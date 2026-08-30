Antognoni cinglant : « Moi, contrairement à Batistuta, Baggio, Rui Costa, je n’ai jamais trahi la Fiorentina »

Le porte-drapeau de la Fiorentina, Giancarlo Antognoni a confié à l’Ansa ses réflexions au lendemain de la fête pour les 100 ans du club, à laquelle ont participé des centaines d’anciens violets, parmi les entraîneurs et les joueurs, dont Batustuta, De Sisti, Rui Costa, Dunga, Prandelli et Terim, mais pas le capitaine historique du club, pourtant acclamé par Giuseppe Commisso lors de son intervention. Le président de la Fiorentina a réaffirmé à cette occasion que le maillot numéro 10, exposé dans une vitrine au milieu du terrain, a été retiré pour cette saison justement en l’honneur d’Antognoni, « un champion qui représente la partie la plus noble de notre passé, je t’aime bien », en ajoutant vouloir le rencontrer dans les prochains jours.





« J’ai entendu, j’ai vu, on me l’a dit, mais la décision de ne pas participer au centenaire a mûri il y a cinq ans, pas à mon réveil hier matin. Je n’aurais jamais quitté la Fiorentina, j’étais directeur technique, je travaillais avec le directeur général de l’époque, Barone, et le directeur sportif Pradè, même si ensuite, peu à peu, je me suis retrouvé isolé. Puis, à un certain moment, on m’a proposé une autre fonction, au centre de formation. Cela aurait aussi pu m’intéresser, mais pas à ce moment-là. Cette proposition a été comme me montrer la porte. C’est alors que j’ai décidé que je n’irais pas au centenaire de la Fiorentina ».





« Que les choses soient claires : j’aurais voulu participer par respect pour les supporters et pour ces couleurs. Plus que quiconque, j’aurais dû être là, parce que contrairement à Batistuta, Baggio et Rui Costa, je n’ai jamais trahi la Fiorentina, je n’aurais jamais voulu la quitter. Je veux que les Florentins le sachent, cela me ferait de la peine qu’ils pensent que tout cela dépend de moi. Une rencontre pour clarifier les choses ? Pourquoi seulement maintenant, après cinq ans de silence ? ».