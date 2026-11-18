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Antoine Griezmann a été officiellement élu recrue de l’année 2026 en MLS après une première saison remarquable avec Orlando City. L’attaquant français a largement dominé le vote grâce à ses 22 contributions décisives, qui ont aidé son nouveau club à se qualifier pour les playoffs.

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Griezmann décroche une distinction majeure en MLS

Griezmann a été élu recrue de l’année 2026 en MLS après une première saison exceptionnelle aux États-Unis. L’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid a largement dominé le vote pour les récompenses de fin de saison. Griezmann est arrivé en tête des trois collèges électoraux, composés des membres des staffs techniques des clubs, des journalistes et des joueurs actuels de MLS.

Il a nettement devancé Guilherme, joueur du Houston Dynamo FC, et Andre Luiz, du Sporting Kansas City. Ce prix récompense le joueur ayant eu le plus grand impact parmi ceux qui possédaient déjà une expérience professionnelle et ont fait leurs débuts en MLS cette année. Griezmann est le premier joueur français de l’histoire de la ligue à remporter cette prestigieuse distinction.

Déjà dans l’histoire de la MLS

Depuis sa signature officielle avec Orlando City en mars et ses débuts en juillet, Griezmann est pratiquement impossible à arrêter . Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a été impliqué dans 22 buts en saison régulière, un record pour le club, avec 14 réalisations et huit passes décisives.

Il est ainsi devenu le deuxième joueur le plus rapide de l’histoire de la MLS à atteindre 20 contributions décisives. Il n’a fallu que 15 matches à l’attaquant français pour franchir ce cap remarquable. Son rendement offensif a, à lui seul, transformé la saison d’Orlando City. Griezmann a été directement impliqué dans 32,9 % des 63 buts inscrits par son équipe sur l’ensemble de la saison régulière 2026.

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Griezmann entre dans les annales d’Orlando City

Griezmann est le premier joueur de l’histoire d’Orlando City à remporter le prix de recrue de l’année. Son impact immédiat a considérablement élevé le niveau de jeu de la franchise floridienne.

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Il devient seulement le quatrième joueur à recevoir une récompense individuelle majeure sous les couleurs du club. Il rejoint un cercle restreint comprenant Alex Freeman, élu jeune joueur de l’année 2025, Pedro Gallese et Cyle Larin.

Gallese avait remporté le prix de l’arrêt de l’année en 2022, tandis que Larin avait été élu débutant de l’année en 2015. La distinction de Griezmann reste toutefois la récompense individuelle la plus prestigieuse de la courte histoire du club.

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Un atout majeur pour les playoffs

Les performances remarquables de Griezmann ont propulsé Orlando City à la huitième place de la Conférence Est. Ses buts et ses passes décisives réguliers ont été déterminants pour décrocher une place très convoitée en playoffs Audi de la MLS Cup 2026.

L’attaquant français va maintenant tenter de prolonger sur sa lancée en saison régulière lors de la phase la plus décisive de la campagne. Orlando City comptera beaucoup sur sa vaste expérience européenne et internationale dans les matches à élimination directe, où la pression sera forte. Après avoir dominé la saison régulière, Griezmann vise désormais un long parcours d’Orlando en playoffs. Ceux-ci représentent le prochain grand défi de la nouvelle superstar de la ligue.