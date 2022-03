Antoine Kombouaré vend son but historique face au Real, Rai le soutient

Le 18 mars 1993 restera gravé dans les mémoires des supporters parisiens qui ont vécu l'exploit de leur club face au Real Madrid.

Battus 3-1 en Espagne lors du match aller de quarts de finale de Coupe de l'UEFA, Lama, Ginaola, Weah et compagnie renversent tout lors du match retour grâce notamment à un but de « Casque d'Or » dans les arrêts de jeu.

Un but vendu sous forme de NFT

29 ans plus tard, celui qui est désormais entraîneur du FC Nantes s'apprête à mettre en vente ce but sous forme de NFT (œuvres numériques uniques et certifiées), ce vendredi soir.

Au total, onze reconstitutions de ce but en 3D seront ainsi disponibles lors de cette vente aux enchères, sous forme de vidéos commentées par le principal intéressé lui-même.

Plusieurs autres buts mythiques pourraient également faire l'objet d'une vente à l'avenir.

Rai soutient Kombouaré

A quelques heures du début de cette vente aux enchères, une autre légende du club de la capitale a publié un message vidéo pour apporter son soutient à Kombouaré.

Pas encore parisien au moment de ce match mythique, Rai a côtoyé Kombouaré lors des saisons suivantes. « Antoine, je viens de voir ton œuvre d'art, de ce jour historique », a déclaré le Brésilien dans un message vidéo.

.@rai10oficial évoque le but mythique d’#antoinekombouaré et son #NFT vidéo en 3D. Le projet @momentumnftio c’est une vente aux enchères qui démarre ce soir ! pic.twitter.com/7hUlRAmImw — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) March 18, 2022

« Tu me manques mon gars. Félicitations, c'est un beau projet que tu fais avec Luc [Dayan]. Je vais suivre ça de très près. J'espère te voir bientôt. Je t'embrasse. »