann, ancien entraîneur du Bayern Munich. À l’inverse, Wilcox privilégie un entraîneur ayant fait ses preuves en Premier League pour stabiliser immédiatement le vestiaire.

Publicité Publicité

Outre Conte, Wilcox a établi une liste restreinte faisant la part belle aux entraîneurs en poste en Angleterre. Eddie Howe, de Newcastle United, Fabian Hurzeler, de Brighton, et Unai Emery, d’Aston Villa, sont tous considérés comme des solutions envisageables si aucun accord ne peut être trouvé avec l’Italien.

Related Topics

Prochains matchs MUN Premier League 10:00 BOU Regarder

Carrick écarte les rumeurs de limogeage après l’humiliation contre Côme

De son côté, Carrick lutte pour conserver son poste après n’avoir remporté que deux des 11 premiers matches de Manchester United cette saison. Malgré les spéculations grandissantes sur son avenir, l’entraîneur de 45 ans assure se préoccuper avant tout de la baisse alarmante du niveau de l’équipe, plutôt que de sa propre situation.

S’exprimant après la lourde défaite en Italie, l’entraîneur de Manchester United a déclaré : « Écoutez, je n’ai pas pensé à ma situation personnelle. [Je pense] aux supporters. J’étais l’un d’eux en regardant ce match et je n’étais pas du tout content.

Publicité

« Ce n’est pas de moi ni de ce que je ressens à cet égard qu’il s’agit en ce moment. La question est plutôt de savoir, en tant qu’équipe et en tant que club de football, quelle image nous voulons donner et quelle image nous devrions donner. Comme je l’ai dit, les résultats peuvent varier, mais il faut faire les choses d’une certaine manière. Et ce n’était pas le cas. »

Le match contre Bournemouth pourrait sceller le sort de Carrick

Getty Images

Carrick devrait rester sur le banc de Manchester United pour le prochain match de Premier League contre Bournemouth ce week-end. Sous pression, l’entraîneur fera face aux médias vendredi et devra répondre à des questions insistantes sur son avenir ainsi que sur les rumeurs concernant Conte.

Publicité

Alors que les dirigeants discutent ouvertement avec des candidats extérieurs au club, seule une victoire convaincante contre Bournemouth pourrait permettre à Carrick de gagner du temps à Old Trafford. Les résultats des prochains jours détermineront en définitive si le club décide de le limoger et d’accepter les exigences de Conte.







