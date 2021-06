Le défenseur de Blaugrana pense que son coéquipie en club et en sélection est à la hauteur de sa réputation d'être "l'un des meilleurs au monde".

Antoine Griezmann "n'est pas toujours jugé équitablement", selon son coéquipier au FC Barcelone et en équipe de France, Clément Lenglet, mais il a défendu le talentueux attaquant qui est pour lui à la hauteur de sa réputation de "l'un des meilleurs joueurs du monde". Le champion du monde 2018, âgé de 30 ans, n'a jamais vu ses capacités mises en doute, mais des questions ont été posées au cours de ses deux premières saisons au Camp Nou pour savoir s'il pouvait donner le meilleur de lui-même de manière régulière.

Clément Lenglet pense que les sceptiques vont finir par être réduits au silence par son compatriote qui a pris l'habitude de faire taire ses détracteurs au cours d'une carrière distinguée. Après une première saison compliquée, Antoine Griezmann a montré à certaines reprises, encore trop peu souvent, qu'il peut être un homme clé du FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi, avec qui sa relation a évolué et progresse au fil des mois.

Clément Lenglet, qui s'apprête débuter la quête à un nouveau sacre durant l'Euro 2020 aux côtés de Griezmann, s'est confié à L'Equipe, et a jugé les critiques adressées envers un joueur qu'il connaît bien : "C'est un joueur important pour Barcelone. Il a changé de jeu à droite, notamment en Coupe du Roi. Malgré tout, il a fait une bonne saison et il n'est pas toujours jugé équitablement. Il a le label de l'un des meilleurs joueurs du monde et la barre est placée très haut pour lui."

Le bilan de Griezmann au FC Barcelone

L'international français a vu une longue saga de transfert se terminer à l'été 2019 lorsque le Barça a payé sa clause libératoire de 120 millions d'euros présente dans son contrat avec l'Atletico Madrid. De grandes choses étaient attendues de la part de l'international français au Camp Nou, mais Antoine Griezmann n'a marqué que 15 buts toutes compétitions confondues lors de sa première campagne – avec seulement neuf de ces buts en Liga.

Cette marque individuelle a été légèrement augmentée en 2020-2021, le chemin des filets étant trouvé à 20 reprises cette saison. Antoine Griezmann compte maintenant 99 apparitions pour les Blaugrana et est sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Barcelone, mais rien n'est garanti concernant son avenir en Catalogne. En effet, le FC Barcelone, en difficulté financière, ne considère plus le Français, comme de nombreux joueurs comme intouchables.

Autant dire qu'en cas de très belle offre, le FC Barcelone pourrait être tenté de négocier afin d'évacuer Antoine Griezmann. En attendant de penser à son avenir et de se battre pour sa place au Barça, Antoine Griezmann est pleinement focalisé sur l'Euro 2020. Le maître à jouer des Bleus est en quête, à l'image de l'ensemble de ses coéquipiers, du doublé Coupe du monde-championnat d'Europe.