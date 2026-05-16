Antoine Semenyo offre brillamment la FA Cup à Manchester City aux dépens de Chelsea

Manchester City a remporté la FA Cup pour la huitième fois de son histoire. En finale, à Wembley, l’équipe de Pep Guardiola a battu Chelsea 1-0 grâce à l’unique but d’Antoine Semenyo.

Jorrel Hato était titulaire chez Chelsea, tandis que les deux Néerlandais de Manchester City, Nathan Aké et Tijjani Reijnders, ainsi que Rayan Cherki, ont commencé sur le banc.

Le premier acte, peu spectaculaire, a vu Semenyo, Omar Marmoush et João Pedro se créer quelques occasions sans succès.

Après une demi-heure de jeu, Manchester City a bien cru ouvrir le score par Erling Braut Haaland, mais le but a été refusé pour hors-jeu de l’auteur de la passe décisive, Matheus Nunes. Juste avant la mi-temps, la frappe du Norvégien a été repoussée avec brio par Robert Sánchez.

Chelsea a mieux entamé la seconde période sans toutefois créer d’occasions franches. Le tournant du match est intervenu à un quart d’heure de la fin : Semenyo a repris d’une glissade un centre à ras de terre de Haaland pour ouvrir le score (0-1).

Enzo Fernández a ensuite obligé Ederson à repousser une frappe puissante, tandis que, à l’autre bout du terrain, Sánchez sortait le grand jeu face à Nunes puis au remplaçant Cherki.

Manchester City, toujours en course pour le titre de champion, décroche ainsi sa huitième FA Cup. La dernière victoire des hommes de Guardiola dans cette épreuve remontait à 2023.