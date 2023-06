Antoine Griezmann avant France-Grèce : "Les Bleus ? Il faudra me dégager"

Le vice-capitaine des Bleus a clamé son attachement à l'équipe de France qu'il ne voit pas quitter de lui-même. Malgré l'épisode du brassard.

Lors du dernier rassemblement des Bleus, comment avez-vous accepté la décision de ne pas être capitaine ? Et avez-vous imaginé arrêter la sélection ?



Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu et c’est la première question que vous faîtes. Je suis passé à autre chose et il n'y aucune raison d'arrêter la sélection. J'ai accepté cette décision, je suis derrière Kylian Mbappé. Je vais faire mon maximum pour l'aider. Pour que j’arrête l’équipe de France, il faudra qu’on m’enlève. Il faudra qu'on me dégage.





Quel est votre regard sur l’évolution d’Eduardo Camavinga depuis qu’il est en Bleu ?



Je le trouve plus costaud, affûté physiquement. Dans ses débuts ici, on voyait un joueur qui aimait le ballon et à l'aise avec. Ce que j'aime, c'est qu'il peut jouer latéral gauche, en 6 devant la défense ou en 8. Il est à l'écoute, c'est le plus important.





En cas de titularisation, ce lundi, vous enchaîneriez votre 80e match d’affilée sous le maillot de l’équipe de France. Comment expliquez-vous cette longévité et le fait que vous arriviez à être là tout le temps ?



D’abord, il faut un coach qui a confiance en toi, en ce que tu peux apporter à l'équipe. Il faut avoir de la chance avec les blessures. Je ne veux pas rater un entraînement, je veux être avec mes coéquipiers, souvent ça me fait oublier les difficultés. C'est magnifique, on réalisera plus tard, je veux que cette série continue.

L’année prochaine, il y a les Jeux olympiques à Paris, est-ce que vous en avez discuté avec votre entraîneur, vos dirigeants ?



Je n'ai pas parlé avec le coach ou les dirigeants mais ce serait un rêve pour moi. Il y a un sélectionneur pour mais est-ce que mon club me laissera? Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour les faire. C'est un rêve, un objectif, d'autant plus en France. J'en ai envie, ce serait un rêve de vivre ça de l’intérieur.





Comment voyez-vous votre avenir en Bleu. Plutôt vers un arrêt après l’été 2024 ou après la Coupe du monde 2026 ?



Il faudra me sortir de la sélection, j'aime trop l'équipe de France. Il faut être au niveau aussi. Tu peux vouloir y être sans avoir le niveau. Si j'ai le niveau, j'aimerais aller le plus loin possible.





A la Coupe du monde, tu avais ce rôle de relayeur mais lors du dernier match tu étais plus proche de l’attaquant. Est-ce que votre rôle varie en fonction des matchs ?



Cela dépend de l'adversaire, des besoins de l'équipe et de mes coéquipiers. Si c'est un bloc qui aime presser, j'essaie d'aider les milieux pour ressortir le ballon et donner à mes attaquants. J'aime bien donner ce qu'il faut pour l'équipe sur le terrain. J'aime être au bon endroit au bon moment.





Qu’est-ce que votre statut de vice-capitaine implique-t-il de nouveau ?



Je ne suis pas quelqu'un qui prend la parole dans le vestiaire, après peut-être de temps en temps. J'essaie d'être un peu un guide sur le terrain, mais en dehors je ne vais pas forcer. En tant que vice-capitaine, je ne me mets pas cette pression d'absolument parler.





Vous allez disputé votre 61e match lundi contre la Grèce, est-ce que c’est trop ?



Cela peut être dangereux, surtout si on passe à une Coupe du monde tous les deux ans. On a besoin de ces vacances. On ne peut rien faire mais il y a quelqu'un en haut qui veut faire ça. On a des kinés et des techniques pour récupérer, ça s'améliore d'année en année. Dans le futur, on sera tous adapté à ça.





Vous connaissez bien Olivier Giroud, en quoi est-ce différent de jouer avec Randal Kolo Muani en pointe ?



Avec Randal, c'est un autre joueur que Giroud, un autre profil. Il n'y a pas encore les automatismes mais ça va arriver. C'est un joueur qui peut s'appuyer mais il fait beaucoup d'appels dans le dos des défenseurs. Il a moins de présence qu'un 9 pivot comme Olivier.





Lionel Messi vient de quitter la France pour la MLS, est-ce aussi un objectif pour toi de jouer un jour aux Etats-Unis ?



La MLS, pour le championnat c'est magnifique d'avoir l'image et le talent de Leo. Cela reste toujours un rêve pour moi mais pas maintenant. Je veux y aller dans les meilleures conditions pour gagner là-bas, ça reste un objectif.