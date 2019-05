Antoine Griezmann à la Une du magazine Têtu : "Si j'étais homosexuel, je le dirais"

L'attaquant de l'Atlético Madrid et des Bleus s'engage contre l'homophobie dans le célèbre magazine LGBT+ Têtu.

Quelques jours après la mobilisation de la LFP et l'utilisation de brassard arc-en-ciel pour les capitaines et entraîneurs de , Antoine Griezmann s'engage à son tour pour lutter contre l'homophobie.

L'attaquant de l' est à la Une du magazine Têtu qui couvre l'actualité LGBT+. Dans son édition qui sort ce mercredi, Têtu donne la parole à Griezmann qui veut porter la parole des footballeurs contre les discriminations homophobes.

"L'homophobie dans le foot, ça suffit !" peut-on ainsi lire comme message pour montrer sa colère face à ce phénomène qui existe toujours dans le football de nos jours, à l'image du documentaire récemment réalisé par Yoann Lemaire, 'Footballeur et Homo, au coeur du tabou'.

Le champion du monde 2018 explique pourquoi selon lui il y a peu de coming-out dans le milieu du ballon rond. "Les footballeurs ne sortent pas du placard parce qu'ils ont peur d'être insultés. Si j'étais homosexuel, je le dirais, même si c'est plus facile de le dire quand on ne l'est pas."